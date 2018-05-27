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  • Горлукович: «Только нездоровые люди могут называть Рамоса убийцей. Он не хотел травмировать Салаха»

Горлукович: «Только нездоровые люди могут называть Рамоса убийцей. Он не хотел травмировать Салаха»

27 мая 2018, 22:53
19

Известный российский тренер Сергей Горлукович встал на защиту капитана «Реала» Серхио Рамоса. По мнению специалиста, испанец не планировал специально наносить травму форварду «Ливерпуля» Мохамеду Салаху в финале Лиги чемпионов.

– Это чисто игровой момент. Никакого злого умысла я не увидел. Шла борьба. Вот и все. В футболе все бывает. Рамос и Салах боролись за мяч. Рамос ведь не вывернул руку египтянину, тот просто упал неудачно. Отсюда и травма.

– Однако многие называют сейчас Рамоса «мусором», убийцей.

– Ну что тут сказать. Это нездоровые люди могут так говорить. Зачем на них обращать внимание? У нас в стране с каждым годом их становится все больше и больше.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Реал Ливерпуль Рамос Серхио Салах Мохамед Горлукович Сергей
Комментарии (19)
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Мары
1527451793
По сути прав.И по факту тоже.
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murealbest
1527452836
Согласен на все 100!
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Garrincha58
1527454859
все правильно никто ничего умышленного не делал очень корректный финал получился а травмы иногда случаются на ровном месте
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Tsigan
1527477004
Если это был бы первый и единственный поступок Рамоса то можно было бы подумать о случайности. Но Рамос регулярно наносит травмы соперникам. Я уверен он вышел с заданием его сломать!
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JackBruce
1527487809
Умысел явен. Если посмотреть повтор, видно, что он мог отпустить руку Салаха, а он ее держал до самого конца эпизода, чем и усугубил случившееся.
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OfaZavr
1527493661
а откуда ему известно что задумал Рамос, было у него намерение или нет, ведь тянул руку до последнего.
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maygli
1527601373
"... А режиссер продолжает давать повтор борьбы с Серхио Рамосом. Складывается впечатление, что капитан Реала специально удерживал руку египтянина, который затем неудачно приземлился на газон." И никакой жёлтой карточки!
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