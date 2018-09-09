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  • Горлукович: «В нашем чемпионате пешеходов Терри может стоять и читать игру»

Горлукович: «В нашем чемпионате пешеходов Терри может стоять и читать игру»

9 сентября 2018, 22:36
12

Бывший защитник «Спартака» Сергей Горлукович прокомментировал возможной переход в московский клуб экс-защитника «Челси» Джона Терри.

– Как, на ваш взгляд, Джон будет смотреться в РПЛ?

– Ха! Ну он же не поехал в Германию, Италию, Испанию, отправился к нам – в чемпионат пешеходов. В России Терри сможет стоять, особо не двигаться и с его опытом читать игру. При должном отношении к делу ни в коем случае здесь не потеряется! Если ему здоровье позволит, может и до 40 спокойно проходить пешком в нашей лиге. И вообще будет лучшим!

Джон Терри – в «Спартаке»! Это правда случилось

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Терри Джон Горлукович Сергей
Комментарии (12)
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BlackMurder
1536521949
Зачем бегать когда русские могут платить просто за твои заслуги в прошлом, зарабатывая именем! Все правильно, стой в защите смотри ютуб
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DOCTOR PENALTY
1536522346
Ну не всё так плохо, Сергей Вадимович...
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Yev
1536524695
По моему средняя статистика матчей нашего чемпионата по пробегу и скорости не уступает ведущим чемпионам Европы. Когда же у нас изменится этот менталитет: у нас всё хуже, а вот в европах...?
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Ще Гевара
1536526993
Как минимум будет интересно! Пусть утрёт нос злопыхателям!
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Dominator777
1536527194
А ведь правильно высказался, к сожалению...
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Владислав Vlad
1536531201
Игнашевич читал, а уж Терри тем более....
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Centur10n
1536560761
Жека потом ещё гражданство примет))
Ответить
zigbert
1536564747
Хорошо если твои слова Сергей ,подтвердятся.
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Опорник84
1536564920
Дед, ну ты совсем наш чемпионат не уважаешь!
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