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  • Обвинения Тихонова, отставка в «Сибири» и конфликт Радимова с игроками. Чем запомнится 15-й тур ФНЛ

Обвинения Тихонова, отставка в «Сибири» и конфликт Радимова с игроками. Чем запомнится 15-й тур ФНЛ

«Ваше поле просто ужасное!» Что взбудоражило Тихонова после матча «Кубань» – «Енисей»

«Праздник праздником для Краснодара, а футбол должен оставаться честным!» – после матча 15-го тура «Кубань» – «Енисей» Андрей Тихонов был не похож сам на себя. Его лучезарная улыбка сменилась хмуростью, а всю пресс-конференцию тренер рассуждал исключительно о судействе. «На ход игры влияли странные решения работников в черной форме», – убежден Тихонов.

Счет открыли футболисты «Кубани». Владимир Лобкарев с близкого расстояния умудрился пробить в штангу, но товарища подстраховал Алексей Гай – 1:0. «Судья сначала дал аут в нашу пользу, потом резко изменил свое мнение, после чего и был забит этот гол». «Енисею» все же удалось сравнять счет: выход один на один реализовал Владимир Камеш. Однако удержать ничью у красноярцев не получилось. Все решил удар головой пришедшего на стандарт Сергея Бендзя – 2:1.

«Краснодарское поле мне всегда нравилось, что весной, что осенью. Но на сегодняшний день поле у вас просто ужасное! «Енисей» впервые играл на столь ужасном газоне, который я просто не узнал», – бескомпромиссность Тихонова приобретала невиданные масштабы. Тренер был взвинчен неспроста: его «Енисей» проиграл команде, до этого находившейся в зоне вылета.

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«Ребята оценили подарок». Что преподнес партнерам Уилкшир в свой день рождения

«Едем в Саранск на поезде. Мы с Фатосом Бечираем желаем всем болельщикам «Динамо» хорошей игры!» – заявил перед матчем с «Мордовией» Люк Уилкшир. К игре новичка бело-голубых в предыдущих турах была масса нареканий. «СКА-Хабаровск» свои два гола забил именно из-под австралийского защитника. Казалось, подобных форс-мажоров Уилкшир больше допускать не должен – хотя бы из безграничной любви к поклонникам «Динамо»!

Накануне матча Уилкшир отмечал свое 35-летие. Веселье продолжилось и во время самой игры (с «Мордовией»): уже на 11-й минуте Иван Маркелов сместился к углу штрафной и неотразимо зарядил в дальний угол – 0:1! Полчаса саранчане проводили бесплодные атаки, пока им на помощь не пришел арбитр, удаливший Уилкшира в середине тайма. «Ребята поблагодарили Люка за то, что тот в свой день рождения подарил им 33 минуты игры. Подарят ли они Уилкширу что-то в ответ – не знаю», – чувство юмора никогда не изменяло Юрию Калитвинцеву.

«Динамо» довело матч до минимальной победы, а арбитр еще раз нашел возможность продемонстрировать свою безграничную власть. На 90-й минуте Лаша Верулидзе взмахнул красной карточкой перед защитником «Мордовии» Лебедевым. Довольны остались все, кроме самой «Мордовии». После очередного поражения саранчане упали на последнее место.

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«На тренировках господствует скованность». Почему «Сибирь» расстается с Перевертайло

Новосибирский болельщик снова остался без победы. Хотя кого побеждать, если не «Балтику»? Местная «Сибирь» принимала худший клуб ФНЛ. В случае отсутствия победы в этом матче калининградцы установили бы клубный антирекорд по протяженности безвыигрышной серии. И именно этот фактор заставил их провести лучший матч в сезоне.

По ходу первого тайма дважды мог забивать Павел Соломатин, но экс-динамовцу вновь было не суждено этого сделать. Зато наконец-то отличился Артем Сердюк, ударом с угла штрафной заставший врасплох голкипера «Сибири» Трунина – 0:1. «Балтика» продолжала владеть ощутимым преимуществом и могла «заканчивать» матч на 45-й минуте: после удара Елисеева хозяев спасла штанга. Во втором тайме вернейший шанс упустил защитник «Балтики» Зимулька. Зато «Сибирь» реализовала свой чуть ли не единственный момент в матче: от позора хозяев спас Евгения Чеботару.

«У нас нормальный состав, соответствующий уровню ФНЛ. Но наши ребята скованы, нам не удается раскрепостить их. В дальнейшем будем создавать на тренировках более непринужденную, расслабленную обстановку», – так звучали слова старшего тренера «Сибири» Сергея Кирсанова. В ближайшие дни он, скорее всего, получит приставку И.О. По слухам, в клубе готовится приказ об увольнении нынешнего наставника «Сибири» Евгения Перевертайло.

