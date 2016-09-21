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    Интервью дня. 21-летний игрок «Динамо» стал депутатом в Петербурге и финтами ушел от ответов


    4.1
    Голосов: 8
    21.09.2016 10:50
    Виктору Сысоеву едва за двадцать, а он уже выиграл выборы в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Потомственный парламентарий дал эффектное интервью о том, как добиться успеха.

    Виктор Сысоев не стал дожидаться окончания карьеры и пошел в политику сразу. Сейчас ему 21 год, в прошлом сезоне за «Динамо» из Санкт-Петербурга он сыграл ровно минуту. В сезоне-2014/15 провел на поле 12 минут. Сейчас он находится в статусе свободного агента. Чтобы не терять времени, Сысоев решил участвовать в выборах в Законодательное собрание Петербурга. Перед юношей был пример его матери, лыжницы Любови Егоровой, которая уже была депутатом от «Единой России». Виктор пошел на выборы от ЛДПР и неожиданно победил на 22-й территории во Фрунзенском районе. Так футболист стал самым молодым депутатом в истории ЗакСа. Сразу после избрания победитель пообщался с корреспондентом «Фонтанки» Ксенией Клочковой, и стало понятно, что в политике у него большое будущее.

    – Виктор, добрый день. Подскажите, когда вы решили баллотироваться в ЗакС?

    – Я сейчас не готов отвечать на вопросы.

    – Но поздравить с победой вас же можно уже?

    – Можно, поздравьте.

    – Кстати, вы были когда-нибудь в Мариинском дворце?

    – Конечно, часто бывал. У меня там мать работает.

    – Она помогала вам на выборах?

    – Если только морально.

    – Как много встреч с избирателями вы провели во время кампании?

    – Я не буду отвечать на этот вопрос.

    – Ни одной?

    – Я не сказал этого, я просто ушел от ответа.

    – Вы хорошо знакомы с законодательной работой, с законом о бюджете? Чем вы собираетесь заниматься в ЗакСе?

    – Я — ничем. Не готов отвечать на вопросы.

    – Вы же шли на выборы с определенной программой и целями?

    – Наверное. Я не могу ответить, если хотите, придумайте что-нибудь сами.

    – Не хотелось бы, спрашиваю, чтобы выяснить ваши взгляды и позицию.

    – Когда приступлю к работе, тогда пожалуйста.

    – Правильно я понимаю, что вы будете работать в комиссии ЗакСа по спорту, потому что это одно из наиболее близких вам направлений?

    – Может быть.

    – До этого вы, когда приходили в Мариинский дворец к маме, вы чем занимались?

    – Помогал, но можно сказать, что изучал просторы дворца.

    – В чем выражалась эта помощь?

    – Зачем вам это знать? Я не отвечу — я скромный депутат.

    – А еще самый молодой... Вам льстит такой карьерный успех?

    – Мне нет, а вот остальным, по ходу да.

    – Считаете, что сможете на равных общаться с более возрастными депутатами?

    – Я — человек общительный, язык есть. Со всеми могу найти общий язык.

    – Где вы были в ночь выборов?

    – И там, и там. А где — секрет.

    – На участках, видимо, или в избиркоме?

    – Да, там был. Больше ничего вам не скажу.

    – Можно тогда последний вопрос: выборы прошли честно?

    – Конечно.

    – А как же сообщения наблюдателей о нарушениях?

    – Мне никто ничего не сообщал.

    Как отмечает «Фонтанка», у Сысоева есть татуировка Grazie i genitori per avermi dato la vita, что можно перевести как «Спасибо родителям за подаренную мне жизнь».

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Вконтакте
    Рейтинг: 4.1 Голосов: 8
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 6 октября 2016, 17:30

      Пора говорить не "культурная столица", а бабловая столица! Господи, когда же закроют это "окно в Европу"? (((

      0
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    • ...
      Рейтинг: +627

      Xiko 5 октября 2016, 19:21

      – И там, и там. А где — секрет.

      ахаха

      0
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      Рейтинг: +87

      Polilux 22 сентября 2016, 20:59

      Сын Сысоева ! Как дальше развиваться нашему футболу ?

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 22 сентября 2016, 19:25

      Я так понял его сначало хотели в футбол пропихнуть, но видно совсем никакушный ногамячист, ну а в думе сойдет ))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 22 сентября 2016, 14:06

      Вот такие они. Современные молодые, потомственные депутаты.
      Что же это за люди, которые за него голосовали.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +12

      muromen 22 сентября 2016, 11:37

      Нах о нём вообще упоминать!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +56

      B-E-S 22 сентября 2016, 08:49

      Мне тест в конце понравился, как будто за Единую Россию голосовал!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 21 сентября 2016, 20:25

      ЛЮДИ ИДУТ В ПОЛИТИКУ ЕСЛИ СОСТОЯЛИСЬ В ЧЁМ ТО....ИЛИ НЕ СОСТОЯЛИСЬ НИ В ЧЁМ ДРУГОМ

      0
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    • ...
      Рейтинг: +402

      Tri 21 сентября 2016, 20:03

      Депутат, который толком ни на один вопрос не ответил... Сталина на них нет...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > Tri 21 сентября 2016, 20:38

      чётко и жёстко)

      -1
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      Рейтинг: +90

      greck > Tri 24 сентября 2016, 13:55

      а на тебя? Ты со всеми соседями дружишь....а то ведь анонимка-враг народа-Соловки(расстрел)....

      0
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      Рейтинг: +93

      Rorschach krym 21 сентября 2016, 19:32

      Интервью не о чем, депутат не о чем, без целей и программы. Хотя нечего не кому не обещает, уже хорошо)))

      2
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      Рейтинг: +87

      Polilux > Rorschach krym 22 сентября 2016, 21:01

      Таки папа в ЕР.

      0
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