Горлукович: «Футболисты «Спартака» должен биться за тренера, который сделал их чемпионами»

Бывший защитник «Спартака» Сергей Горлукович заявил, что футболисты красно-белых должны биться за главного тренера Массимо Карреру, который в прошлом сезоне привел команду к чемпионству впервые за 16 лет.

Ранее в СМИ появилась информация, что между специалистом и игроками имеется конфликт.

– Что происходит со «Спартаком»? Красно-белые сдулись?

– Не драматизируйте. Просто команда вышла немного из-под контроля.

– Недоработка Карреры?

– Я считаю, что игроки сейчас должны наконец-то собраться после трех поражений и биться в оставшихся матчах за тренера. Каррера, на секундочку, их чемпионами сделал! Все зависит от футболистов. Бейтесь за человека, при котором вы добились золота!

– Каррера, значит, не ошибается?

– Даже если и делает какие-то ошибки при определении состава, у ребят должно появиться самолюбие. Нельзя играть с недонастроем!