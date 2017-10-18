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    Горлукович: «Спартак» одержал историческую победу? Историческая – это победа ЦСКА в финале Кубка УЕФА»

    Бывший защитник «Спартака» Сергей Горлукович прокомментировал победу команды над «Севильей» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Красно-белые на своем поле разгромили испанский клуб со счетом 5:1. Ветеран не согласен, что данная победа является одной из наиболее значимых в истории клуба.

    «Историческая победа? Ну нет. Я так сказать не могу.

    Историческая – это победа ЦСКА в финале Кубка УЕФА. А здесь добротная, хорошая игра с потрясающим результатом. Это и важные очки в Лиге чемпионов, и деньги. Поздравляю красно-белых!» – сказал Горлукович.

    «Спартак» занимает второе место в своем квартете, уступая «Ливерпулю» лишь по дополнительным показателям.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.10.2017 16:58
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +5926

      Павелий 19 октября 2017, 00:00

      Дед какой-то злой стал. Видать, давно никому люлей не вставлял кк в 1996 году! =)

      0
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 18 октября 2017, 21:39

      а я с дедом поспорю)

      1
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 18 октября 2017, 21:05

      Команда явно провалила старт чемпионата, упустила 2 очка с Марибором, и расчитывать на ничью было за радость, но Спартакпросто разорвал Севилью! Лично для меня это уже история!

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 18 октября 2017, 20:50

      у него свое с бабкой домашнее мнение

      2
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      Рейтинг: +2120

      OldenVad 18 октября 2017, 20:20

      Историческая, это то что будут помнить. И у каждого это победа своя, что бы не говорил г-н Горлукович

      2
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      Рейтинг: +5521

      SPACE TRUCKIN 18 октября 2017, 19:30

      СОГЛАСЕН С ДЕДОМ - РАНО ПОЧИВАТЬ НА ЛАВРАХ...НАДО В СЕВИЛЬЕ НЕ ПРОИГРАТЬ И АНГЛИЧАНКУ НАТЯНУТЬ ПОСТАРАТЬСЯ...ШОБ НЕ ПИЗ...ЕЛА...НАШЛИ САМЫЙ СЛАБЫЙ КЛУБ,БЛИН...

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      Рейтинг: +13957

      Shpion23 18 октября 2017, 19:25

      "Historical shit".

      0
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      Рейтинг: +70677

      insider_retro 18 октября 2017, 19:16

      Сергей Владимирович прав с оценкой победы. Действительно, матч знаковый и во многом определяющий, но... Исторические победы ещё впереди!!!!!!! И для всех любителей футбола они запомнятся и войдут в историю отечественного футбола!!!

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      Рейтинг: +28

      Bondavy 18 октября 2017, 19:16

      Если учесть сколько этих побед всего у нас было в Еврокубках и учитывая счет, то можно сказать, что историческая.

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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 18 октября 2017, 18:49

      как сказал Сергей Овчинников в 2005 году после победы ЦСКА в финале-ЛУЧШЕ 2 РАЗА ВЫЙТИ В ПОЛУФИНАЛ КУБКА КУБКОВ ,ЧЕМ ВЫИГРАТЬ КУБОК УЕФА НЕПОНЯТНО У КОГО

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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 > Gek Dement 18 октября 2017, 21:00

      у тренера ЦСКА С.И. Овчинникова спроси

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