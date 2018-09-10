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    Горлукович: «Сможет ли Терри закрыть Дзюбу? Не вижу никакой проблемы в этом. В РПЛ можно закрыть любого»

    По информации СМИ, бывший защитник «Челси» Джон Терри подписал контракт со «Спартаком».

    Экс-игрок обороны москвичей Сергей Горлукович считает, что англичанин вполне будет способен успешно противостоять нападающему «Зенита» Артему Дзюбе в очном матче.

    – Не удивитесь, если во втором круге в очном противостоянии Терри нейтрализует Дзюбу?

    – А почему я должен удивляться? Что здесь такого особенного? Не вижу никакой проблемы в том, чтобы закрыть Дзюбу.

    – Но Артем сейчас рвет и мечет.

    – Хм. Просто нужно уметь противостоять нападающим. Если люди не способны играть персонально, то это их проблемы. Какая разница – Дзюба, не Дзюба. В нашем чемпионате любого можно закрыть. Любого! Понимаю, если спросили бы про Месси и Роналду. Вот это футболисты от бога. А с остальными все реально. Про уровень РПЛ вообще молчу.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.09.2018 12:25
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1094

      ДяДь ПашА 10 сентября 2018, 16:47

      Джикия нормально закрыл дзюбу в первом матче,Там глядишь и Жиго выздоровит

      0
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      Рейтинг: +100738

      zigbert 10 сентября 2018, 14:37

      Можно подумать что с Дзюбой Терри придется играть в каждой игре.

      4
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 10 сентября 2018, 14:19

      Журналист нашел у кого спрашивать.

      1
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      Рейтинг: +24274

      DOCTOR PENALTY 10 сентября 2018, 14:18

      Горлукович выжигает всё вокруг своей прямотой.

      3
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      Рейтинг: +4433

      ЮНик 10 сентября 2018, 14:14

      Дед прав! Закрыть можно любого и по любому поводу.

      2
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      Рейтинг: +1094

      ДяДь ПашА > VVM1964 10 сентября 2018, 16:48

      На букву П?))

      0
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      Рейтинг: +616

      smersh45 10 сентября 2018, 13:39

      С таким судейством в нашем чемпионате любого можно закрыть.

      3
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      Рейтинг: +9164

      vm777 10 сентября 2018, 12:48

      Журналист, который спросил это у Горлуковича последние две недели был в спячке и не видел матч Зенит-Спартак?
      p.s. Вот смеху будет, если Терри в итоге не перейдет в Спартак. Наши то сми уже вовсю его "подписали".

      0
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      Рейтинг: +452

      тёска 10 сентября 2018, 12:40

      После пропущенных голов по его ошибке надо спросить за эти слова.вся атака РПЛ теперь принцыпиально будет забивать с его зоны

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      Рейтинг: +5904

      mialkov > тёска 10 сентября 2018, 12:52

      Горлукович завершил карьеру 15 лет назад. О каких ошибках из его зоны идет речь? А Джон пока ошибок в РПЛ не совершал

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      Рейтинг: +452

      тёска > mialkov 10 сентября 2018, 22:51

      спросить с горлуковича.Атака рпл докажет что это не топ трансфер ведь джон уже погасшая звезда и не стоит возвышать его.Ведь не даром он за бугром никому уже не нужен(надеюсь так понятней вам и вашим лайкерам).

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      Рейтинг: +3754

      Yev 10 сентября 2018, 12:34

      Что ж так всё хреново у нас? Послушать его, так хуже некуда. Один свет в окошке Месси и Рональдо.
      Хочется спросить словами из киноклассики: А у вас брата в Москве нет?

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