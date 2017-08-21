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  • Горлукович: «Ничья со «СКА-Хабаровском» на выезде будет для «Спартака» большим успехом»

Горлукович: «Ничья со «СКА-Хабаровском» на выезде будет для «Спартака» большим успехом»

21 августа 2017, 20:51
25

Экс-защитник «Спартака» Сергей Горлукович не считает красно-белых фаворитом в гостевом матче восьмого тура РФПЛ со «СКА-Хабаровском». Более того, по его словам, даже ничья станет для спартаковцев большим успехом.

– Теперь «Спартаку» предстоит не самый простой вылет в Хабаровск.

– Могу сказать одно: если спартаковцы увезут оттуда хотя бы одно очко, это станет для них большим успехом.

– Как-то не верите вы в преображение народной команды.

– А где основания? С такой игровой дисциплиной, которая была у них в первых семи турах, на что можно рассчитывать? Так что ничья будет для них неплохим результатом. Короче, доигрались...

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига СКА-Хабаровск Спартак Горлукович Сергей
Комментарии (25)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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VVM1964
1503339542
Совсем уже охранел, только победа .
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dyema
1503340620
И мы также считаем)))
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oyabun
1503342291
Такие псевдопровидцы как Горлукович могут только каркать злобно. Но не дождетесь! Мы в самые тяжелые времена поддерживали команду и сейчас не отвернемся и будем верить в Победу, несмотря ни на что!
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карасевщина
1503350090
народная команда из негров состоящая
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мы_не_рабы
1503352861
Учитывая прошлогодний результат игры на Кубок и сегодняшнее давление на тренера и игроков соглашусь, что ничья будет не самый худший результат. Однако пожелаю Спартаку победы: бейтесь за клуб, тренера и за нас - болельщиков!
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Дядя Серёжа
1503374046
Не всё очевидное вероятно. Будет победа.
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Приус
1503379012
Про дисциплину согласен, с результатом - нет. Победим 2-0.
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Одинокий волк Маквейд
1503379614
Вот тут ветеран не прав, СКА автобус ставить не будет, а в открытом футболе выиграет тот, у кого есть индивидуально сильные игроки.
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Сибирь за Спартак
1503380407
Коллеги, Горлукович просто психует от увиденного на поле в последних играх. Я помню как он играл, он просто вырубал всё, что двигалось в сторону наших ворот, его конкретно боялись. Вернблум или Гацкан по жесткости в борьбе, плюшевые котята по сравнению с ним. А как бы он *напихал* Комбарику, Мельге и остальным на поле и в раздевалке, я просто боюсь написать.
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OfaZavr
1503387380
Не надо здесь трагедию разводить. Все у Спартака будет хорошо.
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