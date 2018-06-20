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  • Горлукович – Головину: «Срочно уезжай из этого чемпионата пешеходов. Беги отсюда в любую сильную европейскую лигу»

Горлукович – Головину: «Срочно уезжай из этого чемпионата пешеходов. Беги отсюда в любую сильную европейскую лигу»

20 июня 2018, 17:30
36

Бывший защитник «Спартака» и сборной России Сергей Горлукович посоветовал полузащитнику ЦСКА Александру Головину как можно быстрее покинуть РФПЛ и перейти в один из европейских топ-чемпионатов.

По информации СМИ, интерес к 22-летнему футболисту проявляют «Ювентус», «Барселона», «Челси», «Милан» и «Монако».

«Головин, пожалуй, самое светлое пятно в нашем футболе за последние полтора года. Радует, когда молодой парень прогрессирует. Видно, что думает на поле, делает выводы.

Потянет ли он в «Ювентусе» или нет? Знаю одно: ему сразу после чемпионата мира надо уезжать в Европу, а то его постигнет участь Дзагоева. Алан тоже в перспективных все ходил. И что? А так никуда и не сорвался. Уезжать срочно из этого чемпионата пешеходов! Даже если он еще на год останется в ЦСКА, начнет деградировать. Ну нет в РФПЛ условий для роста… Что тут делать? Тачку возить с черепашьей скоростью? Головин, мой тебе совет: беги отсюда в любой сильный европейский чемпионат. В любой!» – сказал Горлукович.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Головин Александр Горлукович Сергей
Комментарии (36)
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swot1205
1529505635
золотые слова, тут все наши игроки чахнут из-за зарплат. дома боги а на европейской арене не конкурентоспособны
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somn
1529506444
Надолго не уедет...
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Рубик Докоян
1529507581
У него контракт, поэтому здесь не только его интересы, но и клуба где он раскрылся и заиграл. Предложат деньги за которые Гинер готов его продать и никто его держать не будет. Потом будем следить за его игровой футбольной карьерой.
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Мары
1529507729
Силён Сергей. Рубит правду матку.
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kaop83
1529509458
Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - 1einsider.com
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OfaZavr
1529512556
вот будет достойное предложение чтобы всех устроило тогда и уедет, а пока же все только слухи ходят, а Дзагоеву насколько я знаю конкретных предложений в свое время не поступало, только разговоры ходили, даже если и был интерес от кого-то то в большее не перерос, или думает он не ехал бы что-ли.
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DOCTOR PENALTY
1529515737
Сергей как всегда конкретен и справедлив.***
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zigbert
1529519130
Надежный был защитник и слово скажет как отрежет.
Ответить
RamonCSKA
1529519326
Да согласен надо валить и желательно туда где будет практика, а не конкуренты в лице кроса и де брюйне, к примеру
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АЛЕКС 58
1529519830
Успешной карьеры Александру!
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