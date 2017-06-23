Горлукович: «Роналду приехал в отпуск, а мы ему проигрываем»

Бывший защитник сборной России Сергей Горлукович поделился мнением о поражении национальной команды в матче 2-го тура группового этапа Кубка конфедераций-2017 с Португалией (0:1).

Отметим, что заключительная игра россиян на групповом турнире пройдет завтра против Мексики. Начало – в 18:00 по московскому времени.

– Даже не хочу говорить особо о сборной. Там нечего смотреть. Матч с Португалией? Чего там я должен был увидеть? Люди приехали в отпуск, а они не могут их победить? У кого мотивация выше? Россия дома играет! О чем можно рассуждать?

– Во втором тайме владели преимуществом.

– Я вас умоляю. О чем вы вообще? Португалия приехала сюда в отпуск. Мы должны были, как минимум, не проиграть.

– Против нас все-таки Криштиану Роналду играл.

– И что? Он в отпуске! Мы увидели 20 процентов от настоящего Криштиану Роналду. Зачем ему напрягаться. Разок включился – и забил. Еще мог отличиться, но Акинфеев выручил. Что этот турнир дает для Португалии? Вообще ничего! Просто их обязали сюда приехать как чемпионов Европы. Вот для России это экзамен.

– Удручает, что мы ни разу не пробили по воротам.

– Ну вы же сами все понимаете. Что я должен вам сказать? Ну если команда за 90 минут ни разу в створ не попала?! Ну вы чего? Какой футбол может быть?

– Давили, подходы были.

– Да кого они давили?! Отпускников давили?! Ну вы поймите, наконец, что португальцы приехали отдохнуть! И мы им проигрываем. Разве они должны серьезно относиться к турниру? Понимаете разницу между отпуском и работой?