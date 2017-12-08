Горлукович ждет, что фиаско встряхнет «Спартак» перед дерби

Бывший защитник «Спартака» Сергей Горлукович оценил игру ЦСКА в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед». Ветеран уверен, что при более благоприятном стечении обстоятельств, армейцы могли увезти из Англии ничейный результат.

Матч 20-го тура РФПЛ «Спартак» – ЦСКА состоится в воскресенье, 10 декабря, в 16:30 по московскому времени.

– Армейцы выглядели достойно. На удивление всем. Только чудом они не увезли ничью из Англии. И дело не в «МЮ», а именно в ЦСКА. Причем москвичи выпустили молодых, которые еще недавно выступали в дубле. Это поражение дорогого стоит. Ходят слухи, что с финансами у них не все ладно, а они все равно бьются. Если у них работает лучший президент РФПЛ Гинер, неужели они бы не взяли игроков перед сезоном? Значит, проблемы объективные… Но рук то они не опускают!

– Теперь «Спартак» развалится перед дерби с армейцами или наоборот?

– А чего разваливаться? Фиаско может их как раз встряхнуть. Вообще дерби – вещь непредсказуемая, тяжело делать прогнозы.