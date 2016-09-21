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    • Интервью дня. 21-летний игрок «Динамо» стал депутатом в Петербурге и финтами ушел от ответов

    Интервью дня. 21-летний игрок «Динамо» стал депутатом в Петербурге и финтами ушел от ответов


    4.1
    Голосов: 8
    21.09.2016 10:50
    Виктору Сысоеву едва за двадцать, а он уже выиграл выборы в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Потомственный парламентарий дал эффектное интервью о том, как добиться успеха.

    Виктор Сысоев не стал дожидаться окончания карьеры и пошел в политику сразу. Сейчас ему 21 год, в прошлом сезоне за «Динамо» из Санкт-Петербурга он сыграл ровно минуту. В сезоне-2014/15 провел на поле 12 минут. Сейчас он находится в статусе свободного агента. Чтобы не терять времени, Сысоев решил участвовать в выборах в Законодательное собрание Петербурга. Перед юношей был пример его матери, лыжницы Любови Егоровой, которая уже была депутатом от «Единой России». Виктор пошел на выборы от ЛДПР и неожиданно победил на 22-й территории во Фрунзенском районе. Так футболист стал самым молодым депутатом в истории ЗакСа. Сразу после избрания победитель пообщался с корреспондентом «Фонтанки» Ксенией Клочковой, и стало понятно, что в политике у него большое будущее.

    – Виктор, добрый день. Подскажите, когда вы решили баллотироваться в ЗакС?

    – Я сейчас не готов отвечать на вопросы.

    – Но поздравить с победой вас же можно уже?

    – Можно, поздравьте.

    – Кстати, вы были когда-нибудь в Мариинском дворце?

    – Конечно, часто бывал. У меня там мать работает.

    – Она помогала вам на выборах?

    – Если только морально.

    – Как много встреч с избирателями вы провели во время кампании?

    – Я не буду отвечать на этот вопрос.

    – Ни одной?

    – Я не сказал этого, я просто ушел от ответа.

    – Вы хорошо знакомы с законодательной работой, с законом о бюджете? Чем вы собираетесь заниматься в ЗакСе?

    – Я – ничем. Не готов отвечать на вопросы.

    – Вы же шли на выборы с определенной программой и целями?

    – Наверное. Я не могу ответить, если хотите, придумайте что-нибудь сами.

    – Не хотелось бы, спрашиваю, чтобы выяснить ваши взгляды и позицию.

    – Когда приступлю к работе, тогда пожалуйста.

    – Правильно я понимаю, что вы будете работать в комиссии ЗакСа по спорту, потому что это одно из наиболее близких вам направлений?

    – Может быть.

    – До этого вы, когда приходили в Мариинский дворец к маме, вы чем занимались?

    – Помогал, но можно сказать, что изучал просторы дворца.

    – В чем выражалась эта помощь?

    – Зачем вам это знать? Я не отвечу – я скромный депутат.

    – А еще самый молодой... Вам льстит такой карьерный успех?

    – Мне нет, а вот остальным, по ходу да.

    – Считаете, что сможете на равных общаться с более возрастными депутатами?

    – Я – человек общительный, язык есть. Со всеми могу найти общий язык.

    – Где вы были в ночь выборов?

    – И там, и там. А где – секрет.

    – На участках, видимо, или в избиркоме?

    – Да, там был. Больше ничего вам не скажу.

    – Можно тогда последний вопрос: выборы прошли честно?

    – Конечно.

    – А как же сообщения наблюдателей о нарушениях?

    – Мне никто ничего не сообщал.

    Как отмечает «Фонтанка», у Сысоева есть татуировка Grazie i genitori per avermi dato la vita, что можно перевести как «Спасибо родителям за подаренную мне жизнь».

    [poll id=1121]

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Вконтакте
    Рейтинг: 4.1 Голосов: 8
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    Комментарии (28)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Rorschach krym
    1474475526
    Интервью не о чем, депутат не о чем, без целей и программы. Хотя нечего не кому не обещает, уже хорошо)))
    Ответить
    Tri
    1474477394
    Депутат, который толком ни на один вопрос не ответил... Сталина на них нет...
    Ответить
    ТОЛЬКО ФУТБОЛ
    1474478751
    ЛЮДИ ИДУТ В ПОЛИТИКУ ЕСЛИ СОСТОЯЛИСЬ В ЧЁМ ТО....ИЛИ НЕ СОСТОЯЛИСЬ НИ В ЧЁМ ДРУГОМ
    Ответить
    B-E-S
    1474523382
    Мне тест в конце понравился, как будто за Единую Россию голосовал!
    Ответить
    muromen
    1474533449
    Нах о нём вообще упоминать!
    Ответить
    Zeff
    1474542400
    Вот такие они. Современные молодые, потомственные депутаты. Что же это за люди, которые за него голосовали.
    Ответить
    FanatSerj
    1474561538
    Я так понял его сначало хотели в футбол пропихнуть, но видно совсем никакушный ногамячист, ну а в думе сойдет ))
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    Polilux
    1474567167
    Сын Сысоева ! Как дальше развиваться нашему футболу ?
    Ответить
    Xiko
    1475684491
    – И там, и там. А где — секрет. ахаха
    Ответить
    ufos73
    1475764248
    Пора говорить не "культурная столица", а бабловая столица! Господи, когда же закроют это "окно в Европу"? (((
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