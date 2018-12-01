Горлукович: «Глушаков – ноль на поле. Фанаты должны его по голове гладить и целовать?»

Какие то ответы у вас Сергей! Не для СпортЭкспресса.
Бывший игрок «Спартака» Сергей Горлукович раскритиковал полузащитника Дениса Глушакова за игру в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы против «Рапида» (1:2).
Во втором тайме на поле выбежал болельщик, который напал на Глушакова. Фаната арестовали на 10 суток и запретили ему посещать матчи в течение пяти лет.
– Как вам вчера Глушаков на поле?
– Да никак. Ноль на поле. Сейчас он ноль. Поставьте лучше на его место молодого парня. Хоть польза какая-то будет!
– Вернется ли он на свой прежний уровень?
– А я откуда знаю. Зачем гадать? Знаете за что ценят профессионала? За то, что он делает здесь и сейчас. Нельзя жить прошлыми заслугами или рассчитывать на будущее. Другого не дано.
– Но ведь, наверное, не так то просто показывать хороший футбол, когда тебя все время травят фанты...
– Вы хотите, чтобы я его понял? Я не знаю о чем вы...
– Об оскорблениях с трибун, о том, что ему постоянно кричат нелицеприятные вещи.
– Ну и правильно делают, что кричат. Человек полтора года уже в футбол не играет, а получает такие деньжища! Да еще и капитанскую повязку носит. По-вашему, фанаты должны его по голове гладить и целовать?
Хватит травить Глушакова. Дайте ему шанс