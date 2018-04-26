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  • Горлукович: «Кем был Глушаков до прихода Карреры? И он еще что-то мутит? Тогда на выход»

Горлукович: «Кем был Глушаков до прихода Карреры? И он еще что-то мутит? Тогда на выход»

26 апреля 2018, 17:16
38

Бывший защитник «Спартака» Сергей Горлукович прокомментировал слухи о конфликте главного тренера красно-белых Массимо Карреры с капитаном команды Денисом Глушаковым. Ранее сообщалось, что один из них покинет московский клуб летом.

– Сейчас поговаривают о непростых отношениях между Каррерой и Глушаковым.

– О каких еще отношениях, вы чего? В команде есть только одна форма отношений: тренер-футболист. Точка. Если игроку что-то не нравится – на выход! Причем тут Глушаков?

– Капитан команды сидит на лавке…

– Ну и что? Глушаков должен работать, пахать, выполнять указания Карреры. Или Глушаков у нас играющий тренер что ли? Если тренер предъявляет ему претензии, он должен исправиться, все выполнять. Если идет в отказ, зачем такой игрок нужен? На выход! Что это за мода пошла? Это ему нравится, это не очень! В футболе такого быть не должно. Если Глушакову не нравится Каррера – всего доброго, до свидания! Ребята, давайте перед чемпионатом мира начнем хотя бы правду говорить! А не думать, рассуждать – кто прав, тренер или игрок. Каррера Глушакова чемпионом сделал. Тот должен биться за итальянца!

– Глушаков в прошлом сезоне важнейшие голы забивал в концовках, внес важнейший вклад в чемпионство «Спартака».

– Забивал. Только для этого нужно находиться в отличной форме. Кем Глушаков был до прихода Карреры? Где он был? Его пик пришелся как раз на период работы с Массимо. До этого он играл с такими перепадами. Перепадищами! Его порой вообще видно не было! Сыграет – пропадет, сыграет – пропадет! И он еще что-то мутит? Тогда на выход.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис Горлукович Сергей Каррера Массимо
Комментарии (38)
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Одинокий волк Маквейд
1524754031
При любом раскладе в новом сезоне будет совсем другой Спартак.
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Svoysvoemubrat
1524754461
Не думаю, что в команде все настолько мрачно, разберутся, не впервой.
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СШГЭС
1524755405
Как же я хочу видеть омоложенный, дружный и голодный Спартак, бьющийся за каждый мяч с 1 минуты до финального свистка и играющий только вертикально. Верю, так и будет.
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Tostao
1524756810
Глушаков был недоволен каждым тренером, с которым работал. После Дзюбы, это самый болтливый игрок.
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Антибиотик
1524760198
Как только Локомотив избавился от Самедова и Глушакова, в нашей команде больше не осталось заговорщиков.
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nik55
1524760535
и Комбарова следом
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Полная Канистра
1524760940
поддержу ветерана просто так не скажет ведь знает всю внутреннюю кухню сам поди варился в этом бульоне
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prezent2017
1524762735
Бедный Глушак. Занесло! И он не один такой. Дзюба, Шатов, Гарик Деньгисов и еще много, много таких разжиревших миллионеров, которые думают, что им все позволено. В том числе и сачковать на поле в присутствии десятков тысяч свидетеле.
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Сергей Александрович
1524765931
Правильные слова!!! Зазвездились наши бездыри
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Александ1982
1524766501
Сергею Вадимовичу здоровья !!!знатный был защитник!!! ни кому спуска не давал!!!а слова правильные - не нравится выход там!!
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