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    50 лучших голов русских клубов в еврокубках. 50-41


    3.9
    Голосов: 49
    24.08.2016 17:55
    «Ростов» готовится к рубке за Лигу чемпионов, а «Бомбардир» запускает сериал о самых крутых голах наших клубов в еврокубках. Сольные проходы Аршавина и Никифорова, штрафные Цымбаларя и Дзагоева и «боковые ножницы» Писарева – в первом выпуске.

    Голы представлены в виде GIF-файлов и могут загружаться дольше обычного.

    50. Валерий Кечинов («Спартак»)

    Турнир: Кубок УЕФА-1997/98

    Стадия: 1/4 финала

    Матч: «Аякс» – «Спартак» – 1:3

    49. Андрей Аршавин («Зенит»)

    Турнир: Кубок УЕФА-2007/08

    Стадия: 1/8 финала

    Матч: «Марсель» – «Зенит» – 3:1

    48. Александр Сапета («Динамо»)

    Турнир: Лига Европы-2012/13

    Стадия: квалификационный раунд

    Матч: «Динамо» – «Данди Юнайтед» – 5:0

    47. Алан Дзагоев (ЦСКА)

    Турнир: Лига чемпионов-2011/12

    Стадия: групповой этап

    Матч: ЦСКА – «Интер» – 2:3

    46. Александр Кержаков («Зенит»)

    Турнир: Лига Европы-2010/11

    Стадия: групповой этап

    Матч: «Андерлехт» – «Зенит» – 0:3

    45. Илья Цымбаларь («Спартак»)

    Турнир: Лига чемпионов-1998/99

    Стадия: групповой этап

    Матч: «Спартак» – «Реал» – 2:1

    44. Алессандро Розина («Зенит»)

    Турнир: Лига Европы-2010/11

    Стадия: групповой этап

    Матч: АЕК – «Зенит» – 0:3

    43. Виталий Булыга («Крылья Советов»)

    Турнир: Кубок УЕФА-2005/06

    Стадия: квалификационный раунд

    Матч: БАТЭ – «Крылья Советов» – 0:2

    42. Юрий Никифоров («Спартак»)

    Турнир: Лига чемпионов-1995/9

    Стадия: групповой этап

    Матч: «Русенборг» – «Спартак» – 2:4

    41. Николай Писарев («Спартак»)

    Турнир: Лига чемпионов-1993/94

    Стадия: квалификационный раунд

    Матч: «Лех» – «Спартак» – 1:5

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Бомбардир.ру
    Рейтинг: 3.9 Голосов: 49
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    Комментарии15
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    • ...
      Рейтинг: -1

      TimoxaParovoz 9 сентября 2016, 02:10

      Мясные, хоть здесь могут посмотреть как спартак играет в еврокубках ахахах

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 24 августа 2016, 20:46

      Красота!!! Приятно видеть что и наши клубы могу так забивать!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +188

      SPARTAK-ARMANi 24 августа 2016, 10:31

      У МЕНЯ ТОЛЬКО С 41-50

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +188

      SPARTAK-ARMANi 24 августа 2016, 10:31

      А КАК ВСЕ ГОЛЫ ПОСМОТРЕТЬ ?

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3021

      Dgad > SPARTAK-ARMANi 24 августа 2016, 20:45

      Еще не выложили все

      0
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 23 августа 2016, 23:16

      Андрей, конечно, ностальгия - там у него еще были шедевры, но это гол спасительный

      1
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    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 23 августа 2016, 21:48

      Андерлехт-Зенит- 1:3. Все 3 гола Кержакова, все мастерски исполнены.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6

      KWN37 23 августа 2016, 21:11

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      1. Здесь бы голы только россиян подобрать, а не всяких там розин...
      2. Сапета должен быть в двадцатке.

      -6
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      Рейтинг: +161

      ARMEN13 23 августа 2016, 15:33

      За гиф зачет. Посмотрел быстро и работать дальше.

      12
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      Рейтинг: +122

      time_killer 23 августа 2016, 14:08

      Гифки - это просто убого. Почему не выложить нормальное видео?

      -1
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      ...
      Рейтинг: +177

      miklos > time_killer 23 августа 2016, 14:23

      потому что нет такой возможности.

      1
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      Рейтинг: +2209

      Ден 781 23 августа 2016, 13:43

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Лучше бы гол Некифорова Нанту показали

      -7
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      ...
      Рейтинг: +177

      miklos > Ден 781 23 августа 2016, 13:45

      лучше бы вы фамилию известного футболиста правильно писали.

      7
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      Рейтинг: +2209

      Ден 781 > miklos 23 августа 2016, 14:19

      Конечно же Никифоров, мазаться не буду, извините пожалуйста

      10
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 > Ден 781 24 августа 2016, 06:14

      Так выложены только голы с 41-го по 50-е место. Полагаю будет еще 4 статьи с 10-ю голами в каждой.

      0
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