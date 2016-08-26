50 лучших голов русских клубов в еврокубках. 40-31

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40. Халк («Зенит»)
Турнир: Лига чемпионов-2013/14
Стадия: групповой этап
Матч: «Атлетико» – «Зенит» – 3:1
39. Беннет Мнгуни («Локомотив»)
Турнир: Лига чемпионов-2002/03
Стадия: 2-й групповой этап
Матч: «Реал» – «Локомотив» – 2:2
38. Ари («Спартак»)
Турнир: Лига Европы-2011/12
Стадия: квалификационный раунд
Матч: «Легия» – «Спартак» – 2:2
37. Данни («Зенит»)
Турнир: Суперкубок УЕФА-2008
Матч: «Манчестер Юнайтед» – «Зенит» – 1:2
36. Баба Адаму («Крылья Советов»)
Турнир: Кубок УЕФА-2005/06
Стадия: квалификационный раунд
Матч: «Крылья Советов» – «АЗ» – 5:3
35. Алан Дзагоев (ЦСКА)
Турнир: Лига чемпионов-2009/10
Стадия: групповой этап
Матч: «Манчестер Юнайтед» – ЦСКА – 3:3
34. Дмитрий Аленичев («Спартак»)
Турнир: Кубок УЕФА-1997/98
Стадия: 1/2 финала
Матч: «Интер» – «Спартак» – 2:1
33. Виталий Абрамов («Ротор»)
Турнир: Кубок УЕФА-1997/98
Стадия: квалификационный раунд
Матч: «Одра» – «Ротор» – 3:4
32. Александр Кержаков («Зенит»)
Турнир: Кубок УЕФА-2002/03
Стадия: 1/64 финала
Матч: «Зенит» – «Грассхоппер» – 2:1
31. Динияр Билялетдинов («Локомотив»)
Турнир: Кубок УЕФА-2007/08
Стадия: квалификационный раунд
Матч: «Локомотив» – «Мидтьюлланд» – 2:0
50 лучших голов русских клубов в еврокубках. 50-41