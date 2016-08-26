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50 лучших голов русских клубов в еврокубках. 40-31

Голы представлены в виде GIF-файлов и могут загружаться дольше обычного.

40. Халк («Зенит»)

Турнир: Лига чемпионов-2013/14

Стадия: групповой этап

Матч: «Атлетико» – «Зенит» – 3:1

39. Беннет Мнгуни («Локомотив»)

Турнир: Лига чемпионов-2002/03

Стадия: 2-й групповой этап

Матч: «Реал» – «Локомотив» – 2:2

38. Ари («Спартак»)

Турнир: Лига Европы-2011/12

Стадия: квалификационный раунд

Матч: «Легия» – «Спартак» – 2:2

37. Данни («Зенит»)

Турнир: Суперкубок УЕФА-2008

Матч: «Манчестер Юнайтед» – «Зенит» – 1:2

36. Баба Адаму («Крылья Советов»)

Турнир: Кубок УЕФА-2005/06

Стадия: квалификационный раунд

Матч: «Крылья Советов» – «АЗ» – 5:3

35. Алан Дзагоев (ЦСКА)

Турнир: Лига чемпионов-2009/10

Стадия: групповой этап

Матч: «Манчестер Юнайтед» – ЦСКА – 3:3

34. Дмитрий Аленичев («Спартак»)

Турнир: Кубок УЕФА-1997/98

Стадия: 1/2 финала

Матч: «Интер» – «Спартак» – 2:1

33. Виталий Абрамов («Ротор»)

Турнир: Кубок УЕФА-1997/98

Стадия: квалификационный раунд

Матч: «Одра» – «Ротор» – 3:4

32. Александр Кержаков («Зенит»)

Турнир: Кубок УЕФА-2002/03

Стадия: 1/64 финала

Матч: «Зенит» – «Грассхоппер» – 2:1

31. Динияр Билялетдинов («Локомотив»)

Турнир: Кубок УЕФА-2007/08

Стадия: квалификационный раунд

Матч: «Локомотив» – «Мидтьюлланд» – 2:0

50 лучших голов русских клубов в еврокубках. 50-41

Лига Европы Лига чемпионов Лига чемпионов Зенит Локомотив Ротор Спартак Крылья Советов ЦСКА Билялетдинов Динияр Данни Кержаков Александр Дзагоев Алан Ари Халк Абрамов Виталий Адаму Бабу Мнгуни Тхаба Бернард Аленичев Дмитрий
Комментарии (9)
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ПФК ЦСКА Моscow
1472197657
топ-3 будет состоять из голов Семака Бенфике; Рязанцева Барселоне; Жиркова Гамбургу. Приятного просмотра)
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Tomsk1972
1472199829
Если Россия назвать Русня то клубы можно называть русскими а не российскими. А так как жидва пишет заголовки то можно и простить жидве такие тупые заголовки! Слава Жидве!
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Tomsk1972
1472199951
Жиды а где гол Рязанцева в ворота Барселоны? а пардон клуб то нерусняцкий!!!
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headdevil
1472202924
Натерпелся же Ван Дер Сар от наших
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lNeTl
1472222790
Тут можно выделить Дзагоева,Кержакова и Билялетдинова.
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Victor.Vings
1472240276
Вот тогда и Крылья играли, а сейчас вообще Пипец!!!
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Fju-2
1472264329
Баба Адаму - красавец
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egrrr
1472657328
Баба Адаму лучший гол
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леха тверской
1472916541
а где гол в ворота аз через себя ?
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