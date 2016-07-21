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    Возможно, самый смешной вратарский автогол в истории футбола


    4.5
    Голосов: 8
    21.07.2016 15:00
    Вчера «Миннесота Юнайтед» и «Борнмут» проводили товарищеский матч. Ближе к финалу случилось то, благодаря чему мы никогда не забудем эту игру – вратарь американцев внезапно сошел с ума.

    «Миннесота Юнайтед» выступает в NASL, втором по силе американском дивизионе. Вчера клуб проводил товарищеский матч с английским «Борнмутом». Мало того, что команда по-дружески уступила британцам 0:4, так еще и вратарь Самми Н'Джок воспринял слово «товарищеский» слишком буквально. Как бы сказал Филипп Киркоров, «это было какое-то помешательство». И один важный факт перед тем, как вы включите видео: 26-летний вратарь провел три матча в составе сборной Камеруна.

    «То, что мы делаем – способ прославления Господа». Христианский футбол: без грубостей, симуляций и геев

    Вишневый сад. «Борнмут» – клуб, за который пора начинать фанатеть​

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: LionIndomptable
    Рейтинг: 4.5 Голосов: 8
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +483

      headdevil 25 июля 2016, 12:45

      Лучший способ отдать своим в центр поля

      1
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    • ...
      Рейтинг: +38

      d_joker 22 июля 2016, 15:53

      Ну все зунит купит они таких любят!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2209

      Ден 781 22 июля 2016, 09:56

      Это кандидат в сборную России, надо срочно делать паспорт

      2
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      ...
      Рейтинг: +367

      gigs84 > Ден 781 23 июля 2016, 19:27

      Точно!

      0
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      Рейтинг: +367

      gigs84 > gigs84 23 июля 2016, 19:28

      Может даже он так специально сделал, чтобы попиариться.

      0
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      Рейтинг: +254

      Kondrat Jr 21 июля 2016, 20:01

      Мяч к перчатке прилип )))))))))

      1
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      Рейтинг: +201

      DoNAld DUc 21 июля 2016, 19:01

      Гы-гы ))))

      -1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 21 июля 2016, 17:02

      Еще Задорнов сказал "Вот они тупые!!!" ))))))))

      -2
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      Рейтинг: +13

      Борис Путь > ufos73 21 июля 2016, 18:07

      Камерунцы?

      1
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 21 июля 2016, 15:45

      Футбольные гранды его уже точно заметили.

      0
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      Рейтинг: +1640

      PassCSKA 21 июля 2016, 15:34

      По-ходу он не малое бабло поставил на 0:4))

      8
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      Рейтинг: +25

      Clockwork_Bob 21 июля 2016, 14:59

      За то вписал себя в историю))) для него всего лишь товарищеский матч, а этот прикол будут смотреть в веках

      1
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