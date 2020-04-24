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  • Горлукович: «Сейчас «Спартак» действует по принципу – идет игра или нет»

Горлукович: «Сейчас «Спартак» действует по принципу – идет игра или нет»

24 апреля 2020, 10:11
13

Экс-защитник «Спартака» Сергей Горлукович высказался об игре бывшего клуба под руководством главного тренера Доменико Тедеско.

– Как вам нынешний «Спартак»? Панов заметил, что Тедеско уже удалось сделать игру команды более эмоциональной, динамичной. В пример привел убедительные победы над «Локомотивом» и «Динамо».

– Чепуха! Сейчас «Спартак» действует по принципу – идет игра или нет. Пошла в тех матчах – победил. Не пошла, как с «Арсеналом» и «Ростовом» – проиграл.

Впрочем, каждый воспринимает футбол по-своему. Поэтому у Панова одно мнение, у меня – другое. Когда-то «Спартак» отличал в первую очередь неповторимый стиль и стабильность. К сожалению, со временем все это ушло.

– Похоже, Тедеско вам не слишком нравится?

– Нравиться должны женщины. А тренер – прежде всего результат и игра команды. Появится это – я первый подниму обе руки за Тедеско. Пока же ни того, ни другого не наблюдается. Ну а кого нанимает Федун, не мне обсуждать: хозяин – барин.

  • «Спартак» идет на восьмом месте в турнирной таблице.
  • До зоны стыковых матчей – пять очков.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Горлукович Сергей Тедеско Доменико
Комментарии (13)
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New Life
1587712760
"Вот были люди в наше время, не то что нынешнее племя..." Типичное нытье старика.
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general.lizyukov
1587713479
Правильно сказал. Нет схемы, нет игры, нет понимания , что, кто и как делает на поле. Просто "как пойдёт".
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oyabun
1587725829
Как не неприятно слышать это нам, болельщикам Спартака, но всё верно сказал. Особенно про " неповторимый стиль и стабильность". Этого сейчас нет. И уже давно, увы.
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моэм
1587737847
Неповторимый стиль и силу Спартаку обеспечивали прежде всего свои воспитанники ,игравшие в основе ; Евсеев,Хлестов,Мелёшин, Ширко,Ананко, Стауче,Липко,Бесчастных,Мамедов,Булатов,Мостовой Шалимов, Черенков...а стабильность призывники из фнл и клубов-середнячков ; Дасаев,Тихонов,,Аленичев,Цымбаларь,Никифоров, Родионов,Кечинов.Юран,Парфёнов,Карпин,Черчесов....и тренеры работали по десятку лет культивируя и совершенствуя узнаваемую всеми игру...а Барину нужен не стиль , а то … "чего я хочу"
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subbotaspartak
1587738796
И раньше бывало игра не шла. Десяток передач и не дошла... И Гаврилов, и Карпин был, И Черенков... Футбол таков.
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житель СПб
1587771122
Да, это так... Хотя есть и ростки стабильности, спасение в конце пары матчей. А про свой неповторимый стиль - я уже писал, повторяться не буду.
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serppion
1587798488
У хорошего повара все блюда вкусные. И нет такого: пошел пирожок, не пошел пирожок. Мы же о профессионалах говорим.
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zigbert
1587822771
В чем то Сергей прав. Но такое можно сказать и о большинстве команд РПЛ. О работе Тедеско рано пока делать выводы.
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