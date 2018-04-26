Горлукович: «Кем был Глушаков до прихода Карреры? И он еще что-то мутит? Тогда на выход»

Бывший защитник «Спартака» Сергей Горлукович прокомментировал слухи о конфликте главного тренера красно-белых Массимо Карреры с капитаном команды Денисом Глушаковым. Ранее сообщалось, что один из них покинет московский клуб летом.

– Сейчас поговаривают о непростых отношениях между Каррерой и Глушаковым.

– О каких еще отношениях, вы чего? В команде есть только одна форма отношений: тренер-футболист. Точка. Если игроку что-то не нравится – на выход! Причем тут Глушаков?

– Капитан команды сидит на лавке…

– Ну и что? Глушаков должен работать, пахать, выполнять указания Карреры. Или Глушаков у нас играющий тренер что ли? Если тренер предъявляет ему претензии, он должен исправиться, все выполнять. Если идет в отказ, зачем такой игрок нужен? На выход! Что это за мода пошла? Это ему нравится, это не очень! В футболе такого быть не должно. Если Глушакову не нравится Каррера – всего доброго, до свидания! Ребята, давайте перед чемпионатом мира начнем хотя бы правду говорить! А не думать, рассуждать – кто прав, тренер или игрок. Каррера Глушакова чемпионом сделал. Тот должен биться за итальянца!

– Глушаков в прошлом сезоне важнейшие голы забивал в концовках, внес важнейший вклад в чемпионство «Спартака».

– Забивал. Только для этого нужно находиться в отличной форме. Кем Глушаков был до прихода Карреры? Где он был? Его пик пришелся как раз на период работы с Массимо. До этого он играл с такими перепадами. Перепадищами! Его порой вообще видно не было! Сыграет – пропадет, сыграет – пропадет! И он еще что-то мутит? Тогда на выход.