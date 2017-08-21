Горлукович: «Матч «Спартака» с «Локомотивом» показал, что у нас будет новый чемпион»

Бывший защитник «Спартака» Сергей Горлукович считает, что красно-белые уже выбыли из борьбы за чемпионство. По его словам, в обороне команды Массимо Карреры творится безобразие, а физическая форма игроков оставляет желать лучшего.

– Впору говорить о серьезном кризисе в «Спартаке» или все-таки это пока еще стечение обстоятельств?

– Ну какое еще стечение? Думаю, во-первых, дерби с «Локо» показало, что у нас будет новый чемпион. Или у кого-то еще остались вопросы? А во-вторых, у одной команды есть характер, а у второй его почему-то не оказалось… А самое главное заключается в том, что «Спартак» по-прежнему не готов к чемпионату. Не осталось ничего, что в прошлом сезоне давало стабильность.

– Что именно утратил этот «Спартак»?

– За весь прошлый сезон было всего три-четыре срыва. Подчеркиваю – за весь чемпионат! А что теперь? Безобразие в каждой игре. Прежде всего, в обороне. Физически ребята готовы плохо! Эти моменты явно бросаются в глаза.

– Значит, «Спартак» точно не станет теперь чемпионом?

– Некоторые говорят, что прошло только семь туров. А я считаю, что уже прошло семь туров.