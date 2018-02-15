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    Горлукович: «Где был Промес в матче с «Атлетиком»? Может, его надо было продать?»

    Бывший защитник сборной России Сергей Горлукович раскритиковал игру «Спартака» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Атлетика» (1:3).

    Ответный матч пройдет в Испании 22 февраля.

    «Второй гол не берем, там рикошеты... А первый? Как Таски не подстраховал Кутепова? Ребята, детсад! Элементарно. Третий гол – куда побежал Ребров? И Кутепов мяч не вынес, не попал... Да... Атака? Глушаков заметен? А где Промес? Может, его надо было продать? Таски? И зачем с ним продлевать контракт?!» – сказал Горлукович.

    «Спартак» пропустил трижды за тайм. Что это было?

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.02.2018 23:37
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 февраля 2018, 10:59

      слишком много вопросов и к сожалению слишком мало на них ответов...

      1
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 16 февраля 2018, 08:26

      В этом все беды Спартака!!! Играют на эмоциях. Могут вынести кого угодно!! А в следующей игре могут быть вынесены сами. Нет стабильности и основательности! По моему мнению, Каррера пока не тянет на тренера Спартака!!

      1
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      Рейтинг: +3831

      Кинстифа 16 февраля 2018, 07:12

      Промеса уже несколько месяцев не видно. только интервью дает.... УВЫ...

      2
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 16 февраля 2018, 07:10

      Иногда мне кажется, что Промес уже одной нагой чувствует себя в Европе! Но ведь,туда еще надо попасть! Может конечно еще не набрал форму!

      0
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 16 февраля 2018, 01:09

      Дед дело говорит.

      2
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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 16 февраля 2018, 00:05

      Да Промеса сегодня точно не видно было

      4
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 15 февраля 2018, 23:56

      Где "аналитика" от ЧервЯченко? Спит, небось, пузатый. Завтра, чувствую, прорвёт его знатно.

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