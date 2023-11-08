Горлукович рассказал, надо ли российским игрокам уезжать в Европу

Бывший защитник «Спартака» и дортмундской «Боруссии» Сергей Горлукович выразил сомнение, что российские игроки нужны зарубежным клубам

«Хотеть уехать можно. Взять билеты и уехать. Только кому ты будешь нужен там? Сколько у нас сейчас человек за рубежом играет? Головин, Миранчук, Захарян… Три человека. Черышев? Да он закончил уже. И когда играл, подыгрывал больше, выходил на замену – не делал погоды. Хотя сейчас, если даже уехал, то, наверное, это уже подвиг.

Повторюсь, перейти можно куда угодно, но остается вопрос, нужен ли ты там. Уровень другой. Желающих купить российского игрока сейчас почти нет. Даже если какие‑то СМИ пишут об этом, все это глупости и фейки», – сказал Горлукович.