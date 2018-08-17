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    Горлукович – об Адриано: «Если бы не удаление этого идиота, «Спартак» так бы и ходил весь матч с ПАОКом пешком»

    Бывший защитник «Спартака» Сергей Горлукович прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов.

    В третьем квалификационном раунде москвичи проиграли греческому ПАОКу (2:3, 0:0). В ответном матче нападающий «Спартака» Луис Адриано в первом тайме получил красную карточку за удар соперника в чужой штрафной.

    – Что тут сказать… Не прошли. Таков на сегодняшний день уровень этого «Спартака». Вот и все. Игроки не выполнили на поле то, что позволило бы им пройти ПАОК. Надо больше прикладывать усилия.

    – Все закономерно?

    – Игра забывается, а результат закономерен. Но, как я уже сказал, нельзя утверждать, что «Спартак» приложил максимум своих усилий для победы.

    – Не показалось, что на первый тайм красно-белые вышли без какого-то драйва?

    – Я вам больше скажу. Если бы не удаление этого идиота, то «Спартак» так бы и играл спокойно весь матч, ходил бы пешком. Эта красная карточка хоть немного их завела, они хотя бы зашевелились. Первый тайм смотрелись просто безобразно! А вдесятером играли даже лучше. Прибавили в движении, но и этого не хватило.

    – Разве фол Луиса Адриано тянул на красную карточку?

    – Конечно. Уже давно стали судить строго. Если ты брыкаешься, получай соответствующее наказание, иди отдыхай в раздевалку.

    – Он уже успел извиниться перед командой и болельщиками.

    – Ну и что? Зачем ты брыкаешься? Даже если тебя провоцировали. Ну не надо быть дураком-то! Прямая красная карточка. Какие вопросы? Это даже не обсуждается.

    – На месте Карреры что бы вы ему сказали в раздевалке?

    – Да ничего бы не сказал. Я бы отослал бы его на три месяца, чтобы неповадно было брыкаться на футбольном поле. Пусть себя дома так ведет с женой брыкается, е-мое.

    – Отправили бы в дубль?

    – Зачем в дубль? На три месяца лишил бы его зарплаты. И все дела. Походил бы без денег, тогда, может быть, и дошло бы до него. Когда бьешь по карману, тогда помогает, люди хоть что-то понимают.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.08.2018 12:37
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 18 августа 2018, 12:10

      Просто некоторые футболисты в Спартаке немного обнаглели а у других уровень такой и вина Карреры в этом тоже не малая!!!

      0
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 17 августа 2018, 19:26

      Конечно, а что он хотел? Это еврокубки, а не Россия! В прошлогоднем Суперкубке Адриано за подобную выходку абсолютно ничего не было предъявлено судьей Безбородовым.

      2
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      Рейтинг: +23534

      Мары 17 августа 2018, 18:22

      Эх дед, жёстко, но всё по делу.
      Хотя времена нынче другие.Держать высокооплачиваемого легионера на бобах, смысла нет.Пусть кровью и потом искупает то, что натворил.

      5
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 августа 2018, 18:18

      верно многое сказал но теперь уж ничего не поделаешь. а Адриано свое наказание со всех сторон получит пусть не такое жесткое как хотел бы сделать этот товарищ но все же. посмотрим как на нем эта история отразиться и как он будет исправляться.

      7
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 17 августа 2018, 17:49

      Дед никогда в выражениях не стеснялся ни на поле, ни за его пределами. Жёстко, но по делу...

      7
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      Рейтинг: +100735

      zigbert 17 августа 2018, 15:41

      Пусть свою состоятельность доказывает игрой.

      8
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      Рейтинг: +434

      Cherembas 17 августа 2018, 15:26

      дед вещи говорит,он повидал на своем веку и сам был костоломом,его в тренерский штаб надо ,раздавать по заслугам

      7
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 17 августа 2018, 15:19

      вот Деда бы в тренерский штаб - неоднократно уже это говорил и буду говорить.
      а на будущее, если уберут Карреру, надо дать шанс Булатову

      4
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 > gol_kak_sokol 18 августа 2018, 17:24

      кстати да

      0
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 17 августа 2018, 14:25

      Уважуха Деду!!!Все по делу!!!А баклажана в кандалы и на рудники!

      3
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 17 августа 2018, 13:19

      Вопрос почему он идиот

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