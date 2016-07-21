В поле воин. Юнец из «Ливерпуля» и еще 5 вратарей-гонял

Очир Шургчиев

Как и положено, начинаем с самых низов. Так же, как Леонид Слуцкий, который в 2004-ом году возглавлял «Уралан», пытаясь выбраться из болота первого дивизиона. С деньгами и кадрами было тяжело. Но у Слуцкого был припасен один кадр, который запомнился надолго – вратарь Очир Шургчиев. Подчас не удавалось набираться 11 полевых игроков для заявки, а потому в полузащите выходил голкипер. Случилось это трижды и всегда фатально – три поражения, среди которых вынос от брянского «Динамо» со счетом 0:6. Правда, тогда «Уралан» наскреб лишь 9 футболистов, двое из которых были вратарями.

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Владимир Сычев

Голкипер с такой фамилией обязан жить в офсайде. Однако попрессинговать чужие ворота ему выпал шанс всего однажды. В основное время карьеры он неплохо защищал от голов то самое брянское «Динамо» и ряд болгарских клубов. И лишь в 42 года, будучи играющим тренером вратарей, Владимир вырос до форварда. Заменив травмированного хавбека Виллера, Сычев целых 7 минут пытался сравнять счет в матче с «Томью» (0:2), но так и не смог.

Гиорги Шелия

Обещаю, что брянское «Динамо» упоминается в тексте в последний раз (и да, я не из Брянска). Видимо, вокруг города распылены особые пары, рождающие вратарские аномалии. Но случай Шелии особенный. У тренера Андрея Чернышова было несколько полевых игроков для усиления игры, но он посчитал, что никто, кроме второго вратаря, не поможет команде в атаке. И ведь почти справился: несколько убойных финтов и сокрушительный удар в перекладину за практически полный второй тайм.

Денис Книга

На выход резервного кипера в поле один из болельщиков, чей голос просквозил в ТВ-трансляцию, отреагировал дословно так:

«Алло. Книга у нас нападающим стал. Ты чо, бляха? Он Рожка поменял на Книгу. К нему все в Красноярске подходят и говорят: «Ты чо? Дебил?» О, смотри! Книга уже в штрафную прорвался».

Этот эпизод в апреле 2015-го взорвал российские спортивные СМИ, а Денис мгновенно стал знаменитым. Наверное, тренер петербуржского «Динамо» увидел в Книге Фигу, раз выпустил его в полузащиту. За 15 горячих минут молодой вратарь успел опасно пробить головой и заработать штрафной удар. Иначе как фолом сдержать его было нельзя.

Игорь Обухов

Кадров может не доставать и в «Зените-2». Особенно, если Боашу взбредет в голову вызывать самых талантливых на сбор с основой. Вот и получилось, что перед игрой с тульским «Арсеналом» на лавке оказалось только двое запасных: Константин Зырянов и вратарь Игорь Обухов. В финале матча пришлось рисковать и выпускать молодого кипера в атаку. Но сделать он там ничего выдающегося не успел.

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Игорь Петров

Опускаемся еще дивизионом ниже, ради этого крутейшего мужика. Ни один вратарь до того не забивал Руслану Нигматуллину. А Петров смог. Игорь – человек разносторонних талантов, а потому в составе «Шексны» по очереди выступал то в роли вратаря, то – полевого игрока. Второе у Петрова подчас получалось очень здорово. Просто посмотрите на этот исторический шедевральный гол с центра поля Нигматуллину, который завершал карьеру в «Локомотиве-2».

Феликс Фернандес

Не только русские низшие дивизионы богаты нойероподобными вратарями. Еще до появления Мануэля тренд задавали гораздо более брутальные мужики. Например, вратарь мексиканского «Атланте» Феликс Фернандес. Команде кровь из носу нужно было сравнивать счет в важнейшем матче с «Крус Асулем». И кому это делать, как не голкиперу? Нет, он не забил, но создал гол прекрасным рывком и снайперским навесом. Что сказать, типичная игра вратаря (смотреть с 1:21).

Алан Феттис

Рядовой матч Лиги 1 (третьего по силе дивизиона Англии) в начале 90-ых. В первом тайме «Халл» забивает два гола, один из которых вышел весьма курьезным. Но главный курьез был впереди. «Оксфорд Юнайтед» сумел отыграть один мяч и обеспечил нервную концовку. В которую тренер «тигров» зачем-то выпустил резервного вратаря Алана Феттиса. Нет, не заменить основного кипера, а довести матч до победы. И получилось. Длиннющий Алан сумел отлично открываться и сделать счет 3:1. После этого болельщики побежали плясать на поле, комментатор порвал голосовые связки, а трибуны с трудом уцелели (смотреть с 1:26).

