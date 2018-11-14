Горлукович: «Глушаков должен благодарить Федуна, который в таком возрасте продлил с ним контракт на улучшенных условиях»

Бывший защитник «Спартака» Сергей Горлукович заявил, что полузащитник красно-белых Денис Глушаков серьезно сдал после хорошо проведенного чемпионского сезона. По его мнению, 31-летний футболист должен благодарить клуб за продление с ним контракта на улучшенных условиях.

– Чемпионский сезон – лучший в карьере Глушакова. Он тогда задал такую планку! А потом, наверное, пребывал в эйфории. И по факту не смог соответствовать тому уровню, который задал в своем возрасте. Просто психологически оказался не готов.

– Причем здесь возраст? Ему только 31. Вы же сами блистали в «Спартаке» в 33.

– Это его проблема, что он не выдержал заданного темпа. Завершая тему Глушакова, хочу еще раз сказать: все дело в его игре. Да вы спросите мальчика, который ходит не первый год на стадион. И он вам ответит, что Денис сдал позиции лидера. Кто знает, может быть, мы уже и не увидим прежнего Глушакова. И это, прежде всего, вина самого футболиста. Не болельщиков, не тренера и не президента. Кстати, президента он должен только поблагодарить за то, что с ним в таком возрасте продлили контракт на три года, да еще и на улучшенных условиях.

Опять приведу в пример «Баварию». Там Рибери и Робен – возрастные игроки. И с ними контракты продлевают только на год. На один год, а потом как получится, как они себя проявят. А с Глушаковым подписали сразу на три года. Так что давайте уже заканчивать эту историю. Все претензии только к самому Денису.

– Но ведь в прошлом сезоне Глушаков еще выступал за сборную.

– Вот вы мне объясните, как можно не попасть в сборную России на чемпионат мира из «Спартака»?! Что, здесь надо предъявлять претензии к Черчесову? Нет, только к Глушакову.

– Согласны с теми, кто считает, что Глушакову надо уходить в аренду?

– Зачем уходить? Для него спасительный вариант – приход нового главного тренера. Это его палочка-выручалочка, шанс все вернуть. И, возможно, потом болельщики снова будут ему аплодировать. Все в руках и ногах Дениса. Повторю еще раз – главный критерий для тренера то, что ты показываешь на поле.