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    Героическая история о сегодняшнем сопернике «Спартака»


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    Голосов: 6
    15.02.2018 15:30
    Футболистов «Атлетика» сложно сломить.

    «Атлетик» сильно ценит игроков из Страны Басков. Проданный в «Манчестер Сити» Эмерик Ляпорт – один из немногих иностранцев, кого однажды пустили в команду. Сейчас ему на замену купили баска Мартинеса, но в клубе и без этого хватает достойных защитников. Таким считается и Ерай Альварес. Правда, у 23-летнего футболиста уже дважды находили рак яичек. Он по-прежнему талантлив, но почти всегда лечится и смотрит матчи с трибун.

    Впервые Ерай победил страшную болезнь еще в начале 2017 года. Он перенес операцию, а футболисты поддержали его в матче Кубка Испании. Игроки «Барселоны» и «Атлетика» вышли на поле в футболках «Держись, Ерай». Потом он опять появился в составе и стал одним из лучших защитников Примеры по оценкам авторитетных статистических порталов. 26 матчей Ерая в предыдущем сезоне помогли «Атлетику» попасть в еврокубки. По ходу футбольного года с перспективным защитником продлили контракт до лета 2022 года с отступными в 30 миллионов евро. «Атлетик» таких игроков потом продает дорого.

    Все испортил летний рецидив. Его обнаружили у Ерая, когда тот готовился к молодежному Евро-2017 со сборной Испании. Он снова остался вне игры, а Бильбао потерял важную единицу на целую половину сезона. Чтобы поддержать Ерая, его партнеры устроили классную акцию и побрили головы. Выглядело это впечатляюще.

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    Публикация от text (@yerayalvarez)

    Окончательно Ерай вернулся только в начале февраля. В матчах против «Жироны» и «Лас-Пальмаса» он провел на поле по 90 минут. Болезнь снова побеждена, а в Бильбао вдохновляются его борьбой. Зато «Атлетик» в чемпионате Испании идет только 13-м, а в Лиге Европы едва вышел из группы. Против таких бойцов «Спартаку» будет тяжело.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Твиттер «Атлетик Бильбао»
    Рейтинг: 4 Голосов: 6
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +265

      solyh-1962 24 февраля 2018, 13:21

      Испанцы-ссыкуны!!! Уже при счете 1-1 откровенно сушили матч.
      А при 1-2 вообще в штаны наложили.

      0
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      Рейтинг: +258

      vasiok74 16 февраля 2018, 01:12

      проиграли Спартачи.дома и 1-3.и Атлетик в Испаний занимает 13 место.должно быть обидно.

      0
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      Рейтинг: +20

      ddlexepro > vasiok74 22 февраля 2018, 09:23

      Сложно было бы представить окончательный счет в матче если бы играли с Уиганом или Рочдейлом. Что мешает нашим клубам также выкладываться в матчах? Даже в третьей лиге Англии команды проводят 50, а то и больше матчей за сезон, так что грех жаловаться на физ. подготовку и якобы плотный календарь. Спартаку желаю сегодня победы, и конечно бы хотелось чтобы прошли дальше!

      1
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      Рейтинг: -27

      vayden 15 февраля 2018, 22:45

      ан

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -27

      vayden 15 февраля 2018, 22:43

      пнен пак

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -27

      vayden 15 февраля 2018, 22:42

      6766

      -1
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      Рейтинг: -27

      vayden 15 февраля 2018, 22:41

      о

      0
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      Рейтинг: -27

      vayden 15 февраля 2018, 22:18

      мсачвы

      0
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      Рейтинг: +748

      Kokmarov 15 февраля 2018, 21:58

      Действительно играют неплохо, но Ребров пропустил все, что можно, хороший вратарь на лавке, а это ничего вредит на поле. Таски только руками разводит, да и Кутепов чучело огородное. А так хорошо играют.

      0
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      Рейтинг: +3971

      Kollljan 15 февраля 2018, 21:53

      Кого вы тут проходить собрались, свиноты? На табло 0:3 уже!!!

      2
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      Рейтинг: -19

      Пестрый 15 февраля 2018, 18:37

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Одни баски в команде? и что они хотят сказать какие они крутые? Это как если бы здесь собрали команду из одних татар и что они бы всех рвали?))

      -5
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