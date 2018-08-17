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  • Горлукович – об Адриано: «Если бы не удаление этого идиота, «Спартак» так бы и ходил весь матч с ПАОКом пешком»

Горлукович – об Адриано: «Если бы не удаление этого идиота, «Спартак» так бы и ходил весь матч с ПАОКом пешком»

17 августа 2018, 12:37
13

Бывший защитник «Спартака» Сергей Горлукович прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов.

В третьем квалификационном раунде москвичи проиграли греческому ПАОКу (2:3, 0:0). В ответном матче нападающий «Спартака» Луис Адриано в первом тайме получил красную карточку за удар соперника в чужой штрафной.

– Что тут сказать… Не прошли. Таков на сегодняшний день уровень этого «Спартака». Вот и все. Игроки не выполнили на поле то, что позволило бы им пройти ПАОК. Надо больше прикладывать усилия.

– Все закономерно?

– Игра забывается, а результат закономерен. Но, как я уже сказал, нельзя утверждать, что «Спартак» приложил максимум своих усилий для победы.

– Не показалось, что на первый тайм красно-белые вышли без какого-то драйва?

– Я вам больше скажу. Если бы не удаление этого идиота, то «Спартак» так бы и играл спокойно весь матч, ходил бы пешком. Эта красная карточка хоть немного их завела, они хотя бы зашевелились. Первый тайм смотрелись просто безобразно! А вдесятером играли даже лучше. Прибавили в движении, но и этого не хватило.

– Разве фол Луиса Адриано тянул на красную карточку?

– Конечно. Уже давно стали судить строго. Если ты брыкаешься, получай соответствующее наказание, иди отдыхай в раздевалку.

– Он уже успел извиниться перед командой и болельщиками.

– Ну и что? Зачем ты брыкаешься? Даже если тебя провоцировали. Ну не надо быть дураком-то! Прямая красная карточка. Какие вопросы? Это даже не обсуждается.

– На месте Карреры что бы вы ему сказали в раздевалке?

– Да ничего бы не сказал. Я бы отослал бы его на три месяца, чтобы неповадно было брыкаться на футбольном поле. Пусть себя дома так ведет с женой брыкается, е-мое.

– Отправили бы в дубль?

– Зачем в дубль? На три месяца лишил бы его зарплаты. И все дела. Походил бы без денег, тогда, может быть, и дошло бы до него. Когда бьешь по карману, тогда помогает, люди хоть что-то понимают.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Спартак ПАОК Адриано Луис Горлукович Сергей
Комментарии (13)
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Жёлто-синий
1534501156
Вопрос почему он идиот
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mutabor0992
1534505100
Уважуха Деду!!!Все по делу!!!А баклажана в кандалы и на рудники!
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piligrim1986
1534508383
вот Деда бы в тренерский штаб - неоднократно уже это говорил и буду говорить. а на будущее, если уберут Карреру, надо дать шанс Булатову
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Cherembas
1534508763
дед вещи говорит,он повидал на своем веку и сам был костоломом,его в тренерский штаб надо ,раздавать по заслугам
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zigbert
1534509715
Пусть свою состоятельность доказывает игрой.
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Рубик Докоян
1534517378
Дед никогда в выражениях не стеснялся ни на поле, ни за его пределами. Жёстко, но по делу...
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OfaZavr
1534519138
верно многое сказал но теперь уж ничего не поделаешь. а Адриано свое наказание со всех сторон получит пусть не такое жесткое как хотел бы сделать этот товарищ но все же. посмотрим как на нем эта история отразиться и как он будет исправляться.
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Мары
1534519362
Эх дед, жёстко, но всё по делу. Хотя времена нынче другие.Держать высокооплачиваемого легионера на бобах, смысла нет.Пусть кровью и потом искупает то, что натворил.
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Diesel133
1534523179
Конечно, а что он хотел? Это еврокубки, а не Россия! В прошлогоднем Суперкубке Адриано за подобную выходку абсолютно ничего не было предъявлено судьей Безбородовым.
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Сильвербой
1534583457
Просто некоторые футболисты в Спартаке немного обнаглели а у других уровень такой и вина Карреры в этом тоже не малая!!!
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