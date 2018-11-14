Горлукович: «К сожалению, статус народного клуба «Спартак» лет как пятнадцать потерял»

Бывший защитник «Спартака» Сергей Горлукович заявил, что московскую команду уже нельзя назвать народной, поскольку этот статус она утратила много лет назад.

– Нет ощущения, что «Спартак» из народной команды превращается в антинародную? Мат в адрес вчерашнего героя и капитана Глушакова, уход болельщиков до конца матча с «Арсеналом», полупустые трибуны на встрече с «Уралом», скандал с увольнением Пилипчука… В наши с вами спартаковские времена я что-то такого не припомню, хотя в команде тоже не всегда все шло гладко.

– К сожалению, «Спартак» статус народного лет как пятнадцать потерял. Поменялось многое и в структуре клуба. А началось все с того, как в нем появился богатый хозяин. Ведь до этого «Спартаком» и как тренер, и как президент руководил Олег Иванович Романцев. Вот тогда команда по праву считалась народной. И по отношению к ней болельщиков, и, главное, по стилю игры, для которой Иваныч умел находить все новые и новые краски. А все беды «Спартака» начались с того момента, когда это прекратилось.

– Ясно, что за игру отвечает тренер. А кто тогда отвечает за обстановку в команде?

– Только тренер. Все остальное: инфраструктура клуба, финансы, исполнение контрактов – это уже хозяин.

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