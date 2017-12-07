Горлукович: «Спартак» играл хорошо с «Ливерпулем». Первые две минуты»

Бывший капитан «Спартака» Сергей Горлукович дал оценку игре команды в матче с «Ливерпулем» (0:7) в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов. По мнению ветерана, красно-белым следует реально оценивать свою силу.

«Их разнесли в одну калитку. Скажу больше. «Ливерпуль» играл-то не на 100 процентов. Говорить нечего. Надо ехать домой. Опуститься на землю и готовиться к дерби с ЦСКА.

Полнейшая безнадега! «Спартак», конечно, играл хорошо. Первые две минуты. А потом все стало на свои места», – сказал Горлукович.

«Спартак» по итогам группового этапа занял третье место и продолжит выступать в Лиге Европы.