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  • Горлукович: «В матче со «Спартаком» у «Зенита» залетело все»

Горлукович: «В матче со «Спартаком» у «Зенита» залетело все»

8 августа 2017, 15:30
12

Экс-защитник «Спартака» Сергей Горлукович назвал неслучайным разгромное поражение от «Зенита» (1:5) в матче четвертого тура РФПЛ. По мнению специалиста, во встрече с петербуржцами в ворота «Спартака» залетело все, что не залетело в предыдущих поединках в «Краснодаром» и «Динамо».

«Играла одна команда. Какие тут вопросы? На мой взгляд, такой разгром не случайность. Уже в матчах с «Динамо» и «Краснодаром» соперники имели по шесть-семь моментов, просто реализация подвела. А у «Зенита» все залетело. Когда-то это должно было случиться.

Почему красно-белые выигрывали в прошлом сезоне? Команда была готова бежать все 90 минут, даже три тайма. Кроме того, Каррера убрал хаос в обороне. Поэтому «Спартак» и выступал стабильно. А сейчас… Играют так же, как при Аленичеве и Карпине в защите. Сзади – бардак! Отсюда и результат. В принципе, ничего еще не потеряно. Каждый новый чемпионат нужно начинать с нуля, с первого тура. Но, к сожалению, этого не произошло», – сказал Горлукович.

После четырех туров «Зенит» набрал 12 очков и располагается на первой строчке в турнирной таблице. В активе «Спартака» пять баллов и десятое место.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Горлукович Сергей
Комментарии (12)
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VVM1964
1502195755
НЕ ПОНЯЛ , У КОГО РЕАЛИЗАЦИЯ ПОДВЕЛА , НА МОЙ ВЗГЛЯД В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ У СПАРТАКА ОГРОМНАЯ ПРОБЛЕМА С РЕАЛИЗАЦИЕЙ И С ФАРТОМ .
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Zubo
1502195874
А вот и неправда, ещё штуки три по злостному стечению обстоятельств не залетело: удар Паредеса со штрафного, Шатов бил в упор, Дриусси бил в упор, ещё парочку помню...
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Psih86
1502197958
Сзади - Бардак,а я бы наоборот сказал сзади у Спартака все хорошо,как говорится рабочий зад;-))))
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Garrincha58
1502199612
и даже то что не должно было залететь все равно рикошетом от ребра залетело,так бывает, Спартаку в прошлом году ох как везло должно же было когда то не подфартить
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paracetamol
1502201447
Не, не все, еще штуки три могло залететь.
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