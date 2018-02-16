«Спартак» пропустил трижды за тайм. Что это было?

Бесконечные провалы нам уже надоедают.

Нужна ли нам еврокубковая весна? После первых матчей плей-офф Лиги Европы на этот вопрос напрашивается только один безальтернативный ответ. Не нужно нам ничего, потому что еврокубки будто воспринимаются нашими клубами частью каких-то сборов. Согласитесь, что это так похоже на матчи в какой-нибудь Марбелье: игры нет, результат почти всегда провальный, игроки еще не готовы.

Поэтому ЦСКА едва стоит в Белграде против клуба, состоящего из бывших игроков «Амкара» и «Мордовии». Поэтому «Локомотив» в начале матча легко пропускает от Марио Балотелли, который пусть и в огне, но по-прежнему играет без головы. «Локо» хотя бы победил с хет-триком Фернандеша, но «Спартак» поддержал общую провальную тенденцию. Казалось, он должен был подготовиться лучше всех, а соперник попался подходящий. В чемпионате Испании «Атлетик» плетется во втором десятке, а зимой потерял Эмерика Ляпорта. Нашей команде это не помогло. На три гола соперника москвичи ответили только одним.

В равной игре баски не создали ничего, что могло бы доставить проблемы чемпионскому «Спартаку». Они просто стояли на своей половине и набрасывали мячи в зону Ильи Кутепова. Пока защитнику везло, «Спартак» держался. Потом фортуна играла только за «Атлетик», а российский клуб уже забыл о топовости предыдущего сезона. Именно в стиле такого «Атлетика» команда Карреры часто выигрывала равные матчи. Сильный клуб просто лучше реализовывает моменты.

Перед началом матчей на вылет в Лиге Европы мы могли уверенно рассуждать, что турнир нам подходит. С таким подбором игроков каждая из наших команд может пройти здесь несколько стадий. Но нужно сделать оговорку, что необходимы качественная подготовка, везение и проблемы с настроем у соперника. Даже при наличии одного из этих условий можно хотя бы бороться. Против «Спартака» в московском матче с Бильбао было все.

Героическая история о сопернике «Спартака»