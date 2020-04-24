Горлукович: «Сейчас «Спартак» действует по принципу – идет игра или нет»

Экс-защитник «Спартака» Сергей Горлукович высказался об игре бывшего клуба под руководством главного тренера Доменико Тедеско.

– Как вам нынешний «Спартак»? Панов заметил, что Тедеско уже удалось сделать игру команды более эмоциональной, динамичной. В пример привел убедительные победы над «Локомотивом» и «Динамо».

– Чепуха! Сейчас «Спартак» действует по принципу – идет игра или нет. Пошла в тех матчах – победил. Не пошла, как с «Арсеналом» и «Ростовом» – проиграл.

Впрочем, каждый воспринимает футбол по-своему. Поэтому у Панова одно мнение, у меня – другое. Когда-то «Спартак» отличал в первую очередь неповторимый стиль и стабильность. К сожалению, со временем все это ушло.

– Похоже, Тедеско вам не слишком нравится?

– Нравиться должны женщины. А тренер – прежде всего результат и игра команды. Появится это – я первый подниму обе руки за Тедеско. Пока же ни того, ни другого не наблюдается. Ну а кого нанимает Федун, не мне обсуждать: хозяин – барин.