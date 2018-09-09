Горлукович: «В нашем чемпионате пешеходов Терри может стоять и читать игру»

Бывший защитник «Спартака» Сергей Горлукович прокомментировал возможной переход в московский клуб экс-защитника «Челси» Джона Терри.

– Как, на ваш взгляд, Джон будет смотреться в РПЛ?

– Ха! Ну он же не поехал в Германию, Италию, Испанию, отправился к нам – в чемпионат пешеходов. В России Терри сможет стоять, особо не двигаться и с его опытом читать игру. При должном отношении к делу ни в коем случае здесь не потеряется! Если ему здоровье позволит, может и до 40 спокойно проходить пешком в нашей лиге. И вообще будет лучшим!

Джон Терри – в «Спартаке»! Это правда случилось