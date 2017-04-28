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  • Горлукович: «Гинер – лучший президент за всю историю российского футбола»

Горлукович: «Гинер – лучший президент за всю историю российского футбола»

28 апреля 2017, 13:50
22

Бывший защитник «Спартака» Сергей Горлукович прокомментировал назначение белорусского специалиста Виктора Гончаренко на пост главного тренера ЦСКА. Также Горлукович заявил, что Евгений Гинер является лучшим президентом за всю историю российского футбола.

– Гончаренко для ЦСКА удачный выбор?

– Гинеру виднее. Новому тренеру сложнее в том плане, что в атаке сейчас нет наконечника такого уровня, как Вагнер. Или хотя бы Мусы. Хотя пару матчей подряд забивает Витинью. Но, думаю, Евгений Леннорович разберется. По мне, это лучший президент за всю историю российского футбола.

– Нуждается в усилении и линия обороны ЦСКА.

– Понятно, что нужно усиление, но по каким-то причинам клуб пока не может этого себе позволить. В таких условиях считаю правильным, что Игнашевич с Василием Березуцким временно взяли паузу в сборной. Василий еще пару лет может побиться за ЦСКА. А на два фронта в таком возрасте играть намного сложнее.

И самое главное, что в случае чего всех собак потом спустят на него. Что касается Васина, то несколько лет назад о нем еще можно было говорить как о перспективном защитнике. Но время идет, и от него следует требовать большего. Хотя он в любом случае кандидат в сборную на домашний чемпионат мира. А Щенникову с Набабкиным следует на каждой тренировке, в каждом матче доказывать, что им можно доверять.

Фантазиста: угадай события московского дерби ЦСКА – «Спартак»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Горлукович Сергей Гончаренко Виктор Гинер Евгений
Комментарии (22)
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Dgad
1493376833
Васин вообще хорош. И выпор позиции и отбор и мощь все при нем.
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Nevsky_RU
1493377271
Лучший кабинетчик за всю историю российского футбола, скорее так. Хотя трансферы у ЦСКА частенько удачные совершались, вот в этом плане он точно красава. Да и командный дух в армейской команде на зависть остальным. А вью у Горлуковича походу прямо в конском стойле брали. На чужой территории пришлось подлизнуть))
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diadushka
1493377940
Конечно же лучший! Он разработал новую стратегию успеха - покупать не футболистов, а судей! И на этом, добился большого успеха!
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hevbn 28
1493378580
Абсолютно согласен с Горлуковичем.
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filosof sparty
1493379099
В принципе согласен, вот только подковёрные делишки резюме портят...
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цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч
1493379348
цска надо усилить нападение купить 1 игрока и будут на пару с Витиньо, а в остальных позициях все нормально в полузащите головин, дзагоев, понтус, натхо в защите васин, березуцкие, игнашевич.
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Егор Велунов
1493380888
Самые лучшие президенты клубов были в СССР, примерно до 1960 года, после этого началось постепенное падение футбола. Лучшим станет тот, кто подготовит кучу своих воспитанников в клубе из пацанов уровня Пеле, Роналду, Месси, Маарадоны, Яшина. Стрельцова, Нето.
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за ЦСКА с 1980г
1493398052
Когда твой заклятый соперник(в прошлом)признаёт твоё превосходство (Гинер),то это стоит многого..
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NEON-SM
1493444626
Гинер удержал многих футболистов когда их звали в другие клубы, за счёт этого и конечно спонсирования судейского корпуса он добыл кубки. Для цска он молодец, но а так по делу просто бизнесмен. В этом году на судей денег не кидал и всё, чемпионство практически уплыло, за то зенит сейчас в ударе, лучше бы тренера купили нормального, а не судей покупали
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FaTeK1945ru
1493462944
...Сергей,а при тов.Сталине кто был президентом? То-то,надо знать историю.
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