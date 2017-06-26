Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Колыванов: «Не считаю, что сборная г…но. Нужно говорить, что мы способны на многое»

Колыванов: «Не считаю, что сборная г…но. Нужно говорить, что мы способны на многое»

26 июня 2017, 07:08
8

Главный тренер «Торпедо» Игорь Колыванов не склонен винить в неудачном выступлении сборной России на Кубке конфедераций Станислава Черчесова. По его словам, уровень футболистов национальной команды очень низкий.

– Понятно, что ставилась задача выйти в полуфинал. Она не выполнена. Но я хочу отметить обновленный состав команды. Играем в пять защитников, пусть я этот футбол и не особо приветствую. Чтобы побеждать, нужно действовать агрессивнее. Наверное, Черчесов исходил из того, какие у него исполнители. Сложно оценивать произошедшее с моей колокольни.

– Горлукович считает, что если не выходить из группы с «отпускниками», нужно делать выводы по главному тренеру. Согласны?

– Это решение принимает РФС, руководящие органы. Я тренер, мое дело — тренировать. На самом деле не все так просто, как кажется.

– Вы ведь еще весной после поражения от ивуарийцев сказали, что Черчесов ни в чем не виноват, а все дело в низком уровне футболистов.

– Дело не только в игроках. Иногда нужно с составом угадать. Но уровень футболистов, думаю, низкий. И плохо, что они это сами понимают и особо никуда не стремятся. Когда после чемпионата Европы некоторые игроки говорят, что мы – такие-сякие… Это не мои слова. Понимаете, о чем я говорю?

– Вы про фразу «Мы г…но»?

– Да. Мол, мы г…но и воспринимайте нас такими, какие мы есть. Это неправильно. Надо работать, и все получится. У нас неплохая команда. Я не считаю, что мы г…но. Хочется, чтобы и сборники так думали.

Впереди домашний чемпионат мира, давайте прогрессировать. А если все время говорить, что мы г…но, люди в итоге поверят, что так и есть на самом деле. Но мы – не г…но. Наоборот, нужно говорить, что мы способны на многое. Я всегда был оптимистом. Не стоит себя принижать

