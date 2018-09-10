Горлукович: «Сможет ли Терри закрыть Дзюбу? Не вижу никакой проблемы в этом. В РПЛ можно закрыть любого»

По информации СМИ, бывший защитник «Челси» Джон Терри подписал контракт со «Спартаком».

Экс-игрок обороны москвичей Сергей Горлукович считает, что англичанин вполне будет способен успешно противостоять нападающему «Зенита» Артему Дзюбе в очном матче.

– Не удивитесь, если во втором круге в очном противостоянии Терри нейтрализует Дзюбу?

– А почему я должен удивляться? Что здесь такого особенного? Не вижу никакой проблемы в том, чтобы закрыть Дзюбу.

– Но Артем сейчас рвет и мечет.

– Хм. Просто нужно уметь противостоять нападающим. Если люди не способны играть персонально, то это их проблемы. Какая разница – Дзюба, не Дзюба. В нашем чемпионате любого можно закрыть. Любого! Понимаю, если спросили бы про Месси и Роналду. Вот это футболисты от бога. А с остальными все реально. Про уровень РПЛ вообще молчу.