Горлукович: «Ничья со «СКА-Хабаровском» на выезде будет для «Спартака» большим успехом»

Экс-защитник «Спартака» Сергей Горлукович не считает красно-белых фаворитом в гостевом матче восьмого тура РФПЛ со «СКА-Хабаровском». Более того, по его словам, даже ничья станет для спартаковцев большим успехом.

– Теперь «Спартаку» предстоит не самый простой вылет в Хабаровск.

– Могу сказать одно: если спартаковцы увезут оттуда хотя бы одно очко, это станет для них большим успехом.

– Как-то не верите вы в преображение народной команды.

– А где основания? С такой игровой дисциплиной, которая была у них в первых семи турах, на что можно рассчитывать? Так что ничья будет для них неплохим результатом. Короче, доигрались...