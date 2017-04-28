Горлукович: «Гинер – лучший президент за всю историю российского футбола»

Бывший защитник «Спартака» Сергей Горлукович прокомментировал назначение белорусского специалиста Виктора Гончаренко на пост главного тренера ЦСКА. Также Горлукович заявил, что Евгений Гинер является лучшим президентом за всю историю российского футбола.

– Гончаренко для ЦСКА удачный выбор?

– Гинеру виднее. Новому тренеру сложнее в том плане, что в атаке сейчас нет наконечника такого уровня, как Вагнер. Или хотя бы Мусы. Хотя пару матчей подряд забивает Витинью. Но, думаю, Евгений Леннорович разберется. По мне, это лучший президент за всю историю российского футбола.

– Нуждается в усилении и линия обороны ЦСКА.

– Понятно, что нужно усиление, но по каким-то причинам клуб пока не может этого себе позволить. В таких условиях считаю правильным, что Игнашевич с Василием Березуцким временно взяли паузу в сборной. Василий еще пару лет может побиться за ЦСКА. А на два фронта в таком возрасте играть намного сложнее.

И самое главное, что в случае чего всех собак потом спустят на него. Что касается Васина, то несколько лет назад о нем еще можно было говорить как о перспективном защитнике. Но время идет, и от него следует требовать большего. Хотя он в любом случае кандидат в сборную на домашний чемпионат мира. А Щенникову с Набабкиным следует на каждой тренировке, в каждом матче доказывать, что им можно доверять.

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