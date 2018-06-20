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    Горлукович – Головину: «Срочно уезжай из этого чемпионата пешеходов. Беги отсюда в любую сильную европейскую лигу»

    Бывший защитник «Спартака» и сборной России Сергей Горлукович посоветовал полузащитнику ЦСКА Александру Головину как можно быстрее покинуть РФПЛ и перейти в один из европейских топ-чемпионатов.

    По информации СМИ, интерес к 22-летнему футболисту проявляют «Ювентус», «Барселона», «Челси», «Милан» и «Монако».

    «Головин, пожалуй, самое светлое пятно в нашем футболе за последние полтора года. Радует, когда молодой парень прогрессирует. Видно, что думает на поле, делает выводы.

    Потянет ли он в «Ювентусе» или нет? Знаю одно: ему сразу после чемпионата мира надо уезжать в Европу, а то его постигнет участь Дзагоева. Алан тоже в перспективных все ходил. И что? А так никуда и не сорвался. Уезжать срочно из этого чемпионата пешеходов! Даже если он еще на год останется в ЦСКА, начнет деградировать. Ну нет в РФПЛ условий для роста… Что тут делать? Тачку возить с черепашьей скоростью? Головин, мой тебе совет: беги отсюда в любой сильный европейский чемпионат. В любой!» – сказал Горлукович.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.06.2018 17:30
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +915

      спанчес 21 июня 2018, 14:42

      Беги отсюда в любую сильную европейскую лигу, из этой слабой азиатской лиги

      1
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 21 июня 2018, 12:23

      В топ-клубе будет лавку полировать, как Жирков в свое время

      0
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      Рейтинг: +2572

      АЛЕКС 58 20 июня 2018, 21:37

      Успешной карьеры Александру!

      4
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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 20 июня 2018, 21:28

      Да согласен надо валить и желательно туда где будет практика, а не конкуренты в лице кроса и де брюйне, к примеру

      3
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    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 20 июня 2018, 21:25

      Надежный был защитник и слово скажет как отрежет.

      7
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 21 июня 2018, 10:46

      После его слов некоторые могли не успеть до туалета добежать. ))) Дед был суров даже на тренировках и говорил молодняку, которые его накручивали за счёт скорости: " Ещё так сделаешь на носилках с поля унесут".

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 20 июня 2018, 20:37

      В Беларусь,что-ли..?
      Четыре года о звезде не слышно было...
      Заговорила.

      давайте минуссыте)скучно.

      0
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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 20 июня 2018, 20:28

      Сергей как всегда конкретен и справедлив.***

      5
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 20 июня 2018, 20:28

      Дед истину говорит.

      3
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 20 июня 2018, 20:21

      "Дед" на своём веку мнооого повидал,оборону Спартака за тестикулы в кулаке держал,играть научил. Он плохого не посоветует!Так что Саша определяйся и вперёд!!!Если всё получится и заиграешь,по твоему примеру глядишь и другие молодые учиться будут...

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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA > Krossmen73 20 июня 2018, 21:32

      Караваев вон уехал в чехию и он там очень крут, теперь в Голландии, а она под селекцией вся топ клубов
      А мог бы ходить пешком в каком нибудь ,условно Локо , и получать 1.5 млн бакинских
      Но выбрал зар плату поменьше и европейского опыта побольше, с постепенным ростом

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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 > RamonCSKA 20 июня 2018, 22:09

      Вы правы.Некоторые выбирают постепенное повышение в своей карьере от клубов-середнячков к более серьёзным и добиваются непрерывным трудом успеха ,а некоторые хотят сразу "на хапок" проскочить в элиту и как правило не выдерживают конкуренции с зарубежными игроками.Пример Шавы и СуперПава тому в подтверждение.Дай то бог чтобы Головин не оказался более мудрым и вписался в новый клуб...

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      Рейтинг: +185

      Тибер 20 июня 2018, 20:11

      В шаг , Рашаг ))

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