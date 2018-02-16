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    «Спартак» пропустил трижды за тайм. Что это было?


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    Голосов: 12
    16.02.2018 09:40
    Бесконечные провалы нам уже надоедают.

    Нужна ли нам еврокубковая весна? После первых матчей плей-офф Лиги Европы на этот вопрос напрашивается только один безальтернативный ответ. Не нужно нам ничего, потому что еврокубки будто воспринимаются нашими клубами частью каких-то сборов. Согласитесь, что это так похоже на матчи в какой-нибудь Марбелье: игры нет, результат почти всегда провальный, игроки еще не готовы.

    Поэтому ЦСКА едва стоит в Белграде против клуба, состоящего из бывших игроков «Амкара» и «Мордовии». Поэтому «Локомотив» в начале матча легко пропускает от Марио Балотелли, который пусть и в огне, но по-прежнему играет без головы. «Локо» хотя бы победил с хет-триком Фернандеша, но «Спартак» поддержал общую провальную тенденцию. Казалось, он должен был подготовиться лучше всех, а соперник попался подходящий. В чемпионате Испании «Атлетик» плетется во втором десятке, а зимой потерял Эмерика Ляпорта. Нашей команде это не помогло. На три гола соперника москвичи ответили только одним.

    В равной игре баски не создали ничего, что могло бы доставить проблемы чемпионскому «Спартаку». Они просто стояли на своей половине и набрасывали мячи в зону Ильи Кутепова. Пока защитнику везло, «Спартак» держался. Потом фортуна играла только за «Атлетик», а российский клуб уже забыл о топовости предыдущего сезона. Именно в стиле такого «Атлетика» команда Карреры часто выигрывала равные матчи. Сильный клуб просто лучше реализовывает моменты.

    Перед началом матчей на вылет в Лиге Европы мы могли уверенно рассуждать, что турнир нам подходит. С таким подбором игроков каждая из наших команд может пройти здесь несколько стадий. Но нужно сделать оговорку, что необходимы качественная подготовка, везение и проблемы с настроем у соперника. Даже при наличии одного из этих условий можно хотя бы бороться. Против «Спартака» в московском матче с Бильбао было все.

    Героическая история о сопернике «Спартака»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Наталия Кондратенко
    Рейтинг: 3 Голосов: 12
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 17 февраля 2018, 11:19

      А где теперь эти дол..бы, аля-Бесчастных, которые по прежнему считают что за футболистов в футбол будет играть погода??? Почему эти "чудо-эксперты" сейчас молчат???? Что-то не загнулись испанцы на нашем морозе!!!???

      0
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 17 февраля 2018, 00:27

      это был спартак в своей красе

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      Рейтинг: +312

      Vlad_Tverskoy 16 февраля 2018, 23:56

      был вчера на матче...
      все все видели!
      Артем как бревно падал на выходах,Кутепов вообще как третий раз в обороне играл,игра нервная, что с мячом делать пол команды вообще не знало...какие то нелепые навесы,Комбаров вообще деградирует,Промеса перекрыли и вот нет промеса как будто на поле!
      Ханни с Зе после замены немного обострили...
      но главное скорость!!!ее не было а главное не кто даже не пытался бежать изо всех сил!!!
      А больше всего обидно что при любом корявом пасе,футболисты разводили руками в сторону напарника,типа друг ну как так я же классно дал прям в ногу!
      Мельгарехо и Адриано без нареканий!!!
      Да и народ на стадионе замерз походу....на дерби с ЦСКА орали громче и больше чем вчера....мы надрываемся а рядом все молчат как пенис во рту...
      стыдно краснобелые...

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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 16 февраля 2018, 22:12

      Я просто в бешенстве! Как можно было так обосраться??? Почему Кутепов до сих пор в команде, когда уже этих долбаных паспортистов будут грать сраной метлой из клуба!??? Три мяча привез и еще улыбается ходит ублюдок!!!

      1
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 16 февраля 2018, 21:27

      забил свой гол спартак конечно красиво , но первый тайм это ужас в защите был...

      0
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      Рейтинг: +22

      patra 16 февраля 2018, 20:19

      Весны как не было, так и нет. Чай пока что зима во дворе

      1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 16 февраля 2018, 17:25

      пока минус один делегат от России

      1
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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 16 февраля 2018, 16:24

      А сколько понтов было перед матчем,лохи печальные!

      1
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      Рейтинг: +1796

      zabvo9406 16 февраля 2018, 15:09

      говорил еще год назад - Кутепов и Ребров - это два осла, не в прямом смысле слова, а в футбольном!!! два футбольных осла!!!!

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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 16 февраля 2018, 11:43

      Не сказал бы, что именно в настрое дело по поводу неудачных результатах в весенних играх в еврокубках! Тут дело скорее в функциональном состоянии состоянии, когда не играешь 2 месяца, сложно сразу выходить на пик формы! Всё-таки официальные игры это ничета играм на сборах! Поэтому нужно сокращать зимний перерыв, начинать играть в феврале! для чего надо было переходить на систему осень-весна, если всё равно начинаем и заканчиваем играть по системе весна-осень! делайте обогрев на стадионах , играйте в южных широтах России, но начинайте играть с февраля!

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