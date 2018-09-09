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    Горлукович: «В нашем чемпионате пешеходов Терри может стоять и читать игру»

    Бывший защитник «Спартака» Сергей Горлукович прокомментировал возможной переход в московский клуб экс-защитника «Челси» Джона Терри.

    – Как, на ваш взгляд, Джон будет смотреться в РПЛ?

    – Ха! Ну он же не поехал в Германию, Италию, Испанию, отправился к нам – в чемпионат пешеходов. В России Терри сможет стоять, особо не двигаться и с его опытом читать игру. При должном отношении к делу ни в коем случае здесь не потеряется! Если ему здоровье позволит, может и до 40 спокойно проходить пешком в нашей лиге. И вообще будет лучшим!

    Джон Терри – в «Спартаке»! Это правда случилось

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.09.2018 22:36
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 10 сентября 2018, 10:35

      Дед, ну ты совсем наш чемпионат не уважаешь!

      1
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      Рейтинг: +100738

      zigbert 10 сентября 2018, 10:32

      Хорошо если твои слова Сергей ,подтвердятся.

      2
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      Рейтинг: +37

      Centur10n 10 сентября 2018, 09:26

      Жека потом ещё гражданство примет))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 10 сентября 2018, 01:13

      Игнашевич читал, а уж Терри тем более....

      3
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 10 сентября 2018, 00:06

      А ведь правильно высказался, к сожалению...

      6
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 10 сентября 2018, 00:03

      Как минимум будет интересно! Пусть утрёт нос злопыхателям!

      1
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      Рейтинг: +3754

      Yev 9 сентября 2018, 23:24

      По моему средняя статистика матчей нашего чемпионата по пробегу и скорости не уступает ведущим чемпионам Европы. Когда же у нас изменится этот менталитет: у нас всё хуже, а вот в европах...?

      1
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      Рейтинг: +665

      Snerg > Yev 9 сентября 2018, 23:28

      за то по работе с мячом на скорости сильно отличается)

      2
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 > Snerg 10 сентября 2018, 10:37

      По моему мнению наши футболисты на скорости думать не могут, медленно соображают! А если захотят то бегать могут, минут 20-25!!!!!

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      Рейтинг: +665

      Snerg > Опорник84 10 сентября 2018, 18:50

      я об этом же)))

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      Рейтинг: +24274

      DOCTOR PENALTY 9 сентября 2018, 22:45

      Ну не всё так плохо, Сергей Вадимович...

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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 9 сентября 2018, 22:39

      Зачем бегать когда русские могут платить просто за твои заслуги в прошлом, зарабатывая именем! Все правильно, стой в защите смотри ютуб

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