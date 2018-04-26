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  • Горлукович: «Футболисты «Спартака» должен биться за тренера, который сделал их чемпионами»

Горлукович: «Футболисты «Спартака» должен биться за тренера, который сделал их чемпионами»

26 апреля 2018, 12:42
19

Бывший защитник «Спартака» Сергей Горлукович заявил, что футболисты красно-белых должны биться за главного тренера Массимо Карреру, который в прошлом сезоне привел команду к чемпионству впервые за 16 лет.

Ранее в СМИ появилась информация, что между специалистом и игроками имеется конфликт.

– Что происходит со «Спартаком»? Красно-белые сдулись?

– Не драматизируйте. Просто команда вышла немного из-под контроля.

– Недоработка Карреры?

– Я считаю, что игроки сейчас должны наконец-то собраться после трех поражений и биться в оставшихся матчах за тренера. Каррера, на секундочку, их чемпионами сделал! Все зависит от футболистов. Бейтесь за человека, при котором вы добились золота!

– Каррера, значит, не ошибается?

– Даже если и делает какие-то ошибки при определении состава, у ребят должно появиться самолюбие. Нельзя играть с недонастроем!

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Горлукович Сергей Каррера Массимо
Комментарии (19)
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Федя Кабак
1524735919
Здравая мысль хоть, а то все чудо эксперты кричат, что в отставку нужно
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Untitled-1
1524736498
Надо Горлуковича в штаб. При нем точно недонастроя не будет)
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Боцман59rus
1524736599
Сергея в раздевалку за полчаса перед матчем запустить, они полгода бесплатно, за всех подряд на этой планете биться будут, по истечении срока - повторить процедуру.)))
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DOCTOR PENALTY
1524737549
Очень правильные и нужные слова.+++
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vasil3nkoan
1524737699
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vladimir-7
1524739911
Да не он их сделал, а при нём Спартак стал чемпионом.
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piligrim1986
1524740754
Дед бы сейчас в Спартаке не помешал.
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Татарин за ЦСКА
1524741170
Вот это все правильно сказано.Тут даже и спорить не надо.
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OfaZavr
1524754353
полностью согласен, все верно и по делу сказал, мотивации им физической не хватает порой)
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zigbert
1524758236
Зазвездились похоже некоторые футболисты,думают больше о себе а не о команде.
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