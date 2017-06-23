Горлукович: «Роналду приехал в отпуск, а мы ему проигрываем»

ПРЕДЛОЖЕНИЕ №1: Назначить на пост главного тренера сборной человека, применяющего в своем тренерском методе жесткую ДИСЦИПЛИНУ; ПРЕДЛОЖЕНИЕ №2: Отправить запросы по клубам с целью найти хорошо играющих молодых рябят, собрать из них две команды и провести 2-3 игры для реальной оценки их индивидуальных игровых качеств. Выбрать лучших и сформировать из них сборную; ПРЕДЛОЖЕНИЕ №3: Уровень зарплаты игроков и тренера на начальном этапе должны быть минимальны, но с учетом уровней зарплат в зарубежных клубах. Повышение зарплат главного тренера и игроков сборной должно зависеть от результата игры. В случае невыхода сборной хотя бы в четвертьфинал - меняется главный тренер, распускается сборная, выбирается новый главный тренер, игроки в сборную набираются как новые ( молодые ), так и те, которые уже были в сборной и показали отличную индивидуальную игру. В очередной раз хочется повторить: Черчесов - НЕ ТОТ ТРЕНЕР, который нужен сейчас. Вместо него нужен такой, как Олег Знарок, с жесткой требовательностью к игрокам. В команду набрать только новых игроков, прежних - распустить по клубам.
Бывший защитник сборной России Сергей Горлукович поделился мнением о поражении национальной команды в матче 2-го тура группового этапа Кубка конфедераций-2017 с Португалией (0:1).
Отметим, что заключительная игра россиян на групповом турнире пройдет завтра против Мексики. Начало – в 18:00 по московскому времени.
– Даже не хочу говорить особо о сборной. Там нечего смотреть. Матч с Португалией? Чего там я должен был увидеть? Люди приехали в отпуск, а они не могут их победить? У кого мотивация выше? Россия дома играет! О чем можно рассуждать?
– Во втором тайме владели преимуществом.
– Я вас умоляю. О чем вы вообще? Португалия приехала сюда в отпуск. Мы должны были, как минимум, не проиграть.
– Против нас все-таки Криштиану Роналду играл.
– И что? Он в отпуске! Мы увидели 20 процентов от настоящего Криштиану Роналду. Зачем ему напрягаться. Разок включился – и забил. Еще мог отличиться, но Акинфеев выручил. Что этот турнир дает для Португалии? Вообще ничего! Просто их обязали сюда приехать как чемпионов Европы. Вот для России это экзамен.
– Удручает, что мы ни разу не пробили по воротам.
– Ну вы же сами все понимаете. Что я должен вам сказать? Ну если команда за 90 минут ни разу в створ не попала?! Ну вы чего? Какой футбол может быть?
– Давили, подходы были.
– Да кого они давили?! Отпускников давили?! Ну вы поймите, наконец, что португальцы приехали отдохнуть! И мы им проигрываем. Разве они должны серьезно относиться к турниру? Понимаете разницу между отпуском и работой?