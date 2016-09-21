Интервью дня. 21-летний игрок «Динамо» стал депутатом в Петербурге и финтами ушел от ответов

Виктору Сысоеву едва за двадцать, а он уже выиграл выборы в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Потомственный парламентарий дал эффектное интервью о том, как добиться успеха.

Виктор Сысоев не стал дожидаться окончания карьеры и пошел в политику сразу. Сейчас ему 21 год, в прошлом сезоне за «Динамо» из Санкт-Петербурга он сыграл ровно минуту. В сезоне-2014/15 провел на поле 12 минут. Сейчас он находится в статусе свободного агента. Чтобы не терять времени, Сысоев решил участвовать в выборах в Законодательное собрание Петербурга. Перед юношей был пример его матери, лыжницы Любови Егоровой, которая уже была депутатом от «Единой России». Виктор пошел на выборы от ЛДПР и неожиданно победил на 22-й территории во Фрунзенском районе. Так футболист стал самым молодым депутатом в истории ЗакСа. Сразу после избрания победитель пообщался с корреспондентом «Фонтанки» Ксенией Клочковой, и стало понятно, что в политике у него большое будущее.

– Виктор, добрый день. Подскажите, когда вы решили баллотироваться в ЗакС?

– Я сейчас не готов отвечать на вопросы.

– Но поздравить с победой вас же можно уже?

– Можно, поздравьте.

– Кстати, вы были когда-нибудь в Мариинском дворце?

– Конечно, часто бывал. У меня там мать работает.

– Она помогала вам на выборах?

– Если только морально.

– Как много встреч с избирателями вы провели во время кампании?

– Я не буду отвечать на этот вопрос.

– Ни одной?

– Я не сказал этого, я просто ушел от ответа.

– Вы хорошо знакомы с законодательной работой, с законом о бюджете? Чем вы собираетесь заниматься в ЗакСе?

– Я — ничем. Не готов отвечать на вопросы.

– Вы же шли на выборы с определенной программой и целями?

– Наверное. Я не могу ответить, если хотите, придумайте что-нибудь сами.

– Не хотелось бы, спрашиваю, чтобы выяснить ваши взгляды и позицию.

– Когда приступлю к работе, тогда пожалуйста.

– Правильно я понимаю, что вы будете работать в комиссии ЗакСа по спорту, потому что это одно из наиболее близких вам направлений?

– Может быть.

– До этого вы, когда приходили в Мариинский дворец к маме, вы чем занимались?

– Помогал, но можно сказать, что изучал просторы дворца.

– В чем выражалась эта помощь?

– Зачем вам это знать? Я не отвечу — я скромный депутат.

– А еще самый молодой... Вам льстит такой карьерный успех?

– Мне нет, а вот остальным, по ходу да.

– Считаете, что сможете на равных общаться с более возрастными депутатами?

– Я — человек общительный, язык есть. Со всеми могу найти общий язык.

– Где вы были в ночь выборов?

– И там, и там. А где — секрет.

– На участках, видимо, или в избиркоме?

– Да, там был. Больше ничего вам не скажу.

– Можно тогда последний вопрос: выборы прошли честно?

– Конечно.

– А как же сообщения наблюдателей о нарушениях?

– Мне никто ничего не сообщал.

Как отмечает «Фонтанка», у Сысоева есть татуировка Grazie i genitori per avermi dato la vita, что можно перевести как «Спасибо родителям за подаренную мне жизнь».