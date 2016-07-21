Возможно, самый смешной вратарский автогол в истории футбола

«Миннесота Юнайтед» выступает в NASL, втором по силе американском дивизионе. Вчера клуб проводил товарищеский матч с английским «Борнмутом». Мало того, что команда по-дружески уступила британцам 0:4, так еще и вратарь Самми Н'Джок воспринял слово «товарищеский» слишком буквально. Как бы сказал Филипп Киркоров, «это было какое-то помешательство». И один важный факт перед тем, как вы включите видео: 26-летний вратарь провел три матча в составе сборной Камеруна.

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