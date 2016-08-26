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    50 лучших голов русских клубов в еврокубках. 40-31


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    Голосов: 5
    26.08.2016 10:00
    «Бомбардир» продолжает показывать самые крутые голы наших клубов в еврокубках. Мощные выстрелы Кержакова и Халка, красота от Дзагоева и Аленичева, памятные мячи Данни и Мнгуни и другие шедевры – во втором выпуске.

    Голы представлены в виде GIF-файлов и могут загружаться дольше обычного.

    40. Халк («Зенит»)

    Турнир: Лига чемпионов-2013/14

    Стадия: групповой этап

    Матч: «Атлетико» – «Зенит» – 3:1

    39. Беннет Мнгуни («Локомотив»)

    Турнир: Лига чемпионов-2002/03

    Стадия: 2-й групповой этап

    Матч: «Реал» – «Локомотив» – 2:2

    38. Ари («Спартак»)

    Турнир: Лига Европы-2011/12

    Стадия: квалификационный раунд

    Матч: «Легия» – «Спартак» – 2:2

    37. Данни («Зенит»)

    Турнир: Суперкубок УЕФА-2008

    Матч: «Манчестер Юнайтед» – «Зенит» – 1:2

    36. Баба Адаму («Крылья Советов»)

    Турнир: Кубок УЕФА-2005/06

    Стадия: квалификационный раунд

    Матч: «Крылья Советов» – «АЗ» – 5:3

    35. Алан Дзагоев (ЦСКА)

    Турнир: Лига чемпионов-2009/10

    Стадия: групповой этап

    Матч: «Манчестер Юнайтед» – ЦСКА – 3:3

    34. Дмитрий Аленичев («Спартак»)

    Турнир: Кубок УЕФА-1997/98

    Стадия: 1/2 финала

    Матч: «Интер» – «Спартак» – 2:1

    33. Виталий Абрамов («Ротор»)

    Турнир: Кубок УЕФА-1997/98

    Стадия: квалификационный раунд

    Матч: «Одра» – «Ротор» – 3:4

    32. Александр Кержаков («Зенит»)

    Турнир: Кубок УЕФА-2002/03

    Стадия: 1/64 финала

    Матч: «Зенит» – «Грассхоппер» – 2:1

    31. Динияр Билялетдинов («Локомотив»)

    Турнир: Кубок УЕФА-2007/08

    Стадия: квалификационный раунд

    Матч: «Локомотив» – «Мидтьюлланд» – 2:0

    50 лучших голов русских клубов в еврокубках. 50-41

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Бомбардир.ру
    Рейтинг: 3 Голосов: 5
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    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      леха тверской 3 сентября 2016, 18:29

      а где гол в ворота аз через себя ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +997

      egrrr 31 августа 2016, 18:28

      Баба Адаму лучший гол

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +716

      Fju-2 27 августа 2016, 05:18

      Баба Адаму - красавец

      0
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    • ...
      Рейтинг: +304

      Victor.Vings 26 августа 2016, 22:37

      Вот тогда и Крылья играли, а сейчас вообще Пипец!!!

      0
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      Рейтинг: +582

      lNeTl 26 августа 2016, 17:46

      Тут можно выделить Дзагоева,Кержакова и Билялетдинова.

      -1
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      Рейтинг: +483

      headdevil 26 августа 2016, 12:15

      Натерпелся же Ван Дер Сар от наших

      -1
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      Рейтинг: +5

      Tomsk1972 26 августа 2016, 11:25

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Жиды а где гол Рязанцева в ворота Барселоны? а пардон клуб то нерусняцкий!!!

      -6
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      Рейтинг: +5

      Tomsk1972 26 августа 2016, 11:23

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Если Россия назвать Русня то клубы можно называть русскими а не российскими. А так как жидва пишет заголовки то можно и простить жидве такие тупые заголовки! Слава Жидве!

      -6
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 26 августа 2016, 10:47

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      топ-3 будет состоять из голов Семака Бенфике; Рязанцева Барселоне; Жиркова Гамбургу. Приятного просмотра)

      -4
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