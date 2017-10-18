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  • Горлукович: «Спартак» одержал историческую победу? Историческая – это победа ЦСКА в финале Кубка УЕФА»

Горлукович: «Спартак» одержал историческую победу? Историческая – это победа ЦСКА в финале Кубка УЕФА»

18 октября 2017, 16:58
24

Бывший защитник «Спартака» Сергей Горлукович прокомментировал победу команды над «Севильей» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Красно-белые на своем поле разгромили испанский клуб со счетом 5:1. Ветеран не согласен, что данная победа является одной из наиболее значимых в истории клуба.

«Историческая победа? Ну нет. Я так сказать не могу.

Историческая – это победа ЦСКА в финале Кубка УЕФА. А здесь добротная, хорошая игра с потрясающим результатом. Это и важные очки в Лиге чемпионов, и деньги. Поздравляю красно-белых!» – сказал Горлукович.

«Спартак» занимает второе место в своем квартете, уступая «Ливерпулю» лишь по дополнительным показателям.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Спартак Горлукович Сергей
Комментарии (24)
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777+
1508335626
Горлукович - красава! Уважаю! Адекватная оценка произошедшему во вчерашней игре!
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yarik1_78
1508336273
И Зина тоже.А что сделала секта,раз за 17 лет стала чемпионом?
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Артурка32
1508336953
В принципе прав - хоть раз в жизни возьмут еврокубок - тогда да, историческое событие
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Dellleone
1508337614
Правду рубит.
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mihail200606
1508338013
Ну прав,что сказать..
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Pourport
1508340780
Менталитет"писей меряться"честное слово-ясли)
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OfaZavr
1508341440
может и правду сказал, но кайф то портить зачем.
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alexivanof197
1508341749
как сказал Сергей Овчинников в 2005 году после победы ЦСКА в финале-ЛУЧШЕ 2 РАЗА ВЫЙТИ В ПОЛУФИНАЛ КУБКА КУБКОВ ,ЧЕМ ВЫИГРАТЬ КУБОК УЕФА НЕПОНЯТНО У КОГО
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Slavyan87
1508343406
Если учесть сколько этих побед всего у нас было в Еврокубках и учитывая счет, то можно сказать, что историческая.
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insider_retro
1508343413
Сергей Владимирович прав с оценкой победы. Действительно, матч знаковый и во многом определяющий, но... Исторические победы ещё впереди!!!!!!! И для всех любителей футбола они запомнятся и войдут в историю отечественного футбола!!!
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