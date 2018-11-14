Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Горлукович: «Глушаков должен благодарить Федуна, который в таком возрасте продлил с ним контракт на улучшенных условиях»

    Бывший защитник «Спартака» Сергей Горлукович заявил, что полузащитник красно-белых Денис Глушаков серьезно сдал после хорошо проведенного чемпионского сезона. По его мнению, 31-летний футболист должен благодарить клуб за продление с ним контракта на улучшенных условиях.

    – Чемпионский сезон – лучший в карьере Глушакова. Он тогда задал такую планку! А потом, наверное, пребывал в эйфории. И по факту не смог соответствовать тому уровню, который задал в своем возрасте. Просто психологически оказался не готов.

    – Причем здесь возраст? Ему только 31. Вы же сами блистали в «Спартаке» в 33.

    – Это его проблема, что он не выдержал заданного темпа. Завершая тему Глушакова, хочу еще раз сказать: все дело в его игре. Да вы спросите мальчика, который ходит не первый год на стадион. И он вам ответит, что Денис сдал позиции лидера. Кто знает, может быть, мы уже и не увидим прежнего Глушакова. И это, прежде всего, вина самого футболиста. Не болельщиков, не тренера и не президента. Кстати, президента он должен только поблагодарить за то, что с ним в таком возрасте продлили контракт на три года, да еще и на улучшенных условиях.

    Опять приведу в пример «Баварию». Там Рибери и Робен – возрастные игроки. И с ними контракты продлевают только на год. На один год, а потом как получится, как они себя проявят. А с Глушаковым подписали сразу на три года. Так что давайте уже заканчивать эту историю. Все претензии только к самому Денису.

    – Но ведь в прошлом сезоне Глушаков еще выступал за сборную.

    – Вот вы мне объясните, как можно не попасть в сборную России на чемпионат мира из «Спартака»?! Что, здесь надо предъявлять претензии к Черчесову? Нет, только к Глушакову.

    – Согласны с теми, кто считает, что Глушакову надо уходить в аренду?

    – Зачем уходить? Для него спасительный вариант – приход нового главного тренера. Это его палочка-выручалочка, шанс все вернуть. И, возможно, потом болельщики снова будут ему аплодировать. Все в руках и ногах Дениса. Повторю еще раз – главный критерий для тренера то, что ты показываешь на поле.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.11.2018 15:28
    Рекомендуем
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 14 ноября 2018, 23:52

      Горлукович сказал - За форму футболиста отвечает сам футболист. Ни папа, ни мама, ни тренер...
      А ведь кто-то мне тут доказывал, что за форму футболистов полную ответственность несёт тренер.))) Вот вам и ответ разбирающегося в футболе человека.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > gol_kak_sokol 15 ноября 2018, 21:44

      Я предлагаю не спорить с теми, кто сам играл и разбирается в футболе.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5691

      Eddyson 14 ноября 2018, 17:37

      Отблагодарит... Карреру отблагодарил и федуна отблагодарит...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 14 ноября 2018, 16:50

      да тварь он

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 14 ноября 2018, 16:08

      8 номер Спартака мразина, а уволили за это Карреру, он еще и не понимает почему фанаты негодуют...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +800

      Театрал > sssrspartak 14 ноября 2018, 17:53

      Почитай последнее интервью Рианчо.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3298

      Опорник84 > sssrspartak 14 ноября 2018, 19:10

      Карреру выгнали за отсутствие игры и результата, за то что команда осталась без лиги чемпионов! Но положение было в чемпионате не совсем катастрофичное, а его сменщик это усугубил!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3298

      Опорник84 > sssrspartak 14 ноября 2018, 19:13

      А возможно в клубе творились такие дела о которых мы болельщики и не догадываемся! Все то не расскажут!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > sssrspartak 15 ноября 2018, 11:31

      Ты клоунишка я тебе и так уже писал, под другим твоим постом, но ничего скопировать не трудно... Парниша выбивает себе контракт в начале года, причем с помощью Массимо, получается доход как у Гамшика, а в конце года сливает Тосно и Уралу он именно не команда, команда с Тосно играла 80 минут, а он вышел всего то на 10 и игрок которого он должен был опекать отдал голевой пас, а шел конец сезона и на кону у него не только трофеи Спартака были но и путевка в ЛЧ и шанс попасть в заявку на ДОМАШНИЙ ЧМ, но наш дениска решил ну его на х.. мне и так платят можно и не напрягаться, чемпионат я уже выиграл и хватит на этом... Руководство тоже клоуны, летом Массимо после этого просил избавиться от него, но они решили лучше избавиться от Массимо... Полный бред это защищать клоуна который из 6 сезонов в Спартаке провел 1.5 неплохих. Это только часть...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > sssrspartak 15 ноября 2018, 13:21

      Псина смотри чтоб тебя по пути домой не обоссали... Мразота тупоголовая, чтоб тебя не оскорбляли нужно не умничать при этом задавая тупые вопросы и оправдывая мразей, но хотя ты наверное себе подобных оправдываешь...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 14 ноября 2018, 15:45

      Благодарить он должен Федуна и Карреру который продавил его контракт и как этот урод отплатил своему тренеру.Скотина.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -11

      Gennadii > Мары 14 ноября 2018, 17:22

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      гавно ваш какрера

      -5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > Gennadii 14 ноября 2018, 17:57

      О, говно заговорило !
      Отойди в сторонку и не воняй.

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 