Джо Льюис

Возможно, именно из-за этого эпизода Стюарта Пирса так и не допустили до главной сборной Англии. В матче против молодежки Азербайджана английские юниоры в конце встречи потеряли Ли Каттермола (это 2009-ый год, не удивляйтесь). Полевых игроков в запасе почему-то не осталось. Благо, счет был 7:0, и кипер Джо Льюис уже ничего не мог испортить. Единственное, о чем после матча волновался Пирс – что его обвинят в неуважении к сопернику. А Джо, кстати, сыграл даже поактивнее Фрейзера Кэмпбелла – одного из перспективнейших нападающих Англии той поры.

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Дэвид Джеймс

Но самый громкий случай в истории английского, да и мирового, футбола связан с именем Дэвида Джеймса. Да-да, в середине нулевых он не только феерил на ленточке, но и успел побыть главной атакующей надеждой. Все дело в причудах того же Стюарта Пирса (как вы уже поняли, он и брянское «Динамо» – основные лейтмотивы статьи). Перед матчем, который решал судьбу путевки в Кубок УЕФА, тренер почему-то позабыл добавить в заявку побольше атакующих футболистов. В результате спасать матч с «Мидлсбро» должен был Джеймс, сидящий тогда в запасе «Манчестер Сити». Вратарь неплохо сыграл на позиции форварда со знатным первым номером на спине. Дэвид здорово укрывал мяч корпусом и несколько раз показывал отличную технику. Правда, счет сравнял все-таки не он, а Робби Фаулер.

Джош Мадженнис

Джеймс – самый известный пример вратаря в поле. Но самый эпический, вне всяких сомнений, Мадженнис. Тут ситуация несколько иная, чем во всех предыдущих случаях. Джош был вратарем до 22-ух лет, успел посидеть на скамье «Ливерпуля» и юношеской сборной Северной Ирландии. После перехода в «Кардифф» его карьера пошла по наклонной. Футболист думал переквалифицироваться в регбиста и даже какое-то время совмещал два вида спорта. Но все изменил переезд в Шотландию. Пропустив в воротах «Арбердине» от «Селтика» 9 голов, он к концу сезона переквалифицировался в крайнего защитника. В поле ему понравилось играть гораздо сильнее – еще бы, детская мечта любого вратаря. Но дальше – больше. В новом клубе – «Килмарноке» – Джош окончательно переквалифицировался в нападающего, которого пробовал исполнять еще во времена юношеской сборной. Именно в роли форварда он добрался до состава национальной команды Северной Ирландии. Думаете, на этом все? Нет! Именно Мадженнис забил важнейший гол грекам в квалификации, который помог вывести его команду на Чемпионат Европы. Турнир он провел в качестве запасного, а тренер той самой опозоренной Греции в это время раздумывал, как он будет защищать титул чемпиона Англии в новом сезоне. И вы по-прежнему считает Уилла Григга самым крутым североирландцем?

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Адриан

Если все предыдущие парни осуществили детскую мечту любого вратаря, то кипер «Вест Хэма» реализовал фантазию каждого из нас. И не говорите, что вы не пробовали так в фифе! На товарищеском матче между друзьями Марка Нобла Адриан сотворил настоящее шоу. Он прошел от ворот от ворот, обведя всю команду соперника, и забил гол. Ему даже не нужно переодеваться в форму полевого игрока, ведь Адриан – истинный вратарь-гоняла.

Шамал Джордж

Тот, ради кого затевалось создание данного списка. 18-летний вратарь на днях подписал первый профессиональный контракт и тут же поехал в американское турне с «Ливерпулем». Но в роли голкипера он себя попробовать так и не сумел. Ему повезло больше. В перерыве игры с «Хаддерсфилдом» Клопп поменял весь состав, но не ожидал, что в самом начале тайма травму получит Лукас Лейва. Оставался один выход – выпускать юного вратаря в поле. Задача у него была простая: помогать обороняться и выигрывать верховые мячи. Благо, счет был 1:0 в пользу красных. Но уже через несколько минут Шамал осмелел и начал делать рывок за рывком в атаку. За матч он несколько раз по неопытности угодил в офсайд и радовал публику отличными действиями на чужой половине поля. На 90-ой минуте «Ливерпуль» заработал пенальти при том же счете 1:0. Весь стадион кричал, что бить должен Джордж, но мяч забрал Морено. Да, забил, но публика расстроилась. Клопп после матча объяснил решение тем, что даже в товарищеских играх нужно уважать соперника, тем более когда счет 1:0. В интернете тут же начали появляться мемы с Джорджем, у которого в руках по нескольку «Золотых мячей». Шутки шутками, а проблема со средней линией в «Ливерпуле», похоже, решена надолго.

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