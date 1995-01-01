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    Горлукович: «Сейчас «Спартак» действует по принципу – идет игра или нет»

    Экс-защитник «Спартака» Сергей Горлукович высказался об игре бывшего клуба под руководством главного тренера Доменико Тедеско.

    – Как вам нынешний «Спартак»? Панов заметил, что Тедеско уже удалось сделать игру команды более эмоциональной, динамичной. В пример привел убедительные победы над «Локомотивом» и «Динамо».

    – Чепуха! Сейчас «Спартак» действует по принципу – идет игра или нет. Пошла в тех матчах – победил. Не пошла, как с «Арсеналом» и «Ростовом» – проиграл.

    Впрочем, каждый воспринимает футбол по-своему. Поэтому у Панова одно мнение, у меня – другое. Когда-то «Спартак» отличал в первую очередь неповторимый стиль и стабильность. К сожалению, со временем все это ушло.

    – Похоже, Тедеско вам не слишком нравится?

    – Нравиться должны женщины. А тренер – прежде всего результат и игра команды. Появится это – я первый подниму обе руки за Тедеско. Пока же ни того, ни другого не наблюдается. Ну а кого нанимает Федун, не мне обсуждать: хозяин – барин.

    • «Спартак» идет на восьмом месте в турнирной таблице.
    • До зоны стыковых матчей – пять очков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:11
    Комментарии6
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      Рейтинг: +2034

      general.lizyukov 1 час назад

      Правильно сказал. Нет схемы, нет игры, нет понимания , что, кто и как делает на поле. Просто "как пойдёт".

      2
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      Рейтинг: +579

      New Life 1 час назад

      "Вот были люди в наше время, не то что нынешнее племя..." Типичное нытье старика.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12894

      vka1970 > New Life 1 час назад

      Я б так не сказал.Он и ранее в сюсюканье замечен не был.Если что рубил с плеча всё подряд без всяких полонезов.Он такой какой есть.Не дать, ни отнять.

      2
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      Рейтинг: +2034

      general.lizyukov > New Life 1 час назад

      Напомнить, сколько медалей у Горлуковича? А сколько медалей нынешний Спартак взял за 20 лет?

      1
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      Рейтинг: +579

      New Life > general.lizyukov 50 минут назад

      Четырехкратный чемпион России, обладатель кубка, олимпийский чемпион. Славная каррьера игрока, не такая удачная карьера тренера, поэтому для меня его мнение о нынешнем Спартаке недорого стоит.

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      Рейтинг: +2034

      general.lizyukov > New Life 16 минут назад

      А что, нынешний Спартак уже четырежды чемпион? Может, в составе олимпийские чемпионы есть?
      Мнение обычного игрока. Да, есть это стандартное "раньше трава была зеленей", но по результатам-то так и есть.

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