Пять англичан, по которым мы скучаем

Участник Блог-лиги «Футбол в стиле Ретро» представляет новую серию «Великолепной пятерки».

Под классическим британским футболом частенько понимается силовой футбол. Футбол в исполнении крутых парней, не боящихся единоборств, парней, выходящей на поле с сумасшедшей самоотдачей. Футбол – это не просто игра, футбол – это сама жизнь, в лучшем ее проявлении. Как говаривал старина Пол Инс: «Я люблю подкаты больше, чем секс».

Блог «Футбол в стиле Ретро» предлагает вспомнить пятерку бравых англичан, без которых нынешний английский футбол выглядит словно прокисший «Гиннесс». Вроде бы бренд и подразумевает качество, но вкус почему-то не тот.

Стюарт Пирс

Этот внешне совершенно непримечательный защитник был настоящим проклятьем для нападающих соперника. Тот самый случай, когда имя работало на человека. А имя себе Стюарт соорудил мощное и звучное. Псих. Именно так его называли за глаза, да и в глаза тоже. При этом Пирс не был таким уж откровенным «дровосеком». Да и на поле был скорее тонким психологом, а не психом. Стюарт грамотно управлял страхом соперника, поддерживая образ и славу Психа. Да так старательно, что зачастую соперники впадали в панический анабиоз задолго до матча.

Пирс по праву считается одним из лучших защитников Англии конца прошлого века.

Алан Ширер

Футболист, которого смело можно назвать одним из лучших нападающих эпохи 1990-х годов. Прекрасное голевое чутье и чудовищный по силе и точности удар с правой делали Ширера настоящей грозой вратарей.

Удивителен тот факт, что Алан всю свою карьеру провел в не самых сильных клубах. Но тем ценнее титул чемпиона Англии в составе скромного «Блэкберна» (1995). Вклад Ширера в этот трофей переоценить сложно: 34 гола за сезон – космическая планка для английской Премьер-лиги.

Тони Адамс

Живая легенда, олицетворение британского футбола, лондонского «Арсенала» и не побоимся этого слова – «типичный англичанин». Один из лучших защитников мирового футбола 1990-х, один из лучших защитников в истории сборной Англии. В родном «Арсенале», где он провел более 20 лет жизни и который более 500 раз выводил на поле в качестве капитана команды, Тони и вовсе считается одним из лучших футболистов за всю историю клуба.

Жесткий, неуступчивый, иногда и вовсе непроходимый Адамс был эталоном профессионального отношения к делу. Как бы Тони не нарушал режим, по-черному «закладывая за воротник» в свободное от матчей время, на поле он всегда оставался настоящим мастером и оплотом надежности. Во многом свойственный только англичанам симбиоз бунтаря и джентльмена прекрасно сочетался в этом человеке. Даже если он откровенно «рубил» игрока соперников, то крайне редко забывал извиниться после или во время матча. Именно «аура» джентльмена зачастую и спасала Тони от «репрессий» со стороны арбитров и «карательных операций» со стороны соперников.

Дэвид Бекхэм

Один из немногих футболистов, прекрасно сочетавших карьеру футболиста и «медийность» собственной персоны. Бекс обожал находиться в центре внимания СМИ, не стеснялся рекламировать труселя и прочую нефутбольную чушь, а также с серьезным лицом отпускать провокационные высказывания в прессу. Это порой приводило в бешенство болельщиков, как английской сборной, так и клубов, в которых он играл.

Все это совершенно не отменяет футбольного таланта этого замечательного игрока. Отличный пас, отменное видение поле и знатный удар помогли Дэвиду стать прекрасным фланговым диспетчером. А уж «стандарты» Бекхэма и вовсе были грозным оружием всех команд, цвета которых ему довелось защищать.

Майкл Оуэн

Золотой мальчик английского футбола второй половины 1990-х, увы, так и остался в памяти именно золотым мальчиком. Майкла нельзя назвать типично британским форвардом. Чего греха таить, могучим телосложением Майкл похвастать не мог. С ростом чуть больше 170 см. и весом, редко дотягивающим до 70 кг., сумасшедшая стартовая скорость и отличный дриблинг стали главными козырями этого тщедушного парнишки.

На рубеже веков многие спортивные издания сходились во мнении, что Оуэн – эталонный игрок атаки, прочили звездный статус на уровне Марадоны или Пеле, но что-то пошло не так. Пиком карьеры можно считать 2001 год, отмеченный «Золотым Мячом» от «France Football». В тот год «Ливерпуль» не без помощи Оуэна собрал кучу трофеев, а английская сборная нещадно выпорола сборную Германии. 5:1. В гостях. Золотой мальчик трижды вписал свое имя на табло «Олимпиаштадион» в Мюнхене.

В качестве постскриптума. В очередной раз напоминаем, что мы ни в коем случае не претендуем на истину в первой инстанции. Да, снова кого-то не упомянули. Предложенный топ – субъективен. Футболисты более ранних эпох не упомянуты лишь потому, что автор определил для себя ориентир – в данной рубрике писать лишь о тех, кого видел в игре в режиме «реального времени». Есть стопроцентная уверенность, что каждый читатель, заглянувший «на огонек», вспомнит еще пять-десять игроков, достойных подобного списка. Не смейте стесняться и обязательно предлагайте в комментариях свои варианты великолепной пятерки (можно и больше), которая вызывает у вас острый приступ ностальгии.

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Другие серии «Великолепной пятёрки»: Итальянцы, Голландцы, Бразильцы.

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Фото: www.dailymail.co.uk

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