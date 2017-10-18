Горлукович: «Спартак» одержал историческую победу? Историческая – это победа ЦСКА в финале Кубка УЕФА»

Бывший защитник «Спартака» Сергей Горлукович прокомментировал победу команды над «Севильей» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Красно-белые на своем поле разгромили испанский клуб со счетом 5:1. Ветеран не согласен, что данная победа является одной из наиболее значимых в истории клуба.

«Историческая победа? Ну нет. Я так сказать не могу.

Историческая – это победа ЦСКА в финале Кубка УЕФА. А здесь добротная, хорошая игра с потрясающим результатом. Это и важные очки в Лиге чемпионов, и деньги. Поздравляю красно-белых!» – сказал Горлукович.

«Спартак» занимает второе место в своем квартете, уступая «Ливерпулю» лишь по дополнительным показателям.