Горлукович – об Адриано: «Если бы не удаление этого идиота, «Спартак» так бы и ходил весь матч с ПАОКом пешком»

Бывший защитник «Спартака» Сергей Горлукович прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов.

В третьем квалификационном раунде москвичи проиграли греческому ПАОКу (2:3, 0:0). В ответном матче нападающий «Спартака» Луис Адриано в первом тайме получил красную карточку за удар соперника в чужой штрафной.

– Что тут сказать… Не прошли. Таков на сегодняшний день уровень этого «Спартака». Вот и все. Игроки не выполнили на поле то, что позволило бы им пройти ПАОК. Надо больше прикладывать усилия.

– Все закономерно?

– Игра забывается, а результат закономерен. Но, как я уже сказал, нельзя утверждать, что «Спартак» приложил максимум своих усилий для победы.

– Не показалось, что на первый тайм красно-белые вышли без какого-то драйва?

– Я вам больше скажу. Если бы не удаление этого идиота, то «Спартак» так бы и играл спокойно весь матч, ходил бы пешком. Эта красная карточка хоть немного их завела, они хотя бы зашевелились. Первый тайм смотрелись просто безобразно! А вдесятером играли даже лучше. Прибавили в движении, но и этого не хватило.

– Разве фол Луиса Адриано тянул на красную карточку?

– Конечно. Уже давно стали судить строго. Если ты брыкаешься, получай соответствующее наказание, иди отдыхай в раздевалку.

– Он уже успел извиниться перед командой и болельщиками.

– Ну и что? Зачем ты брыкаешься? Даже если тебя провоцировали. Ну не надо быть дураком-то! Прямая красная карточка. Какие вопросы? Это даже не обсуждается.

– На месте Карреры что бы вы ему сказали в раздевалке?

– Да ничего бы не сказал. Я бы отослал бы его на три месяца, чтобы неповадно было брыкаться на футбольном поле. Пусть себя дома так ведет с женой брыкается, е-мое.

– Отправили бы в дубль?

– Зачем в дубль? На три месяца лишил бы его зарплаты. И все дела. Походил бы без денег, тогда, может быть, и дошло бы до него. Когда бьешь по карману, тогда помогает, люди хоть что-то понимают.