Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Горлукович: «К сожалению, статус народного клуба «Спартак» лет как пятнадцать потерял»

    Бывший защитник «Спартака» Сергей Горлукович заявил, что московскую команду уже нельзя назвать народной, поскольку этот статус она утратила много лет назад.

    – Нет ощущения, что «Спартак» из народной команды превращается в антинародную? Мат в адрес вчерашнего героя и капитана Глушакова, уход болельщиков до конца матча с «Арсеналом», полупустые трибуны на встрече с «Уралом», скандал с увольнением Пилипчука… В наши с вами спартаковские времена я что-то такого не припомню, хотя в команде тоже не всегда все шло гладко.

    – К сожалению, «Спартак» статус народного лет как пятнадцать потерял. Поменялось многое и в структуре клуба. А началось все с того, как в нем появился богатый хозяин. Ведь до этого «Спартаком» и как тренер, и как президент руководил Олег Иванович Романцев. Вот тогда команда по праву считалась народной. И по отношению к ней болельщиков, и, главное, по стилю игры, для которой Иваныч умел находить все новые и новые краски. А все беды «Спартака» начались с того момента, когда это прекратилось.

    – Ясно, что за игру отвечает тренер. А кто тогда отвечает за обстановку в команде?

    – Только тренер. Все остальное: инфраструктура клуба, финансы, исполнение контрактов – это уже хозяин.

    В постоянных проблемах «Спартака» разбираемся в нашем подкасте. Послушайте:

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.11.2018 13:28
    Рекомендуем
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 15 ноября 2018, 01:43

      Народной командой во времена СССР , была одна команда , Торпедо Москва , этот клуб был действительно заводским и народным . Все остальные были ведомственными........Спартак - ВЦСПС , Динамо ( любое ) - МВД СССР , ЦСКА - Министерство Обороны СССР ..........но надо быть честными Спартак по болельщикам с 1936 года и до самых 60-х годов по болельщикам был вне конкуренции ...........с моей точки зрения только Динамо Киев с ним сравнялось по количеству болельщиков в СССР С конца 60-х годов и до развала СССР . Эти два мощных клуба творили историю Советского футбола ...........

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +854

      amazonaws 14 ноября 2018, 21:03

      Статус народного клуба «Спартак» НЕ ТЕРЯЛ и не потеряет.
      Можете спать спокойно.
      Спартак МНОГИМИ любим и многие его поддерживают и правильно делают.
      Спартак потерял свой ДУХ и футбольную идеологию братьев Старостиных!!!
      Вот корень спартаковских проблем.
      Горлукович ПРИВРАЛ и вы ему НЕ ВЕРЬТЕ!
      Спартак народная команда и по праву носит это высокое звание.
      Но игра команды не радует болельщиков.
      Угадайте с первого раза.
      От чего зависят результаты команд?
      Правильно.
      От уровня и организации тренировочного процесса, от подготовки к играм.
      Именно от постановки тренировочного процесса и подготовки зависят результаты команд.
      Как тренируются, так и играют, а как играют, такой и получают результат. ЗАКОН!!!
      Прямо пропорциональная зависимость результата от организации и постановки тренировочного процесса.
      А кто должен организовать???
      Правильно, Кононов! Его работа.
      Есть, как объективные, так и субъективные причины спада в игре Спартака.
      Если Кононов сумеет сплотить команду не вокруг Глушакова, а вокруг себя, то результат может и будет, но необходимо время.
      Я ещё перед началом сезона писал, что Спартак провалит этот сезон!
      Желаем Кононову:
      - выправить ситуацию,
      - навести в Спартаке дисциплину и порядок,
      - наладить качественный тренировочный процесс.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +853

      FaTeK1945ru 14 ноября 2018, 18:07

      ...молодец Сергей,не побоялся правду сказать--- давно надо снять розовые очки!!! Но по финансированию,например,где Рубин и где Спартак???

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 14 ноября 2018, 16:28

      Всё это штампы из нашего прошлого. Есть команды за которые болеет определённая часть населения. В новых реалиях одни более титулованные, другие более популярные, третьи им в этом уступают, но не менее любимые своими болельщиками...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 14 ноября 2018, 16:22

      Болел много у Спартака не потому что народный клуб.
      А потому, что ... попса. Мода. Гламурненко и конъюнктурненько болеть за Спартак. Так же гламурненько, как болеть, например, за Реал с Барселоной, или за МЮ.
      Именно, потому среди такой публики критически много некультурной публики, не фанатов, а вульгарных глоров и просто - прощелыг, не особо даже правила футбольные знающих. Отсюда и дурацкие, похожие на манию, разговоры про "дух" и "величие" того же "Спартака". Команды, на самом деле, никогда не бравшей никаких евротитулов. Ни одного. Разговоры про "спартаковский стиль" с коротким пасом и прочая лабудень. Команда ничего не выиграла серьезного именно из-за этой тактической ограниченности.
      Куча внутренних титулов образца 90-х = по большей части мусорные. Весь российский футбол был развален и реально финансировался только Спартак. И даже при этом был позорный украденный титул 96-го. Когда Березовский сдал матч Зенита, позволивший Спартаку выйти на "золотой матч".
      В общем, настоящий Спартак был только в 60-е и при Бескове. Тогда это была действительно народная команда. А при Романцеве это уже была команда-паразит. Ныне - просто антинародная. Но - гламурненькая. Моднячья.
      Возьмите Глазго Рейнджерс. 54-кратный чемпион страны, да еще и обладатель еврокубка-71. Вот, бились два "великих клуба. Спартак с Глазго. Игра, только, совсем не великая.
      Так что, надо прекращать завывания про народность и "величие". Ставить настоящие большие цели и строго спрашивать за их достижение.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6191

      subbotaspartak > Дедуктор 14 ноября 2018, 17:23

      М удак!
      Из своих шестидесяти 53 болею за Спартак.
      И я гламурный? Я Шахтёр, я Сибиряк!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 14 ноября 2018, 16:15

      По посещаемости на стадионе Спартак на ведущих позициях и это говорит о многом.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7774

      mihail200606 14 ноября 2018, 15:44

      Сами себе придумали этот статус..

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1639

      dendiesel > mihail200606 14 ноября 2018, 16:20

      вовсе нет!!! это история клубов и их зарождение....держались такие статусы до середины 90-х......

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 14 ноября 2018, 14:41

      Народной может быть уже и не является, но статус самой популярной у неё пока ни кому не отнять.Это видно по гостевым матчам и по заполненым трибунам, когда за Спартак приходит поболеть народу больше чем за хозяев.Не везде конечно же, но во многих городах.
      А так Сергей в основном прав.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18968

      zico2205 14 ноября 2018, 13:52

      Каждый год у нас сейчас новая народная команда....В этом году-сборная России, в прошлом-Локо, 2 года назад- Спартак, 3- Ростов....Все зависит от того как играют....

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +886

      kolyma999 14 ноября 2018, 13:45

      Согласен полностью!Но так и остался самым популярным.

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 