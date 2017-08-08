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    Горлукович: «В матче со «Спартаком» у «Зенита» залетело все»

    Экс-защитник «Спартака» Сергей Горлукович назвал неслучайным разгромное поражение от «Зенита» (1:5) в матче четвертого тура РФПЛ. По мнению специалиста, во встрече с петербуржцами в ворота «Спартака» залетело все, что не залетело в предыдущих поединках в «Краснодаром» и «Динамо».

    «Играла одна команда. Какие тут вопросы? На мой взгляд, такой разгром не случайность. Уже в матчах с «Динамо» и «Краснодаром» соперники имели по шесть-семь моментов, просто реализация подвела. А у «Зенита» все залетело. Когда-то это должно было случиться.

    Почему красно-белые выигрывали в прошлом сезоне? Команда была готова бежать все 90 минут, даже три тайма. Кроме того, Каррера убрал хаос в обороне. Поэтому «Спартак» и выступал стабильно. А сейчас… Играют так же, как при Аленичеве и Карпине в защите. Сзади – бардак! Отсюда и результат. В принципе, ничего еще не потеряно. Каждый новый чемпионат нужно начинать с нуля, с первого тура. Но, к сожалению, этого не произошло», – сказал Горлукович.

    После четырех туров «Зенит» набрал 12 очков и располагается на первой строчке в турнирной таблице. В активе «Спартака» пять баллов и десятое место.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.08.2017 15:30
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +17743

      paracetamol 8 августа 2017, 17:10

      Не, не все, еще штуки три могло залететь.

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 8 августа 2017, 16:40

      и даже то что не должно было залететь все равно рикошетом от ребра залетело,так бывает, Спартаку в прошлом году ох как везло должно же было когда то не подфартить

      0
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      Рейтинг: +1639

      Psih86 8 августа 2017, 16:12

      Сзади - Бардак,а я бы наоборот сказал сзади у Спартака все хорошо,как говорится рабочий зад;-))))

      -3
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 8 августа 2017, 15:37

      А вот и неправда, ещё штуки три по злостному стечению обстоятельств не залетело: удар Паредеса со штрафного, Шатов бил в упор, Дриусси бил в упор, ещё парочку помню...

      5
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      ...
      Рейтинг: +1282

      Джой > VVM1964 8 августа 2017, 16:06

      1 Промес в пустые и пенальти.
      Все моментов больше не было.

      6
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      Рейтинг: +134

      илья 009 > SapogSpb 8 августа 2017, 20:22

      В прошлом году тоже выебывались. И теперь лига чемпионов без Вас.

      1
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