Источник: «Спорт-Экспресс»
Кубок конфедераций Россия Черчесов Станислав Горлукович Сергей Колыванов Игорь
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Allanon
1498450690
Наши сборники - это мини-олигархи. Из игроков они плавно переходят в категорию бизнесменов. И отношение к ним в народе то же, как и к другим олигархам.
Ответить
семёнычев
1498451171
Почему вообще такой ажиотаж вокруг сборной? Из-за того,что КК и ЧМ играем дома? Бред полный!!! Никто из читающих эту хрень, не сможет выиграть в шахматы даже у бывшего чемпиона Карпова,хоть у себя дома,хоть у меня... Позови к себе домой Поветкина и попробуй его побить по правилам бокса!!! Наш рейтинг-65, вот о чем надо думать!!
Ответить
tank219
1498452875
Сборная сыграла как могла, без чудес, но с косяками. Временами была игра, но в основном сумбур. Непонятно много больных, больше половины основы. Тренерские решения непонятны по составу, плану игры, заменам. Ругаться смысла не вижу, тренер останется все равно. Плюс - почти определилась основа и туристы.
Ответить
сапёр75
1498454702
Я тоже оптимист,надо верить
Ответить
mig28
1498456791
Я тоже считаю, что наша команда не г*вно) Просто мы сыграли на уровне..на своём уровне. Пора забыть, что было на Евро-2008...это другое поколение можно сказать! Буду верить и болеть за своих!!!
Ответить
Робинзон
1498456941
говорить нужно мньше а работать больше говоруны .
Ответить
Diesel133
1498468167
говно было год назад, и ходило по французским полям пешком. Сейчас ситуация другая. Команда заметно обновилась, ребята стараются, бегают. Разве не этого мы требовали от сборной?
Ответить
multiscan
1498491193
Колыванов считает, что сборная не г...но. А что же на свете хуже, чем г...но?
Ответить
Главные новости
«Реал» не исполнил два желания Моуринью
11:12
1
Мусаев прокомментировал покупку Мостового у «Зенита»
10:45
4
Трансфер Батракова в «Галатасарай» завершен
10:21
11
Названо условие для отставки Галактионова из «Локо»
09:52
2
Черчесов ответил, почему «зачехлил» 37-летнего вратаря Шелию
09:24
Батраков собирает вещи, позиция «Спартака» по Пиняеву, новый клуб Тикнизяна и другие новости
01:59
Московский клуб находится на грани революции
01:21
10
Ротенберга могут уволить из «Локо» из-за Батракова
00:57
12
Черчесов прокомментировал чудовищный промах Мелкадзе в матче с «Краснодаром»
00:25
4
Семин двумя словами описал ближайшего соперника России
00:03
Все новости
Все новости
В 2021 году клубный ЧМ заменит Кубок конфедераций. Топ-клубы против
2019.03.15 21:10
3
Россия – единственная команда-участница Кубка конфедераций-2017, оставшаяся на ЧМ-2018
2018.07.02 19:41
9
Смолов: «Я плакал после матча с Мексикой на Кубке конфедераций. Нам было по силам выйти из группы»
2018.05.21 19:00
15
Шишкин: «Из-за замены с Португалией люди решили, что я виноват в поражении»
2017.12.23 08:30
5
Бубнов: «Сборная, игравшая с «Динамо», могла бы сразиться с тем составом, что был у России на Кубке конфедераций. Неизвестно еще, кто бы победил»
2017.09.04 18:54
7
Мутко: «На Кубке конфедераций сборной России не хватило попадания в плей-офф. Матч с Мексикой у меня до сих пор перед глазами»
2017.09.02 18:30
4
Кудряшова не впечатлили Роналду и Эрнандес на Кубке конфедераций
2017.08.23 10:43
7
Почему рейтинг ФИФА не показывает реальный уровень сборных
2017.08.10 17:30
27
Фернандес продолжает учить гимн России
2017.08.10 10:42
5
Черышев: «Российские футболисты ценят поддержку и нуждаются в ней»
2017.08.01 07:31
2
Джикия: «Партнеры подкалывали: «Сколько заплатил Саутгейту за похвалу в свой адрес?»
2017.07.31 16:45
3
Марадона: «Видеоассистент засчитал бы гол СССР в ворота Аргентины в 1990 году»
2017.07.31 08:16
5
Аршавин верит, что сборная России выйдет из группы на ЧМ-2018
2017.07.20 01:22
22
Сорокин недоволен посещаемостью церемонии открытия и закрытия Кубка конфедераций
2017.07.17 09:52
1
Сорокин пообещал расширить категорию самых дешевых билетов на ЧМ-2018
2017.07.17 07:55
4
Сорокин: «Когда у вас более 650 тысяч зрителей, то все не могут быть абсолютно счастливы и удовлетворены»
2017.07.17 06:36
Ребров считает, что сборная России достойно выступила на Кубке конфедераций
2017.07.12 13:27
15
ВидеоГол Фабиана в ворота Германии признан лучшим на Кубке конфедераций-2017
2017.07.10 16:25
2
Игнатьев не видит в России футболистов уровня Аршавина
2017.07.10 08:52
4
Широков увидел в игре сборной России прогресс
2017.07.10 08:31
2
Игнатьев: «Сейчас в России нет качественных футболистов»
2017.07.10 07:42
2
Игнатьев ставит задачу сборной стать законодателями моды в мировом футболе
2017.07.10 06:07
3
Миранчук: «На Кубке конфедераций было видно самоотдачу и игру от сборной»
2017.07.10 00:52
1
Чичкин: «Акинфеев был лучшим игроком сборной на Кубке конфедераций»
2017.07.09 07:09
14
Жирков: «Видеоповторы? Непонятно, как судьи просматривают эпизоды»
2017.07.08 10:40
8
Непомнящий: «Акинфеев – это игрок высокого уровня, вратарь номер один в стране»
2017.07.08 08:55
8
Жирков: «Мое удаление в игре с Мексикой? Полная чушь! Игровой момент – не более того»
2017.07.08 07:52
15
Шишкин: «Роналду — это действительно космос»
2017.07.08 07:15
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+