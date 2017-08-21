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    Горлукович: «Ничья со «СКА-Хабаровском» на выезде будет для «Спартака» большим успехом»

    Экс-защитник «Спартака» Сергей Горлукович не считает красно-белых фаворитом в гостевом матче восьмого тура РФПЛ со «СКА-Хабаровском». Более того, по его словам, даже ничья станет для спартаковцев большим успехом.

    – Теперь «Спартаку» предстоит не самый простой вылет в Хабаровск.

    – Могу сказать одно: если спартаковцы увезут оттуда хотя бы одно очко, это станет для них большим успехом.

    – Как-то не верите вы в преображение народной команды.

    – А где основания? С такой игровой дисциплиной, которая была у них в первых семи турах, на что можно рассчитывать? Так что ничья будет для них неплохим результатом. Короче, доигрались...

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.08.2017 20:51
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +713

      Kotofey75 25 августа 2017, 14:28

      1-3

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 августа 2017, 10:36

      Не надо здесь трагедию разводить. Все у Спартака будет хорошо.

      5
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      Рейтинг: +5457

      Дядя Серёжа > OfaZavr 22 августа 2017, 10:38

      Главное выйти в первую дверь. Из самолёта.

      3
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Дядя Серёжа 22 августа 2017, 11:27

      пока он не сел.

      -1
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 22 августа 2017, 09:10

      После трёх залётов Спартак себе не позволит куролесить.СКА будет биться,но Спартак сильнее.

      1
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 22 августа 2017, 08:40

      Коллеги, Горлукович просто психует от увиденного на поле в последних играх. Я помню как он играл, он просто вырубал всё, что двигалось в сторону наших ворот, его конкретно боялись. Вернблум или Гацкан по жесткости в борьбе, плюшевые котята по сравнению с ним. А как бы он *напихал* Комбарику, Мельге и остальным на поле и в раздевалке, я просто боюсь написать.

      9
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 22 августа 2017, 08:26

      Вот тут ветеран не прав, СКА автобус ставить не будет, а в открытом футболе выиграет тот, у кого есть индивидуально сильные игроки.

      12
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      Рейтинг: +5444

      Приус 22 августа 2017, 08:16

      Про дисциплину согласен, с результатом - нет. Победим 2-0.

      12
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      Рейтинг: +3951

      Kollljan 22 августа 2017, 07:05

      Ничья в Хабаровске - успех для любого клуба. Не только для Спартака.

      -1
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      Рейтинг: +5457

      Дядя Серёжа > Kollljan 22 августа 2017, 10:38

      Ничья в Хабаровске успех для Хабаровска, с любым клубом.

      0
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      Рейтинг: +5457

      Дядя Серёжа 22 августа 2017, 06:54

      Не всё очевидное вероятно. Будет победа.

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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 22 августа 2017, 01:01

      Учитывая прошлогодний результат игры на Кубок и сегодняшнее давление на тренера и игроков соглашусь, что ничья будет не самый худший результат. Однако пожелаю Спартаку победы: бейтесь за клуб, тренера и за нас - болельщиков!

      3
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 22 августа 2017, 00:14

      народная команда из негров состоящая

      -3
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