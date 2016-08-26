50 лучших голов русских клубов в еврокубках. 40-31

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40. Халк («Зенит»)

Турнир: Лига чемпионов-2013/14

Стадия: групповой этап

Матч: «Атлетико» – «Зенит» – 3:1

39. Беннет Мнгуни («Локомотив»)

Турнир: Лига чемпионов-2002/03

Стадия: 2-й групповой этап

Матч: «Реал» – «Локомотив» – 2:2

38. Ари («Спартак»)

Турнир: Лига Европы-2011/12

Стадия: квалификационный раунд

Матч: «Легия» – «Спартак» – 2:2

37. Данни («Зенит»)

Турнир: Суперкубок УЕФА-2008

Матч: «Манчестер Юнайтед» – «Зенит» – 1:2

36. Баба Адаму («Крылья Советов»)

Турнир: Кубок УЕФА-2005/06

Стадия: квалификационный раунд

Матч: «Крылья Советов» – «АЗ» – 5:3

35. Алан Дзагоев (ЦСКА)

Турнир: Лига чемпионов-2009/10

Стадия: групповой этап

Матч: «Манчестер Юнайтед» – ЦСКА – 3:3

34. Дмитрий Аленичев («Спартак»)

Турнир: Кубок УЕФА-1997/98

Стадия: 1/2 финала

Матч: «Интер» – «Спартак» – 2:1

33. Виталий Абрамов («Ротор»)

Турнир: Кубок УЕФА-1997/98

Стадия: квалификационный раунд

Матч: «Одра» – «Ротор» – 3:4

32. Александр Кержаков («Зенит»)

Турнир: Кубок УЕФА-2002/03

Стадия: 1/64 финала

Матч: «Зенит» – «Грассхоппер» – 2:1

31. Динияр Билялетдинов («Локомотив»)

Турнир: Кубок УЕФА-2007/08

Стадия: квалификационный раунд

Матч: «Локомотив» – «Мидтьюлланд» – 2:0

50 лучших голов русских клубов в еврокубках. 50-41