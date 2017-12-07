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    • Горлукович: «Спартак» играл хорошо с «Ливерпулем». Первые две минуты»

    Горлукович: «Спартак» играл хорошо с «Ливерпулем». Первые две минуты»

    Бывший капитан «Спартака» Сергей Горлукович дал оценку игре команды в матче с «Ливерпулем» (0:7) в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов. По мнению ветерана, красно-белым следует реально оценивать свою силу.

    «Их разнесли в одну калитку. Скажу больше. «Ливерпуль» играл-то не на 100 процентов. Говорить нечего. Надо ехать домой. Опуститься на землю и готовиться к дерби с ЦСКА.

    Полнейшая безнадега! «Спартак», конечно, играл хорошо. Первые две минуты. А потом все стало на свои места», – сказал Горлукович.

    «Спартак» по итогам группового этапа занял третье место и продолжит выступать в Лиге Европы.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.12.2017 13:04
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    Комментарии (9)
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    eddo23
    1512642779
    Не чего то ты Серж не понимаешь....Каррера сказал перед игрой ....Это будет великий матч!
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    ваавва
    1512644050
    Перегорел наш Спартак, но он как Феникс восстанет из пепла!!!!Удачи всем нашим клубам в ЛЕ ,но этот матч будет всегда в нашей памяти!!!
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    Сибирь за Спартак
    1512648333
    Уделали нас по первое число. Ничего, с армейцами злее будем.
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    nt3vqah89
    1512654433
    Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок на новый год. А вычитал о нем в этом блоге --- http://short.co.de/sportdom
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    Сержтир
    1512661555
    Жаль что футбольный матч не состоит из 2 минут тогда бы Спартак наверняка сыграл бы в ничью.
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    ologreds
    1694991783
    numo528413
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