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Возможно, самый смешной вратарский автогол в истории футбола

«Миннесота Юнайтед» выступает в NASL, втором по силе американском дивизионе. Вчера клуб проводил товарищеский матч с английским «Борнмутом». Мало того, что команда по-дружески уступила британцам 0:4, так еще и вратарь Самми Н'Джок воспринял слово «товарищеский» слишком буквально. Как бы сказал Филипп Киркоров, «это было какое-то помешательство». И один важный факт перед тем, как вы включите видео: 26-летний вратарь провел три матча в составе сборной Камеруна.

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Комментарии (12)
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Clockwork_Bob
1469102359
За то вписал себя в историю))) для него всего лишь товарищеский матч, а этот прикол будут смотреть в веках
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Aldo.CSKA
1469104486
По-ходу он не малое бабло поставил на 0:4))
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Kulimen
1469105154
Футбольные гранды его уже точно заметили.
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ufos73
1469109720
Еще Задорнов сказал "Вот они тупые!!!" ))))))))
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DoNAld DUc
1469116909
Гы-гы ))))
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Kondrat Jr
1469120484
Мяч к перчатке прилип )))))))))
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Ден 781
1469170568
Это кандидат в сборную России, надо срочно делать паспорт
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d_joker
1469192011
Ну все зунит купит они таких любят!!!
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headdevil
1469439928
Лучший способ отдать своим в центр поля
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