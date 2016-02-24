Размер не важен. Лучшие низкорослые вратари XX века

Считается, что вратари с ростом ниже 180 сантиметров неконкурентоспособны. Блог «Футбол в стиле Ретро» разрушает этот миф, представляя легендарных малогабаритных вратарей прошлого столетия.

В футболе существует миф, что без большого роста сложно добиться успеха во вратарской профессии. Мол, обладая малыми габаритами, сложно закрыть всю площадь ворот. Считается, что оптимальный рост голкипера – не менее 183-185 см. Как показывает история, не всё так однозначно…

Мы провели небольшое исследование и составили свой рейтинг низкорослых вратарей (ниже 180 см), выступавших в прошлом столетии. Отдаём его на суд наших читателей.

Эмерсон Леао

Рост – 179 см.

Бразилия. Годы карьеры: 1968-1987.

Один из самых известных вратарей в истории бразильского футбола не отличался крупными габаритами. Тем не менее, Леао на протяжении 17 лет защищал ворота сборной Бразилии. Уже в 20 лет стал обладателем титула чемпиона мира. Справедливости ради, стоит отметить, что триумфальный для «Селесао» ЧМ-1970 он провёл на скамейке запасных, не сыграв ни единого матча. В послужном списке Леао 80 матчей за национальную команду, больше чем в половине из которых (45) он оставил свои ворота в неприкосновенности.

В списке лучших вратарей XX века по версии IFFHS занимает 35-е место.

Ладислао Мазуркевич

Рост – 179 см.

Уругвай. Годы карьеры: 1963-1981.

Уругваец польского происхождения впервые громко заявил о себе на чемпионате мира 1966 года в Англии. И, несмотря на то, что уругвайцы в четвертьфинале попали под немецкий каток (0:4), сам выход в плей-офф состоялся во многом благодаря вдохновенной игре Мазуркевича, дважды отстоявшем «на ноль», в том числе против будущих триумфаторов турнира - англичан. Отменная игра помогла получить звание третьего вратаря мира по итогам турнира. А спустя четыре года, Мазуркевич и вовсе стал лучшим голкипером мирового первенства, а ведомая им уругвайская сборная стала четвёртой на мексиканском мундиале.

В списке лучших вратарей XX века по версии IFFHS занимает 12-е место.

Дьюла Грошич

Рост – 178 см.

Венгрия. Годы карьеры: 1945-1962.

Защищал цвета венгерской сборной во времена легендарной «Араньчапат» («Золотой команды») имени Густава Шебеша. Серебряный призёр ЧМ-1954, олимпийский чемпион 1952 года. Одним из первых стал помогать обороне, выполняя роль своеобразного чистильщика, выходя далеко из ворот. В сборной провёл 86 матчей. По сей день входит в ТОП-5 игроков по количеству матчей в составе национальной команды Венгрии за всю её историю.

В списке лучших вратарей XX века по версии IFFHS занимает 18-е место.

Джанпьеро Комби

Рост – 174 см. В разных источниках его рост варьируется от 174 до 181 см, однако мы взяли за основу те данные, которые дают итальянские справочники.

Италия. Годы карьеры: 1921-1934.

Итальянец, получивший за сумасшедшую гибкость и пластичность прозвище «Резиновый Человек», является легендой «Ювентуса», всю карьеру защищал цвета одного клуба. В составе сборной Италии Комби провёл 47 матчей и в 1934 году помог выиграть чемпионат мира. Также считается футболистом, внедрившим в обиход понятие «вратарская форма», первым вышел на поле в отличном от полевых игроков футбольном снаряжении.

В списке лучших вратарей XX века по версии IFFHS занимает 40-е место.

Франтишек Планичка

Рост – 172 см.

Чехословакия. Годы карьеры: 1923-1939.

За удивительную прыгучесть Планичку прозвали звучным прозвищем «Пражский Кот». Является ещё одним представителем той категории футболистов, которые хранят верность одному клубу. Всю свою карьеру игрока он посвятил пражской «Славии». В составе сборной Чехословакии завоевал серебряные медали итальянского мундиаля в 1934 году.

Также знаменит тем, что однажды доиграл до конца матч с переломом руки. В четвертьфинале ЧМ-1938 в матче против сборной Бразилии Франтишек неудачно прыгнул в ноги одному из бразильских форвардов и в столкновении сломал руку. Невзирая на чудовищную боль, он остался на поле до финального свистка, включая и дополнительное время. Удивительно, но ничейный счёт матча даже после травмы вратаря остался прежним, Планичка несколько раз спас ворота и помог команде добиться права на переигровку.

В списке лучших вратарей XX века по версии IFFHS занимает 9-е место.

Человек-эпоха - Ринус Михелс

Как хорошо вы знаете футбол 1980-х?

Сергей Коньков

Фото: www.academia.edu, www.taringa.net, www.mob.hu, www.goal.com, sport.lidovky.cz

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