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    Колыванов: «Не считаю, что сборная г…но. Нужно говорить, что мы способны на многое»

    Главный тренер «Торпедо» Игорь Колыванов не склонен винить в неудачном выступлении сборной России на Кубке конфедераций Станислава Черчесова. По его словам, уровень футболистов национальной команды очень низкий.

    – Понятно, что ставилась задача выйти в полуфинал. Она не выполнена. Но я хочу отметить обновленный состав команды. Играем в пять защитников, пусть я этот футбол и не особо приветствую. Чтобы побеждать, нужно действовать агрессивнее. Наверное, Черчесов исходил из того, какие у него исполнители. Сложно оценивать произошедшее с моей колокольни.

    – Горлукович считает, что если не выходить из группы с «отпускниками», нужно делать выводы по главному тренеру. Согласны?

    – Это решение принимает РФС, руководящие органы. Я тренер, мое дело — тренировать. На самом деле не все так просто, как кажется.

    – Вы ведь еще весной после поражения от ивуарийцев сказали, что Черчесов ни в чем не виноват, а все дело в низком уровне футболистов.

    – Дело не только в игроках. Иногда нужно с составом угадать. Но уровень футболистов, думаю, низкий. И плохо, что они это сами понимают и особо никуда не стремятся. Когда после чемпионата Европы некоторые игроки говорят, что мы – такие-сякие… Это не мои слова. Понимаете, о чем я говорю?

    – Вы про фразу «Мы г…но»?

    – Да. Мол, мы г…но и воспринимайте нас такими, какие мы есть. Это неправильно. Надо работать, и все получится. У нас неплохая команда. Я не считаю, что мы г…но. Хочется, чтобы и сборники так думали.

    Впереди домашний чемпионат мира, давайте прогрессировать. А если все время говорить, что мы г…но, люди в итоге поверят, что так и есть на самом деле. Но мы – не г…но. Наоборот, нужно говорить, что мы способны на многое. Я всегда был оптимистом. Не стоит себя принижать

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.06.2017 07:08
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 26 июня 2017, 18:33

      Колыванов считает, что сборная не г...но. А что же на свете хуже, чем г...но?

      0
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 26 июня 2017, 12:09

      говно было год назад, и ходило по французским полям пешком. Сейчас ситуация другая. Команда заметно обновилась, ребята стараются, бегают. Разве не этого мы требовали от сборной?

      0
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      Рейтинг: +581

      Робинзон 26 июня 2017, 09:02

      говорить нужно мньше
      а работать больше
      говоруны
      .

      1
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      Рейтинг: +1049

      mig28 26 июня 2017, 08:59

      Я тоже считаю, что наша команда не г*вно) Просто мы сыграли на уровне..на своём уровне. Пора забыть, что было на Евро-2008...это другое поколение можно сказать!
      Буду верить и болеть за своих!!!

      1
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 26 июня 2017, 08:25

      Я тоже оптимист,надо верить

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      Рейтинг: +563

      tank219 26 июня 2017, 07:54

      Сборная сыграла как могла, без чудес, но с косяками. Временами была игра, но в основном сумбур. Непонятно много больных, больше половины основы. Тренерские решения непонятны по составу, плану игры, заменам. Ругаться смысла не вижу, тренер останется все равно. Плюс - почти определилась основа и туристы.

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 26 июня 2017, 07:26

      Почему вообще такой ажиотаж вокруг сборной? Из-за того,что КК и ЧМ играем дома? Бред полный!!! Никто из читающих эту хрень, не сможет выиграть в шахматы даже у бывшего чемпиона Карпова,хоть у себя дома,хоть у меня... Позови к себе домой Поветкина и попробуй его побить по правилам бокса!!!
      Наш рейтинг-65, вот о чем надо думать!!

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      Рейтинг: +52

      Allanon 26 июня 2017, 07:18

      Наши сборники - это мини-олигархи. Из игроков они плавно переходят в категорию бизнесменов. И отношение к ним в народе то же, как и к другим олигархам.

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