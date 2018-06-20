Горлукович – Головину: «Срочно уезжай из этого чемпионата пешеходов. Беги отсюда в любую сильную европейскую лигу»

Бывший защитник «Спартака» и сборной России Сергей Горлукович посоветовал полузащитнику ЦСКА Александру Головину как можно быстрее покинуть РФПЛ и перейти в один из европейских топ-чемпионатов.

По информации СМИ, интерес к 22-летнему футболисту проявляют «Ювентус», «Барселона», «Челси», «Милан» и «Монако».

«Головин, пожалуй, самое светлое пятно в нашем футболе за последние полтора года. Радует, когда молодой парень прогрессирует. Видно, что думает на поле, делает выводы.

Потянет ли он в «Ювентусе» или нет? Знаю одно: ему сразу после чемпионата мира надо уезжать в Европу, а то его постигнет участь Дзагоева. Алан тоже в перспективных все ходил. И что? А так никуда и не сорвался. Уезжать срочно из этого чемпионата пешеходов! Даже если он еще на год останется в ЦСКА, начнет деградировать. Ну нет в РФПЛ условий для роста… Что тут делать? Тачку возить с черепашьей скоростью? Головин, мой тебе совет: беги отсюда в любой сильный европейский чемпионат. В любой!» – сказал Горлукович.