«Не забивайте, пожалуйста, на 19-й секунде». Что сопутствовало главной сенсации тура

Если «Балтике» для сенсации не хватило совсем чуть-чуть, то «Луч-Энергия» – прямой конкурент калининградцев в борьбе за выживание – сумел довести свой матч до победы. Первый гол в игре «Луч» забил уже на 19-й секунде – Гарбуз пробил по своим воротам в штангу, а на отскочивший мяч первым успел хавбек гостей Вадим Минич. «Первый гол нам – словно обухом по голове! Удачу в футболе надо заслужить, она не прощает легкомыслия. Я же не могу зайти в раздевалку «Луча» и сказать: «не забивайте, пожалуйста, на 19-й секунде, пусть сначала мои ребята в игру войдут», – иронично констатировал после матча Дмитрий Парфенов.

Игроки «Тосно» выглядели растерянными и умудрились пропустить еще и гол в раздевалку. Лучший защитник хозяев Буйволов не удержал в своей штрафной Алексея Грицаенко – 0:2. Во втором тайме «Луч-Энергия» откровенно сел в оборону, позволил соперникам создать огромное количество моментов, но пропустили гости всего однажды. «В случившемся целиком и полностью виноват я. Мне не удалось уберечь игроков от легкомыслия», – рассказывал после матча грустный Парфенов.

Впереди у «Тосно» – тяжелейший выезд в Москву к «Спартаку-2». Позади – группа команд, желающих свалить тихвинцев со второго места. После этого тура последние подобрались уже совсем близко!

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«С такой игрой шансов оказаться в основном «Зените» у них нет!» Почему Радимов обиделся на своих игроков

По окончании матча игроки «Химок» и «Зенита-2» направились кто куда. Подмосковные футболисты традиционно жали руки своим фанатам; кто-то из них даже посмаковал с болельщиком перипетии прошедшей игры. Разочарованные зенитовцы спрятались в раздевалке, где их уже ждал разъяренный Владислав Радимов. По свидетельствам очевидцев, в подтрибунном помещении стоял трехэтажный шум. «Я не люблю выносить сор из избы, но некоторые футболисты своей игрой меня очень сильно обидели. Все, кто смотрел матч, без труда могут распознать их. С такой игрой шансов оказаться в основной команде у них нет!» – бескомпромиссно заявил Радимов.

На 28-й минуте Максим Карпов неоправданно сфолил на сопернике. Последовал опасный удар со штрафного, который с огромным трудом отразил Бабурин. На мяч устремился форвард «Химок» Даниэль Сикорски, который без проблем оттер заснувшего Кирилла Костина и открыл счет. В начале второй сорокапятиминутки защитник «Зенита-2» Илья Зуев зарядил по ногам Петрусеву прямо в своей штрафной. Пенальти четко реализовал Игорь Чернышов – 2:0.

Сразу после второго гола серьезную травму получил Алексей Гасилин. Форвард «Зенита-2» очень бодро начал сезон, но вот уже третий месяц не может забить. «Врачи в данный момент осматривают его. Будем верить в лучшее», – грустно заявил Радимов. Сейчас Гасилин находится «в трауре»: совсем недавно он попал под жесткую критику от самого Мирчи Луческу.

В оставшееся время «Зенит-2» отквитал один мяч: свой второй гол в сезоне забил форвард Павел Долгов. Последние 20 минут питерцы «висели» на воротах «Химок», но уйти от поражения им было не суждено. 2:1, безвыигрышная серия «Зенита-2» достигла уже пяти матчей.

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Результаты матчей 14-го тура ФНЛ:

«Кубань» – «Енисей» – 2:1

«СКА-Хабаровск» – «Волгарь» – 2:1

«Сибирь» – «Балтика» – 1:1

«Химки» – «Зенит-2» – 2:1

«Тамбов» – «Спартак» Нч – 0:0

«Спартак-2» – «Нефтехимик» – 0:0

«Сокол» – «Шинник» – 2:2

«Факел» – «Тюмень» – 0:0

«Тосно» – «Луч-Энергия» – 1:2

«Мордовия» – «Динамо» – 0:1

Цифры:

0 поражений потерпел «Тамбов» в ФНЛ при Андрее Талалаеве.

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7 матчей из 15 «Сибирь» завершила со счетом 1:1. Подобная аномалия крайне редко встречается в мировом футболе!

10 очков в последних четырех турах набрала «Луч-Энергия». Владивостокцы стали лучшей командой ФНЛ на данной дистанции.

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13 матчей подряд не может победить «Балтика». Такого в российской истории калининградцев еще не случалось!

22 гола пропустил Станислав Бучнев. Оборона «Волгаря» за несколько туров неожиданно превратилась в самую дырявую в ФНЛ.

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kiiriil19
1475485417
Динамо прет назад а Сибирь уже в зоне вылета
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alexis02lion
1475509150
Жаль про СКА Хабаровск снова не написали. Команда уже совсем близка к лидерству и только по доп. показателям не 4. Так что оправдывает СКА свои авансы пока полностью. И Шинник продолжает удивлять. А так всё по делу, самые скандальные и сенсационные матчи по результату в статье.
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СОКОЛ САРАТОВ
1475528807
Влад такой. он может
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