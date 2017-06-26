Колыванов: «Не считаю, что сборная г…но. Нужно говорить, что мы способны на многое»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Колыванов не склонен винить в неудачном выступлении сборной России на Кубке конфедераций Станислава Черчесова. По его словам, уровень футболистов национальной команды очень низкий.

– Понятно, что ставилась задача выйти в полуфинал. Она не выполнена. Но я хочу отметить обновленный состав команды. Играем в пять защитников, пусть я этот футбол и не особо приветствую. Чтобы побеждать, нужно действовать агрессивнее. Наверное, Черчесов исходил из того, какие у него исполнители. Сложно оценивать произошедшее с моей колокольни.

– Горлукович считает, что если не выходить из группы с «отпускниками», нужно делать выводы по главному тренеру. Согласны?

– Это решение принимает РФС, руководящие органы. Я тренер, мое дело — тренировать. На самом деле не все так просто, как кажется.

– Вы ведь еще весной после поражения от ивуарийцев сказали, что Черчесов ни в чем не виноват, а все дело в низком уровне футболистов.

– Дело не только в игроках. Иногда нужно с составом угадать. Но уровень футболистов, думаю, низкий. И плохо, что они это сами понимают и особо никуда не стремятся. Когда после чемпионата Европы некоторые игроки говорят, что мы – такие-сякие… Это не мои слова. Понимаете, о чем я говорю?

– Вы про фразу «Мы г…но»?

– Да. Мол, мы г…но и воспринимайте нас такими, какие мы есть. Это неправильно. Надо работать, и все получится. У нас неплохая команда. Я не считаю, что мы г…но. Хочется, чтобы и сборники так думали.

Впереди домашний чемпионат мира, давайте прогрессировать. А если все время говорить, что мы г…но, люди в итоге поверят, что так и есть на самом деле. Но мы – не г…но. Наоборот, нужно говорить, что мы способны на многое. Я всегда был оптимистом. Не стоит себя принижать