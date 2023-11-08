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    • Горлукович рассказал, надо ли российским игрокам уезжать в Европу

    Горлукович рассказал, надо ли российским игрокам уезжать в Европу

    Бывший защитник «Спартака» и дортмундской «Боруссии» Сергей Горлукович выразил сомнение, что российские игроки нужны зарубежным клубам

    «Хотеть уехать можно. Взять билеты и уехать. Только кому ты будешь нужен там? Сколько у нас сейчас человек за рубежом играет? Головин, Миранчук, Захарян… Три человека. Черышев? Да он закончил уже. И когда играл, подыгрывал больше, выходил на замену – не делал погоды. Хотя сейчас, если даже уехал, то, наверное, это уже подвиг.

    Повторюсь, перейти можно куда угодно, но остается вопрос, нужен ли ты там. Уровень другой. Желающих купить российского игрока сейчас почти нет. Даже если какие‑то СМИ пишут об этом, все это глупости и фейки», – сказал Горлукович.

    • Горлукович с 1990 по 1995 год выступал в Германии за дортмундскую «Боруссию» и «Юрдинген 05».
    • В 1992 году в составе дортмундцев стал вице-чемпионом Бундеслиги.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    08.11.2023 17:02
    Комментарии6
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      Рейтинг: +2688

      Suvorov71 8 ноября, 20:43

      Не знаю, после просмотра матча с Барселоной, я сделал вывод для себя, не сможет он там играть, слаб

      0
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      Рейтинг: +1951

      rac531 8 ноября, 17:50

      Захарян играет?)
      И, чего только не прочитаешь на Бомбардире)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +87

      googlechromovvkontakte > rac531 8 ноября, 20:08

      армянам скачуха )))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +349

      TIMOTHY 8 ноября, 17:20

      Горлукович совок...что он мог сказать! Сидите дома, за железным занавесом и не суйтесь с вашими данными! Пусть едут,прогрессируют,пробуют.. Карпин прав

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17248

      Алексей З > TIMOTHY 8 ноября, 18:47

      Дурень , если тебя не зовут , ну и куда ты поедешь.
      Ходи с протянутой рукой " Ну возьмите меня...", а-ля Елена Воробей.

      0
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      Рейтинг: +349

      TIMOTHY > Алексей З 8 ноября, 22:10

      Это ты к чему приплел бессмыслицу!

      0
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