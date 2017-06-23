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  • Горлукович: «Роналду приехал в отпуск, а мы ему проигрываем»

Горлукович: «Роналду приехал в отпуск, а мы ему проигрываем»

23 июня 2017, 20:24
19

Бывший защитник сборной России Сергей Горлукович поделился мнением о поражении национальной команды в матче 2-го тура группового этапа Кубка конфедераций-2017 с Португалией (0:1).

Отметим, что заключительная игра россиян на групповом турнире пройдет завтра против Мексики. Начало – в 18:00 по московскому времени.

– Даже не хочу говорить особо о сборной. Там нечего смотреть. Матч с Португалией? Чего там я должен был увидеть? Люди приехали в отпуск, а они не могут их победить? У кого мотивация выше? Россия дома играет! О чем можно рассуждать?

– Во втором тайме владели преимуществом.

– Я вас умоляю. О чем вы вообще? Португалия приехала сюда в отпуск. Мы должны были, как минимум, не проиграть.

– Против нас все-таки Криштиану Роналду играл.

– И что? Он в отпуске! Мы увидели 20 процентов от настоящего Криштиану Роналду. Зачем ему напрягаться. Разок включился – и забил. Еще мог отличиться, но Акинфеев выручил. Что этот турнир дает для Португалии? Вообще ничего! Просто их обязали сюда приехать как чемпионов Европы. Вот для России это экзамен.

– Удручает, что мы ни разу не пробили по воротам.

– Ну вы же сами все понимаете. Что я должен вам сказать? Ну если команда за 90 минут ни разу в створ не попала?! Ну вы чего? Какой футбол может быть?

– Давили, подходы были.

– Да кого они давили?! Отпускников давили?! Ну вы поймите, наконец, что португальцы приехали отдохнуть! И мы им проигрываем. Разве они должны серьезно относиться к турниру? Понимаете разницу между отпуском и работой?

Источник: «Спорт-Экспресс»
Кубок конфедераций Россия Португалия Горлукович Сергей
Комментарии (19)
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pktsoev
1498238910
Злой, завистливый, да к тому же тупой гов-к..
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Кривоножка
1498238979
Давно у деда отпуска не было)))
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ПаХан638
1498238982
раз 20 про отпуск для португальцев сказал, чи зависть прёт, пашет наверно как волк.....
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dok66
1498241270
Горлукович полностью прав ! Как можно выигрывать , если за 90 минут - ни одного удара в створ ! Повезло , что Акинфа в воротах , а то бы счет был просто не приличный !
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Daxa 09
1498242420
Португальцы в отпуск приехали )))) он просто не знает что наши тоже в отпуске причём в постоянном )))
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Garrincha58
1498242801
все вопросы кто в отпуске а кто играет к Черчесу он супер тренер! и ахрененный тактик
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Сильвербой
1498243782
Ау! Очнитесь! 63-я команда должна была выиграть у ЧЕ!!!??? Вы еб..сь? Дальше будет только хуже!!!
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justozavr
1498244244
да все эти эксперты давно еб**лись, особенно со своей формулировкой "должны". Никто никому ничего не должен, ребята обязаны стараться, чтобы победить, а не побеждать в каждом матче, нужно быть реалистами
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insider_retro
1498246186
Мне кажется, что присутствует полное несоответствие ожиданий и реальности... Тренер, тактика, Смолов, нет ударов, уступаем в скорости, нет динамики игровых эпизодов.... Это звучит у всех - и у болел, и у экспертов, и даже у Орлова... Но зачем гнобить?... Победы сразу не пойдут, надо в грязи поваляться после поражений... Верить и простить.... Ждать.. Всё придёт... Со временем...
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Ronko
1498255997
Горькая, но правда, к сожалению. Показательный момент был при контратаке, когда Глушаков бежав в атаку и наткнувшись на соперников, разворачивается и дает пас назад...португальцу. Я вообще в осадок выпал. Класс низкий виден, но какой уж есть, просто иллюзий строить не надо, что есть то есть.
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