Горлукович: «Глушаков – ноль на поле. Фанаты должны его по голове гладить и целовать?»

Бывший игрок «Спартака» Сергей Горлукович раскритиковал полузащитника Дениса Глушакова за игру в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы против «Рапида» (1:2).

Во втором тайме на поле выбежал болельщик, который напал на Глушакова. Фаната арестовали на 10 суток и запретили ему посещать матчи в течение пяти лет.

– Как вам вчера Глушаков на поле?

– Да никак. Ноль на поле. Сейчас он ноль. Поставьте лучше на его место молодого парня. Хоть польза какая-то будет!

– Вернется ли он на свой прежний уровень?

– А я откуда знаю. Зачем гадать? Знаете за что ценят профессионала? За то, что он делает здесь и сейчас. Нельзя жить прошлыми заслугами или рассчитывать на будущее. Другого не дано.

– Но ведь, наверное, не так то просто показывать хороший футбол, когда тебя все время травят фанты...

– Вы хотите, чтобы я его понял? Я не знаю о чем вы...

– Об оскорблениях с трибун, о том, что ему постоянно кричат нелицеприятные вещи.

– Ну и правильно делают, что кричат. Человек полтора года уже в футбол не играет, а получает такие деньжища! Да еще и капитанскую повязку носит. По-вашему, фанаты должны его по голове гладить и целовать?

Хватит травить Глушакова. Дайте ему шанс