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    • Горлукович: «Надеюсь, 0:7 поможет опуститься Джикии на землю и встать на правильный путь»

    Горлукович: «Надеюсь, 0:7 поможет опуститься Джикии на землю и встать на правильный путь»

    Бывший защитник «Спартака» Сергей Горлукович критично отнесся к игре обороны красно-белых в выездном матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля». По его словам, этот разгром поможет опуститься Георгию Джикии на землю и встать на правильный путь.

    Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Спартак» завершился со счетом 7:0. Англичане вышли в плей-офф турнира с первого места с девятью очками. Москвичи же завершили Лигу чемпионов на третьей строчке, набрав шесть баллов. Они продолжат выступления в плей-офф Лиги Европы.

    – Каррера ошибся, сыграв в четыре защитника?

    – Да дело не столько в схеме, сколько в том, что защитники должны четко выполнять свои обязанности. Порой элементарные… Количество защитников здесь роли не играет. Ошибаться в таких ситуациях, знаете ли… Без комментариев, короче.

    – При этом Джикию сегодня называют у нас в России главным открытием сезона и чуть ли не наследником Игнашевича.

    – Не знаю, второй он Игнашевич или третий. Но, надеюсь, эта игра поможет опуститься Джикии на землю и встать на правильный путь. Знаете, из таких поражений нужно извлекать пользу. Он реально «счастливчик», получил такой бесценный опыт. Совершенно необязательный пенальти. Ошибка Джикии. Человек еще мяч не получил, а он зачем-то фолит. Какие тут еще вопросы?

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.12.2017 06:48
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    Комментарии (10)
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    BykAs
    1512710385
    Давненько Деда (Горлукович) не слышно было. Он бы вам "Спартаковский дух" быстро поднял, и объяснил, что к чему!
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    alp
    1512715253
    даа играть в футбол и лизать задницу болельщикам - две разные вещи
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    okolofutbola
    1512722109
    Дорогие руководители бомбардира,в каждой статье у ВАШИХ редакторов и журналистов такие ляпы в статьях,что они не только расписываются в своей тупости, невнимательности и безграмотности, но и заставляют нас думать что и Вы далеко от них не ушли.У меня, читая данную статью "режет слух" про то,что ВАШИ недожурналисты указывают на то,как Англичане вышли в плей-офф турнира с первого места с ДЕВЯТЬЮ очками!Вы расписываетесь в своей некомпетентности.После шести туров, они набрали ДВЕНАДЦАТЬ очков и заняли в ней первое место.БЕЗДАРИ! После этого можете меня забанить , но ВАШИ ляпы меня уже достали.
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    multi1984
    1512727391
    Джикия подписал контракт и зазвездился. А по сути Спартак и дома Ливеру должен был влететь крупно
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    Аид666
    1512791548
    "Англичане вышли в плей-офф турнира с первого места с девятью очками." А набрали 12.... нонсенс...
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    ologreds
    1694991777
    numo528483
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