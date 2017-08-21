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  • Горлукович: «Матч «Спартака» с «Локомотивом» показал, что у нас будет новый чемпион»

Горлукович: «Матч «Спартака» с «Локомотивом» показал, что у нас будет новый чемпион»

21 августа 2017, 20:04
22

Бывший защитник «Спартака» Сергей Горлукович считает, что красно-белые уже выбыли из борьбы за чемпионство. По его словам, в обороне команды Массимо Карреры творится безобразие, а физическая форма игроков оставляет желать лучшего.

– Впору говорить о серьезном кризисе в «Спартаке» или все-таки это пока еще стечение обстоятельств?

– Ну какое еще стечение? Думаю, во-первых, дерби с «Локо» показало, что у нас будет новый чемпион. Или у кого-то еще остались вопросы? А во-вторых, у одной команды есть характер, а у второй его почему-то не оказалось… А самое главное заключается в том, что «Спартак» по-прежнему не готов к чемпионату. Не осталось ничего, что в прошлом сезоне давало стабильность.

– Что именно утратил этот «Спартак»?

– За весь прошлый сезон было всего три-четыре срыва. Подчеркиваю – за весь чемпионат! А что теперь? Безобразие в каждой игре. Прежде всего, в обороне. Физически ребята готовы плохо! Эти моменты явно бросаются в глаза.

– Значит, «Спартак» точно не станет теперь чемпионом?

– Некоторые говорят, что прошло только семь туров. А я считаю, что уже прошло семь туров.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Горлукович Сергей
Комментарии (22)
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за ЦСКА с 1980г
1503335230
просто в прошлом году Спартак готовил не Карьера и он стал чемпионом,а этом году...
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Alex Flash
1503335837
В России появился безусловно рекордсмен по числу наступания на грабли и набивания шишек. Честно говоря, уже надоело смотреть
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Joko21
1503335882
чемпионство Спартака в прошлом году - стечение обстоятельств
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mikitka
1503336245
Сергей Горлукович - великий футболист и гордость белорусского народа, но считать его мнение экспертным в современном футболе я б не стал. Тем более, что матч с Локо был у Спартака лучшим в этом сезоне
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dyema
1503336256
И ещё 16 лет вперёд не Спартак)))
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карасевщина
1503336783
новый чемпион это ростов локо краснодар рубин а не опять зенит
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кошмарик
1503337312
это было ясно еще до начала
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андрей андреев
1503340866
Кстати,он не говорит,что Локо будет чемпионом.Просто будет не Спартак.Ну это то уже ясно.
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raritet
1503347142
С большим уважением отношусь к мнению бывших футболистов Спартака, но все-таки, думаю, вся игра еще впереди. Футбол как цепь событий непредсказуем. ЦСКА тоже не ахти в какой форме после потери лидеров, Зенит вообще непонятно как будет выглядеть -это совершенно новая команда, У Локо проблемы, В Краснодаре Смолов бунтует....так что все еще покрыто мраком..
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kos999
1503412439
возможно, но СПАРТАК ЧЕМПИОН!!
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