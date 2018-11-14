Горлукович: «Может, в следующие 15 лет Федун еще раз с тренером угадает»

Бывший защитник «Спартака» Сергей Горлукович рассказал, что в текущих проблемах московского клуба виноват Леонид Федун. По словам футболиста, глава совета директоров красно-белых должен был вовремя вмешаться и исправить ситуацию.

– То, что происходит со «Спартаком» сейчас сильно удивило?

– Если честно, то к этому шло. А почему – это проблемы Федуна. В нужный момент не вмешался, не разрулил ситуацию. А для этого ведь и нужен президент, чтобы чувствовать, когда нужно, что-то исправить. К тому же, как я сказал ранее, «Спартак», видимо, и не планировал продлевать контракт с Каррерой. Похоже, ждали, что команда вновь станет первой или выйдет в Лигу чемпионов? Если бы Каррера закончил сезон 2017/18 золотым или пробился бы в Лигу чемпионов, кто бы рискнул его уволить? Болельщики бы не позволили!

– Болельщики и сейчас пытались его отстоять.

– Но ведь Карреру все-таки уволили.

– Какой тренер нужен «Спартаку» сейчас?

– Наверное, который сумеет навести порядок внутри клуба, установит рабочую атмосферу.

– А как здесь угадать с правильной кандидатурой?

– Ну, Федун угадал один раз за 15 лет. Может, в следующие 15 еще угадает.

В начале этой недели пост главного тренера «Спартака» занял Олег Кононов.