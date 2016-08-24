50 лучших голов русских клубов в еврокубках. 50-41

«Ростов» готовится к рубке за Лигу чемпионов, а «Бомбардир» запускает сериал о самых крутых голах наших клубов в еврокубках. Сольные проходы Аршавина и Никифорова, штрафные Цымбаларя и Дзагоева и «боковые ножницы» Писарева – в первом выпуске.

Голы представлены в виде GIF-файлов и могут загружаться дольше обычного. 50. Валерий Кечинов («Спартак») Турнир: Кубок УЕФА-1997/98 Стадия: 1/4 финала Матч: «Аякс» – «Спартак» – 1:3 49. Андрей Аршавин («Зенит») Турнир: Кубок УЕФА-2007/08 Стадия: 1/8 финала Матч: «Марсель» – «Зенит» – 3:1 48. Александр Сапета («Динамо») Турнир: Лига Европы-2012/13 Стадия: квалификационный раунд Матч: «Динамо» – «Данди Юнайтед» – 5:0 47. Алан Дзагоев (ЦСКА) Турнир: Лига чемпионов-2011/12 Стадия: групповой этап Матч: ЦСКА – «Интер» – 2:3 46. Александр Кержаков («Зенит») Турнир: Лига Европы-2010/11 Стадия: групповой этап Матч: «Андерлехт» – «Зенит» – 0:3 45. Илья Цымбаларь («Спартак») Турнир: Лига чемпионов-1998/99 Стадия: групповой этап Матч: «Спартак» – «Реал» – 2:1 44. Алессандро Розина («Зенит») Турнир: Лига Европы-2010/11 Стадия: групповой этап Матч: АЕК – «Зенит» – 0:3 43. Виталий Булыга («Крылья Советов») Турнир: Кубок УЕФА-2005/06 Стадия: квалификационный раунд Матч: БАТЭ – «Крылья Советов» – 0:2 42. Юрий Никифоров («Спартак») Турнир: Лига чемпионов-1995/9 Стадия: групповой этап Матч: «Русенборг» – «Спартак» – 2:4 41. Николай Писарев («Спартак») Турнир: Лига чемпионов-1993/94 Стадия: квалификационный раунд Матч: «Лех» – «Спартак» – 1:5