Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

50 лучших голов русских клубов в еврокубках. 30-21

30. Денис Бояринцев («Спартак»)

Турнир: Лига чемпионов-2006/07

Стадия: групповой этап

Матч: «Спартак» – «Спортинг» – 1:1

29. Владислав Радимов (ЦСКА)

Турнир: Кубок Кубков-1994/95

Стадия: 1/16 финала

Матч: «Ференцварош» – ЦСКА – 2:1 (пен. 7:6)

28. Кристиан Нобоа («Рубин»)

Турнир: Лига Европы-2011/12

Стадия: групповой этап

Матч: «Шэмрок Роверс» – «Рубин» – 0:3

27. Михайло Пьянович («Спартак»)

Турнир: Кубок УЕФА-2003/04

Стадия: 1/16 финала

Матч: «Спартак» – «Динамо Бухарест» – 4:0

26. Робсон («Спартак»)

Турнир: Кубок УЕФА-1999/00

Стадия: 1/16 финала

Матч: «Спартак» – «Лидс» – 2:1

25. Андрей Аршавин («Зенит»)

Турнир: Кубок УЕФА-2005/06

Стадия: квалификационный раунд

Матч: АЕК – «Зенит» – 0:1

24. Халк («Зенит»)

Турнир: Лига чемпионов-2013/14

Стадия: 1/8 финала

Матч: «Боруссия Д» – «Зенит» – 1:2

23. Зоран Тошич (ЦСКА)

Турнир: Лига чемпионов-2011/12

Стадия: 1/8 финала

Матч: «Реал» – ЦСКА – 4:1

22. Дмитрий Карсаков (ЦСКА)

Турнир: Лига чемпионов-1992/93

Стадия: квалификационный раунд

Матч: «Барселона» – ЦСКА – 2:3

21. Валерий Кечинов («Спартак»)

Турнир: Кубок УЕФА-1997/98

Стадия: 1/32 финала (переигровка)

Матч: «Спартак» – «Сьон» – 5:1

50 лучших голов русских клубов в еврокубках. 40-31

50 лучших голов русских клубов в еврокубках. 50-41

Лига Европы Лига чемпионов Лига чемпионов Спартак ЦСКА Зенит Рубин Локомотив Аршавин Андрей Бояринцев Денис Нобоа Кристиан Халк Тошич Зоран Карсаков Дмитрий Кечинов Валерий Робсон Пьянович Михайло Радимов Владислав
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
343443
1473756661
Гол пяткой «Барселоне», крутые удары издали по воротам «Боруссии» и «Реала», роскошные комбинации «Спартака» и другие памятные забитые мячи – в третьем выпуске от «Бомбардира».
Ответить
Chesn0k
1473757575
могут же, дисциплины не хватает
Ответить
Dobroe Teplo za CSKA
1473758990
а где с 1 оп 20?
Ответить
kurskih
1473762331
Красавцы
Ответить
Главные новости
Тренер «Галатасарая» оценил игру Батракова в матче с его первым ассистом
02:53
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
1
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
Вчера, 22:31
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+