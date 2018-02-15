Героическая история о сегодняшнем сопернике «Спартака»

Футболистов «Атлетика» сложно сломить.

«Атлетик» сильно ценит игроков из Страны Басков. Проданный в «Манчестер Сити» Эмерик Ляпорт – один из немногих иностранцев, кого однажды пустили в команду. Сейчас ему на замену купили баска Мартинеса, но в клубе и без этого хватает достойных защитников. Таким считается и Ерай Альварес. Правда, у 23-летнего футболиста уже дважды находили рак яичек. Он по-прежнему талантлив, но почти всегда лечится и смотрит матчи с трибун.

Впервые Ерай победил страшную болезнь еще в начале 2017 года. Он перенес операцию, а футболисты поддержали его в матче Кубка Испании. Игроки «Барселоны» и «Атлетика» вышли на поле в футболках «Держись, Ерай». Потом он опять появился в составе и стал одним из лучших защитников Примеры по оценкам авторитетных статистических порталов. 26 матчей Ерая в предыдущем сезоне помогли «Атлетику» попасть в еврокубки. По ходу футбольного года с перспективным защитником продлили контракт до лета 2022 года с отступными в 30 миллионов евро. «Атлетик» таких игроков потом продает дорого.

Все испортил летний рецидив. Его обнаружили у Ерая, когда тот готовился к молодежному Евро-2017 со сборной Испании. Он снова остался вне игры, а Бильбао потерял важную единицу на целую половину сезона. Чтобы поддержать Ерая, его партнеры устроили классную акцию и побрили головы. Выглядело это впечатляюще.

text Публикация от text (@yerayalvarez) Июл 7, 2017 в 5:32 PDT

Окончательно Ерай вернулся только в начале февраля. В матчах против «Жироны» и «Лас-Пальмаса» он провел на поле по 90 минут. Болезнь снова побеждена, а в Бильбао вдохновляются его борьбой. Зато «Атлетик» в чемпионате Испании идет только 13-м, а в Лиге Европы едва вышел из группы. Против таких бойцов «Спартаку» будет тяжело.