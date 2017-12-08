Горлукович: «Надеюсь, 0:7 поможет опуститься Джикии на землю и встать на правильный путь»

Бывший защитник «Спартака» Сергей Горлукович критично отнесся к игре обороны красно-белых в выездном матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля». По его словам, этот разгром поможет опуститься Георгию Джикии на землю и встать на правильный путь.

Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Спартак» завершился со счетом 7:0. Англичане вышли в плей-офф турнира с первого места с девятью очками. Москвичи же завершили Лигу чемпионов на третьей строчке, набрав шесть баллов. Они продолжат выступления в плей-офф Лиги Европы.

– Каррера ошибся, сыграв в четыре защитника?

– Да дело не столько в схеме, сколько в том, что защитники должны четко выполнять свои обязанности. Порой элементарные… Количество защитников здесь роли не играет. Ошибаться в таких ситуациях, знаете ли… Без комментариев, короче.

– При этом Джикию сегодня называют у нас в России главным открытием сезона и чуть ли не наследником Игнашевича.

– Не знаю, второй он Игнашевич или третий. Но, надеюсь, эта игра поможет опуститься Джикии на землю и встать на правильный путь. Знаете, из таких поражений нужно извлекать пользу. Он реально «счастливчик», получил такой бесценный опыт. Совершенно необязательный пенальти. Ошибка Джикии. Человек еще мяч не получил, а он зачем-то фолит. Какие тут еще вопросы?