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    Горлукович: «Роналду приехал в отпуск, а мы ему проигрываем»

    Бывший защитник сборной России Сергей Горлукович поделился мнением о поражении национальной команды в матче 2-го тура группового этапа Кубка конфедераций-2017 с Португалией (0:1).

    Отметим, что заключительная игра россиян на групповом турнире пройдет завтра против Мексики. Начало – в 18:00 по московскому времени.

    – Даже не хочу говорить особо о сборной. Там нечего смотреть. Матч с Португалией? Чего там я должен был увидеть? Люди приехали в отпуск, а они не могут их победить? У кого мотивация выше? Россия дома играет! О чем можно рассуждать?

    – Во втором тайме владели преимуществом.

    – Я вас умоляю. О чем вы вообще? Португалия приехала сюда в отпуск. Мы должны были, как минимум, не проиграть.

    – Против нас все-таки Криштиану Роналду играл.

    – И что? Он в отпуске! Мы увидели 20 процентов от настоящего Криштиану Роналду. Зачем ему напрягаться. Разок включился – и забил. Еще мог отличиться, но Акинфеев выручил. Что этот турнир дает для Португалии? Вообще ничего! Просто их обязали сюда приехать как чемпионов Европы. Вот для России это экзамен.

    – Удручает, что мы ни разу не пробили по воротам.

    – Ну вы же сами все понимаете. Что я должен вам сказать? Ну если команда за 90 минут ни разу в створ не попала?! Ну вы чего? Какой футбол может быть?

    – Давили, подходы были.

    – Да кого они давили?! Отпускников давили?! Ну вы поймите, наконец, что португальцы приехали отдохнуть! И мы им проигрываем. Разве они должны серьезно относиться к турниру? Понимаете разницу между отпуском и работой?

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.06.2017 20:24
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +10

      Ale_ks 24 июня 2017, 08:10

      ПРЕДЛОЖЕНИЕ №1: Назначить на пост главного тренера сборной человека, применяющего в своем тренерском методе жесткую ДИСЦИПЛИНУ; ПРЕДЛОЖЕНИЕ №2: Отправить запросы по клубам с целью найти хорошо играющих молодых рябят, собрать из них две команды и провести 2-3 игры для реальной оценки их индивидуальных игровых качеств. Выбрать лучших и сформировать из них сборную; ПРЕДЛОЖЕНИЕ №3: Уровень зарплаты игроков и тренера на начальном этапе должны быть минимальны, но с учетом уровней зарплат в зарубежных клубах. Повышение зарплат главного тренера и игроков сборной должно зависеть от результата игры. В случае невыхода сборной хотя бы в четвертьфинал - меняется главный тренер, распускается сборная, выбирается новый главный тренер, игроки в сборную набираются как новые ( молодые ), так и те, которые уже были в сборной и показали отличную индивидуальную игру. В очередной раз хочется повторить: Черчесов - НЕ ТОТ ТРЕНЕР, который нужен сейчас. Вместо него нужен такой, как Олег Знарок, с жесткой требовательностью к игрокам. В команду набрать только новых игроков, прежних - распустить по клубам.

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      Рейтинг: +563

      tank219 24 июня 2017, 06:05

      Сказано-же, что мы гостеприимные люди

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      Рейтинг: +38

      Aleksey Scream 24 июня 2017, 06:01

      У нашей сборной уровень дворового футбола, и тут против Португалии, о чём вапще может идти речь?! Всем вроде бы итак всё понятно.

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      Рейтинг: +202

      Ronko 24 июня 2017, 01:13

      Горькая, но правда, к сожалению. Показательный момент был при контратаке, когда Глушаков бежав в атаку и наткнувшись на соперников, разворачивается и дает пас назад...португальцу. Я вообще в осадок выпал. Класс низкий виден, но какой уж есть, просто иллюзий строить не надо, что есть то есть.

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      Рейтинг: +482

      Тоторо 24 июня 2017, 00:18

      "Деда" не хватало на поле. Уж он то смог бы вовремя напихать партнёрам. В пионер-отряде "Спартака" такой дядька в своё время был незаменим. Энергии добавлял порядком.

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 23 июня 2017, 22:29

      Мне кажется, что присутствует полное несоответствие ожиданий и реальности... Тренер, тактика, Смолов, нет ударов, уступаем в скорости, нет динамики игровых эпизодов.... Это звучит у всех - и у болел, и у экспертов, и даже у Орлова... Но зачем гнобить?... Победы сразу не пойдут, надо в грязи поваляться после поражений... Верить и простить.... Ждать.. Всё придёт... Со временем...

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      Рейтинг: +824

      dzhanavar > insider_retro 23 июня 2017, 22:59

      Верим. И надеемся на лучшее. Но такое впечатление,что пока там этот стас,игры не будет...

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > dzhanavar 24 июня 2017, 09:23

      Всё спорим, спорим.... У нас нет других игроков... Тренеров то же поперепробовали.... Эффект почти нулевой... Стас, Курбан... можно спорить до посинения.... Глубинной подготовки нет....

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      Рейтинг: +751

      justozavr 23 июня 2017, 21:57

      да все эти эксперты давно еб**лись, особенно со своей формулировкой "должны". Никто никому ничего не должен, ребята обязаны стараться, чтобы победить, а не побеждать в каждом матче, нужно быть реалистами

      0
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 23 июня 2017, 21:49

      Ау! Очнитесь! 63-я команда должна была выиграть у ЧЕ!!!??? Вы еб..сь? Дальше будет только хуже!!!

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 23 июня 2017, 21:33

      все вопросы кто в отпуске а кто играет к Черчесу он супер тренер! и ахрененный тактик

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      Рейтинг: +335

      Daxa 09 23 июня 2017, 21:27

      Португальцы в отпуск приехали )))) он просто не знает что наши тоже в отпуске причём в постоянном )))

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