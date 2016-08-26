50 лучших голов русских клубов в еврокубках. 40-31

«Бомбардир» продолжает показывать самые крутые голы наших клубов в еврокубках. Мощные выстрелы Кержакова и Халка, красота от Дзагоева и Аленичева, памятные мячи Данни и Мнгуни и другие шедевры – во втором выпуске.

Голы представлены в виде GIF-файлов и могут загружаться дольше обычного. 40. Халк («Зенит») Турнир: Лига чемпионов-2013/14 Стадия: групповой этап Матч: «Атлетико» – «Зенит» – 3:1 39. Беннет Мнгуни («Локомотив») Турнир: Лига чемпионов-2002/03 Стадия: 2-й групповой этап Матч: «Реал» – «Локомотив» – 2:2 38. Ари («Спартак») Турнир: Лига Европы-2011/12 Стадия: квалификационный раунд Матч: «Легия» – «Спартак» – 2:2 37. Данни («Зенит») Турнир: Суперкубок УЕФА-2008 Матч: «Манчестер Юнайтед» – «Зенит» – 1:2 36. Баба Адаму («Крылья Советов») Турнир: Кубок УЕФА-2005/06 Стадия: квалификационный раунд Матч: «Крылья Советов» – «АЗ» – 5:3 35. Алан Дзагоев (ЦСКА) Турнир: Лига чемпионов-2009/10 Стадия: групповой этап Матч: «Манчестер Юнайтед» – ЦСКА – 3:3 34. Дмитрий Аленичев («Спартак») Турнир: Кубок УЕФА-1997/98 Стадия: 1/2 финала Матч: «Интер» – «Спартак» – 2:1 33. Виталий Абрамов («Ротор») Турнир: Кубок УЕФА-1997/98 Стадия: квалификационный раунд Матч: «Одра» – «Ротор» – 3:4 32. Александр Кержаков («Зенит») Турнир: Кубок УЕФА-2002/03 Стадия: 1/64 финала Матч: «Зенит» – «Грассхоппер» – 2:1 31. Динияр Билялетдинов («Локомотив») Турнир: Кубок УЕФА-2007/08 Стадия: квалификационный раунд Матч: «Локомотив» – «Мидтьюлланд» – 2:0 50 лучших голов русских клубов в еврокубках. 50-41