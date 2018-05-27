Горлукович: «Только нездоровые люди могут называть Рамоса убийцей. Он не хотел травмировать Салаха»

Известный российский тренер Сергей Горлукович встал на защиту капитана «Реала» Серхио Рамоса. По мнению специалиста, испанец не планировал специально наносить травму форварду «Ливерпуля» Мохамеду Салаху в финале Лиги чемпионов.

– Это чисто игровой момент. Никакого злого умысла я не увидел. Шла борьба. Вот и все. В футболе все бывает. Рамос и Салах боролись за мяч. Рамос ведь не вывернул руку египтянину, тот просто упал неудачно. Отсюда и травма.

– Однако многие называют сейчас Рамоса «мусором», убийцей.

– Ну что тут сказать. Это нездоровые люди могут так говорить. Зачем на них обращать внимание? У нас в стране с каждым годом их становится все больше и больше.