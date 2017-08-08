Горлукович: «В матче со «Спартаком» у «Зенита» залетело все»

Экс-защитник «Спартака» Сергей Горлукович назвал неслучайным разгромное поражение от «Зенита» (1:5) в матче четвертого тура РФПЛ. По мнению специалиста, во встрече с петербуржцами в ворота «Спартака» залетело все, что не залетело в предыдущих поединках в «Краснодаром» и «Динамо».

«Играла одна команда. Какие тут вопросы? На мой взгляд, такой разгром не случайность. Уже в матчах с «Динамо» и «Краснодаром» соперники имели по шесть-семь моментов, просто реализация подвела. А у «Зенита» все залетело. Когда-то это должно было случиться.

Почему красно-белые выигрывали в прошлом сезоне? Команда была готова бежать все 90 минут, даже три тайма. Кроме того, Каррера убрал хаос в обороне. Поэтому «Спартак» и выступал стабильно. А сейчас… Играют так же, как при Аленичеве и Карпине в защите. Сзади – бардак! Отсюда и результат. В принципе, ничего еще не потеряно. Каждый новый чемпионат нужно начинать с нуля, с первого тура. Но, к сожалению, этого не произошло», – сказал Горлукович.

После четырех туров «Зенит» набрал 12 очков и располагается на первой строчке в турнирной таблице. В активе «Спартака» пять баллов и десятое место.