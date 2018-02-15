Горлукович: «Где был Промес в матче с «Атлетиком»? Может, его надо было продать?»

Бывший защитник сборной России Сергей Горлукович раскритиковал игру «Спартака» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Атлетика» (1:3).

Ответный матч пройдет в Испании 22 февраля.

«Второй гол не берем, там рикошеты... А первый? Как Таски не подстраховал Кутепова? Ребята, детсад! Элементарно. Третий гол – куда побежал Ребров? И Кутепов мяч не вынес, не попал... Да... Атака? Глушаков заметен? А где Промес? Может, его надо было продать? Таски? И зачем с ним продлевать контракт?!» – сказал Горлукович.

«Спартак» пропустил трижды за тайм. Что это было?