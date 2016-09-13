50 лучших голов русских клубов в еврокубках. 30-21

30. Денис Бояринцев («Спартак»)
Турнир: Лига чемпионов-2006/07
Стадия: групповой этап
Матч: «Спартак» – «Спортинг» – 1:1
29. Владислав Радимов (ЦСКА)
Турнир: Кубок Кубков-1994/95
Стадия: 1/16 финала
Матч: «Ференцварош» – ЦСКА – 2:1 (пен. 7:6)
28. Кристиан Нобоа («Рубин»)
Турнир: Лига Европы-2011/12
Стадия: групповой этап
Матч: «Шэмрок Роверс» – «Рубин» – 0:3
27. Михайло Пьянович («Спартак»)
Турнир: Кубок УЕФА-2003/04
Стадия: 1/16 финала
Матч: «Спартак» – «Динамо Бухарест» – 4:0
26. Робсон («Спартак»)
Турнир: Кубок УЕФА-1999/00
Стадия: 1/16 финала
Матч: «Спартак» – «Лидс» – 2:1
25. Андрей Аршавин («Зенит»)
Турнир: Кубок УЕФА-2005/06
Стадия: квалификационный раунд
Матч: АЕК – «Зенит» – 0:1
24. Халк («Зенит»)
Турнир: Лига чемпионов-2013/14
Стадия: 1/8 финала
Матч: «Боруссия Д» – «Зенит» – 1:2
23. Зоран Тошич (ЦСКА)
Турнир: Лига чемпионов-2011/12
Стадия: 1/8 финала
Матч: «Реал» – ЦСКА – 4:1
22. Дмитрий Карсаков (ЦСКА)
Турнир: Лига чемпионов-1992/93
Стадия: квалификационный раунд
Матч: «Барселона» – ЦСКА – 2:3
21. Валерий Кечинов («Спартак»)
Турнир: Кубок УЕФА-1997/98
Стадия: 1/32 финала (переигровка)
Матч: «Спартак» – «Сьон» – 5:1
50 лучших голов русских клубов в еврокубках. 40-31
50 лучших голов русских клубов в еврокубках. 50-41