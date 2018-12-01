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    • Горлукович: «Глушаков – ноль на поле. Фанаты должны его по голове гладить и целовать?»

    Горлукович: «Глушаков – ноль на поле. Фанаты должны его по голове гладить и целовать?»

    Бывший игрок «Спартака» Сергей Горлукович раскритиковал полузащитника Дениса Глушакова за игру в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы против «Рапида» (1:2).

    Во втором тайме на поле выбежал болельщик, который напал на Глушакова. Фаната арестовали на 10 суток и запретили ему посещать матчи в течение пяти лет.

    – Как вам вчера Глушаков на поле?

    – Да никак. Ноль на поле. Сейчас он ноль. Поставьте лучше на его место молодого парня. Хоть польза какая-то будет!

    – Вернется ли он на свой прежний уровень?

    – А я откуда знаю. Зачем гадать? Знаете за что ценят профессионала? За то, что он делает здесь и сейчас. Нельзя жить прошлыми заслугами или рассчитывать на будущее. Другого не дано.

    – Но ведь, наверное, не так то просто показывать хороший футбол, когда тебя все время травят фанты...

    – Вы хотите, чтобы я его понял? Я не знаю о чем вы...

    – Об оскорблениях с трибун, о том, что ему постоянно кричат нелицеприятные вещи.

    – Ну и правильно делают, что кричат. Человек полтора года уже в футбол не играет, а получает такие деньжища! Да еще и капитанскую повязку носит. По-вашему, фанаты должны его по голове гладить и целовать?

    Хватит травить Глушакова. Дайте ему шанс

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.12.2018 00:51
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    Комментарии21
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    • ...
      Рейтинг: +6913

      батог 6 декабря 2018, 16:50

      Какие то ответы у вас Сергей! Не для СпортЭкспресса.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +307

      shpilman 1 декабря 2018, 21:03

      ну хоть кто-то по делу говорит!!!

      2
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 1 декабря 2018, 12:50

      Жёстко, но всё по делу. Горлукович и на поле был жёстким, по-этому не удивительна его оценка.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +648

      СМЕРШiРУ 1 декабря 2018, 12:14

      Молодец всё по делу!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +101393

      zigbert 1 декабря 2018, 12:06

      Резко ,но правильно.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 1 декабря 2018, 11:09

      Всё сказано по делу!!! Вот только при завышенных зарплатах старания и отдачи от игроков мало!!! Почему руководители не введут в контракт пункт, что если игрок не попадает в состав и не играет определённое время, не по болезни и травме, то зарплата падает в 3-5 раз. А у молодых игроков молодёжного состава при низких зарплатах сделать наоборот, если игрок попадает в состав или выходит на замену. Тогда у игроков будет стимул играть.

      2
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      Рейтинг: +5873

      maygli > Отчаянный Пердун 9 декабря 2018, 02:46

      Вот сто плюсов тебе!
      И я об этом уже сколько говорил, да думаю не я один, почти все видят это и не хрена не делают! Контракты как были "странные", так такими и остаются.
      Наверно мы чего-то не знаем. Только с хорошими откатами можно подписывать такие контракты со средними игроками.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 1 декабря 2018, 09:02

      Это противостояние и раздрай будет продолжаться и дальше, только персоналии будут меняться. Война компроматов и разного рода заявления будут опускать команду на дно, пока "философ" отмалчивается, а настоящих полковников нет среди менеджмента "Спартака"...

      3
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 1 декабря 2018, 08:40

      Формально Горлукович совершенно прав. Но дело в том, что индивидуально Глушаков никогда и не был игроком такого уж высокого уровня. Что в "Локо", что в "Спартаке" он когда вписывался в командную игру, а когда и нет. Поэтому нужно избавиться от завышенных ожиданий!

      5
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      Рейтинг: +1970

      Niko 1 декабря 2018, 08:28

      Сложно с ним не согласиться.

      5
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      Рейтинг: +1608

      koli4ka 1 декабря 2018, 08:27

      Ну Сирога,ну маладца,ну все по делу,уважуха от истиных болел...

      4
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