Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Горлукович ждет, что фиаско встряхнет «Спартак» перед дерби

    Горлукович ждет, что фиаско встряхнет «Спартак» перед дерби

    Бывший защитник «Спартака» Сергей Горлукович оценил игру ЦСКА в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед». Ветеран уверен, что при более благоприятном стечении обстоятельств, армейцы могли увезти из Англии ничейный результат.

    Матч 20-го тура РФПЛ «Спартак» – ЦСКА состоится в воскресенье, 10 декабря, в 16:30 по московскому времени.

    – Армейцы выглядели достойно. На удивление всем. Только чудом они не увезли ничью из Англии. И дело не в «МЮ», а именно в ЦСКА. Причем москвичи выпустили молодых, которые еще недавно выступали в дубле. Это поражение дорогого стоит. Ходят слухи, что с финансами у них не все ладно, а они все равно бьются. Если у них работает лучший президент РФПЛ Гинер, неужели они бы не взяли игроков перед сезоном? Значит, проблемы объективные… Но рук то они не опускают!

    – Теперь «Спартак» развалится перед дерби с армейцами или наоборот?

    – А чего разваливаться? Фиаско может их как раз встряхнуть. Вообще дерби – вещь непредсказуемая, тяжело делать прогнозы.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.12.2017 09:43
    Рекомендуем
    Комментарии (6)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    alexivanof197
    1512717930
    Ждём только победу!!! докажите что вы не тряпки,закройте рты всем
    Ответить
    raritet
    1512722617
    Игра с ЦСКА-это отдельная песня. Армейцы не забьют 7 мячей , но и проигрывать вроде как не собираются.
    Ответить
    piligrim1986
    1512723659
    только победа
    Ответить
    Диктор
    1512730125
    Думаю Спартак запряжет коней и погонит
    Ответить
    ologreds
    1694991777
    numo528497
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+