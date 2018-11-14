Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Горлукович: «Может, в следующие 15 лет Федун еще раз с тренером угадает»

    Бывший защитник «Спартака» Сергей Горлукович рассказал, что в текущих проблемах московского клуба виноват Леонид Федун. По словам футболиста, глава совета директоров красно-белых должен был вовремя вмешаться и исправить ситуацию.

    – То, что происходит со «Спартаком» сейчас сильно удивило?

    – Если честно, то к этому шло. А почему – это проблемы Федуна. В нужный момент не вмешался, не разрулил ситуацию. А для этого ведь и нужен президент, чтобы чувствовать, когда нужно, что-то исправить. К тому же, как я сказал ранее, «Спартак», видимо, и не планировал продлевать контракт с Каррерой. Похоже, ждали, что команда вновь станет первой или выйдет в Лигу чемпионов? Если бы Каррера закончил сезон 2017/18 золотым или пробился бы в Лигу чемпионов, кто бы рискнул его уволить? Болельщики бы не позволили!

    – Болельщики и сейчас пытались его отстоять.

    – Но ведь Карреру все-таки уволили.

    – Какой тренер нужен «Спартаку» сейчас?

    – Наверное, который сумеет навести порядок внутри клуба, установит рабочую атмосферу.

    – А как здесь угадать с правильной кандидатурой?

    – Ну, Федун угадал один раз за 15 лет. Может, в следующие 15 еще угадает.

    В начале этой недели пост главного тренера «Спартака» занял Олег Кононов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.11.2018 18:40
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3438

      violator20 15 ноября 2018, 06:40

      Вместо того чтоб разрулить ситуацию Федун просто уволил Карреру и поехал отдыхать.(((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -41

      shmatkovilya 15 ноября 2018, 03:48

      нарoд, недавнo нашел yникальный cпоcоб как быcтро накачать преcc [и другие мышцы] без физичесkих уcилий, диет и прочей лабyды. Пoсле двух недель использования миостиmулятора убрал пивное пyзу и начали прocтупать kубики, пoдkачал бицепc и нoги, а жена убрала в талии парy cантиmетров и cделала краcивый живoт. Дa и приkoл что нe надo ничeгo дeлать прocTo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocoб похyдеть и подkaчатьcя, да и cтoит kопейки! Вoт здеcь я o нем и вычитал--- http://gg.gg/presdoma

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 14 ноября 2018, 23:32

      Да, и Горлукович не говорил, что к этому всё шло.
      Авторы, вместо того, что бы копировать текст из С-Э, лучше бы посмотрели интервью на Ютубе и написали бы так, как было.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 14 ноября 2018, 23:30

      Зачем перевирать слова Горлуковича??? Вот только, что смотрел его интервью.
      Горлукович сказал, что Спартак не хотел продлевать контракт, а контракт заканчивается в конце этого сезона, и если бы Каррера взял бы в этом сезоне золото или попал в ЛЧ, то никто бы его не смог уволить.
      Не в 2017/18 году, а в этом сезоне. Т.е. Горлукович изначально говорил, что с Каррерой не хотели продлевать контракт, а как не продлить, если он может выиграть?
      Весь смысл слов Горлуковича переделали. Сами-то не поняли что-ли, или плохо слушали или у кого-то слямзили новость.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 14 ноября 2018, 21:48

      Федун -управдом "Спартака",избранный советом МКД,именуемым Лукойл.Судя по их невнятной реакции,положение дел в МКД их устраивает.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 14 ноября 2018, 20:18

      федун обязан был среагировать на ситуацию в команде. Но этого не произошло.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 14 ноября 2018, 19:59

      Теперь Федуну многие будут напоминать какой он ч(м)удак.И многие и долго.С каждой неудачей будут вспоминать чего он имел и чего лишился.Видно карма на нём такая.А надо было всего лишь Измайлова и Родионова послать на куй.
      Ну а теперь приготовимся к сказке о том как бывший футболист и эколог приведут нас в светлое будущее.Правда мало кто уже в это верит.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 14 ноября 2018, 19:24

      пошутил однако ветеран на счёт угадалки а может всё на сквозь видит чем больна команда

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1496

      Frankfurt Am Main 14 ноября 2018, 19:06

      З... бал старый хрыщ ужэ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3298

      Опорник84 14 ноября 2018, 18:57

      В чем конечно прав так это с Федуном, допускать таких вещей не стоит, должен был вмешаться и поставить всех на место, ну или по местам, а он отдыхал!

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 