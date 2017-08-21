Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Горлукович: «Матч «Спартака» с «Локомотивом» показал, что у нас будет новый чемпион»

    Бывший защитник «Спартака» Сергей Горлукович считает, что красно-белые уже выбыли из борьбы за чемпионство. По его словам, в обороне команды Массимо Карреры творится безобразие, а физическая форма игроков оставляет желать лучшего.

    – Впору говорить о серьезном кризисе в «Спартаке» или все-таки это пока еще стечение обстоятельств?

    – Ну какое еще стечение? Думаю, во-первых, дерби с «Локо» показало, что у нас будет новый чемпион. Или у кого-то еще остались вопросы? А во-вторых, у одной команды есть характер, а у второй его почему-то не оказалось… А самое главное заключается в том, что «Спартак» по-прежнему не готов к чемпионату. Не осталось ничего, что в прошлом сезоне давало стабильность.

    – Что именно утратил этот «Спартак»?

    – За весь прошлый сезон было всего три-четыре срыва. Подчеркиваю – за весь чемпионат! А что теперь? Безобразие в каждой игре. Прежде всего, в обороне. Физически ребята готовы плохо! Эти моменты явно бросаются в глаза.

    – Значит, «Спартак» точно не станет теперь чемпионом?

    – Некоторые говорят, что прошло только семь туров. А я считаю, что уже прошло семь туров.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.08.2017 20:04
    Рекомендуем
    Комментарии18
    ...
    • ...
      Рейтинг: +106

      kos999 22 августа 2017, 17:33

      возможно, но СПАРТАК ЧЕМПИОН!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 22 августа 2017, 09:04

      Есть ещё время у Спартака.Стоит ему выиграть подряд три игры и все заговорят о "возрождающемся из пепла",проснувшемся чемпионе","разбушевавшемся Спартаке"и т.д.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4025

      raritet 21 августа 2017, 23:25

      С большим уважением отношусь к мнению бывших футболистов Спартака, но все-таки, думаю, вся игра еще впереди. Футбол как цепь событий непредсказуем. ЦСКА тоже не ахти в какой форме после потери лидеров, Зенит вообще непонятно как будет выглядеть -это совершенно новая команда, У Локо проблемы, В Краснодаре Смолов бунтует....так что все еще покрыто мраком..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 21 августа 2017, 21:41

      Кстати,он не говорит,что Локо будет чемпионом.Просто будет не Спартак.Ну это то уже ясно.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2316

      кошмарик 21 августа 2017, 20:41

      это было ясно еще до начала

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина 21 августа 2017, 20:33

      новый чемпион это ростов локо краснодар рубин а не опять зенит

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2269

      dyema 21 августа 2017, 20:24

      И ещё 16 лет вперёд не Спартак)))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +489

      mikitka 21 августа 2017, 20:24

      Сергей Горлукович - великий футболист и гордость белорусского народа, но считать его мнение экспертным в современном футболе я б не стал. Тем более, что матч с Локо был у Спартака лучшим в этом сезоне

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 > mikitka 21 августа 2017, 20:41

      ....но он был проигран

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 > acer2003 21 августа 2017, 21:18

      не каждая лучшая игра ,обязательно должна быть выиграна!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 > 21 августа 2017, 21:20

      пусть не станет чемпионом ,но за право играть в ЛЧ ПО БОРЕТСЯ!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 > SEREZHA7575 21 августа 2017, 21:25

      по теперешнему состоянию даже близко нет

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 > acer2003 21 августа 2017, 21:27

      по итогам этого сезона 3 команды имеют права заявить на ЛЧ

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 > SEREZHA7575 21 августа 2017, 21:32

      хотите сказать,что Спартак войдёт в тройку ?))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 21 августа 2017, 20:18

      чемпионство Спартака в прошлом году - стечение обстоятельств

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 21 августа 2017, 20:17

      В России появился безусловно рекордсмен по числу наступания на грабли и набивания шишек. Честно говоря, уже надоело смотреть

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11