Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Горлукович: «Сможет ли Терри закрыть Дзюбу? Не вижу никакой проблемы в этом. В РПЛ можно закрыть любого»

Горлукович: «Сможет ли Терри закрыть Дзюбу? Не вижу никакой проблемы в этом. В РПЛ можно закрыть любого»

10 сентября 2018, 12:25
15

По информации СМИ, бывший защитник «Челси» Джон Терри подписал контракт со «Спартаком».

Экс-игрок обороны москвичей Сергей Горлукович считает, что англичанин вполне будет способен успешно противостоять нападающему «Зенита» Артему Дзюбе в очном матче.

– Не удивитесь, если во втором круге в очном противостоянии Терри нейтрализует Дзюбу?

– А почему я должен удивляться? Что здесь такого особенного? Не вижу никакой проблемы в том, чтобы закрыть Дзюбу.

– Но Артем сейчас рвет и мечет.

– Хм. Просто нужно уметь противостоять нападающим. Если люди не способны играть персонально, то это их проблемы. Какая разница – Дзюба, не Дзюба. В нашем чемпионате любого можно закрыть. Любого! Понимаю, если спросили бы про Месси и Роналду. Вот это футболисты от бога. А с остальными все реально. Про уровень РПЛ вообще молчу.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Дзюба Артем Терри Джон Горлукович Сергей
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Yev
1536572055
Что ж так всё хреново у нас? Послушать его, так хуже некуда. Один свет в окошке Месси и Рональдо. Хочется спросить словами из киноклассики: А у вас брата в Москве нет?
Ответить
!ce man
1536572439
После пропущенных голов по его ошибке надо спросить за эти слова.вся атака РПЛ теперь принцыпиально будет забивать с его зоны
Ответить
vm777
1536572915
Журналист, который спросил это у Горлуковича последние две недели был в спячке и не видел матч Зенит-Спартак? p.s. Вот смеху будет, если Терри в итоге не перейдет в Спартак. Наши то сми уже вовсю его "подписали".
Ответить
smersh45
1536575969
С таким судейством в нашем чемпионате любого можно закрыть.
Ответить
ЮНик
1536578053
Дед прав! Закрыть можно любого и по любому поводу.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1536578337
Горлукович выжигает всё вокруг своей прямотой.
Ответить
vladimir-7
1536578396
Журналист нашел у кого спрашивать.
Ответить
zigbert
1536579439
Можно подумать что с Дзюбой Терри придется играть в каждой игре.
Ответить
ДяДь ПашА
1536587269
Джикия нормально закрыл дзюбу в первом матче,Там глядишь и Жиго выздоровит
Ответить
VVM1964
1536589516
Не только закрыть , но и покрыть )))
Ответить
Главные новости
Юран заявил, что в «Серикспоре» ему должны «на хлебушек»
08:53
Миранчук отдал голевой пас в 4-м матче подряд
08:42
Гончаренко объяснил, почему ЦСКА уже 10 лет не может победить в РПЛ
08:30
Шалимов дал совет Батракову, перешедшему в «Галатасарай»
08:15
Батраков перешел в «Галатасарай», уход форварда «Краснодара», трансфер «Барселоны» и другие новости
02:00
В «Локомотиве» определились с заменой для Батракова
01:30
3
«Динамо» купит бразильского вингера за 7 миллионов
01:14
2
Реакция Мостового на переход Батракова в «Галатасарай»
00:51
1
Батраков выбрал игровой номер в «Галатасарае»
00:12
1
Батраков сделал заявление о переходе в «Галатасарай»
Вчера, 23:56
1
Все новости
Все новости
Первый тренер Батракова отреагировал на переход игрока в «Галатасарай»
01:40
2
«Динамо» купит бразильского вингера за 7 миллионов
01:14
2
Реакция Мостового на переход Батракова в «Галатасарай»
00:51
1
Батраков выбрал игровой номер в «Галатасарае»
00:12
1
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
3
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
2
Тактаров готов подраться с Дзюбой за 15 миллионов рублей: «Если догоню, у него не будет шансов»
Вчера, 22:44
2
«Галатасарай» раскрыл зарплату Батракова
Вчера, 22:39
3
⚡️ Батраков стал игроком «Галатасарая»
Вчера, 22:31
3
Галактионов обратился к Батракову перед его уходом в «Галатасарай»
Вчера, 22:20
«Локомотив» в пятницу объявит имя третьего летнего новичка
Вчера, 22:11
2
Стало известно, от какой суммы отказался Батраков ради перехода в «Галатасарай»
Вчера, 21:49
«Спартак» увеличил предложение по вратарю из Первой лиги
Вчера, 21:38
4
«Локомотив» и «Галатасарай» изменили условия сделки по Батракову
Вчера, 21:24
2
Жубал из «Краснодара» сделал заявление о топливном кризисе
Вчера, 21:14
ФотоТрансфер Батракова в «Галатасарай» зарегистрирован
Вчера, 21:01
1
«Фламенго» ответил на предложение «Краснодара» по Эвертону
Вчера, 20:46
1
ВидеоБатраков записал обращение для болельщиков «Локомотива»
Вчера, 20:37
1
«Родина» подписала российского форварда, игравшего в Европе
Вчера, 20:26
Гончаренко высказался о работе Игдисамова в ЦСКА
Вчера, 20:08
1
Дебют Батракова за «Галатасарай» откладывается
Вчера, 19:58
1
Назначены комментаторы на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
Вчера, 19:33
11
Оздоев: «Соболев не играл бы в моем «Зените»
Вчера, 19:18
2
Губернатор пообещал помочь Дзюбе с трудоустройством: «Он мой товарищ»
Вчера, 19:04
1
Карпукас выбрал игровой номер в «Зените»
Вчера, 18:57
3
У «Краснодара» перехватили бразильского вингера
Вчера, 18:45
Один шаг отделяет Батракова от статуса игрока «Галатасарая»
Вчера, 18:33
3
Назначены судьи на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
Вчера, 18:18
23
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+