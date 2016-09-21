Интервью дня. 21-летний игрок «Динамо» стал депутатом в Петербурге и финтами ушел от ответов

Виктор Сысоев не стал дожидаться окончания карьеры и пошел в политику сразу. Сейчас ему 21 год, в прошлом сезоне за «Динамо» из Санкт-Петербурга он сыграл ровно минуту. В сезоне-2014/15 провел на поле 12 минут. Сейчас он находится в статусе свободного агента. Чтобы не терять времени, Сысоев решил участвовать в выборах в Законодательное собрание Петербурга. Перед юношей был пример его матери, лыжницы Любови Егоровой, которая уже была депутатом от «Единой России». Виктор пошел на выборы от ЛДПР и неожиданно победил на 22-й территории во Фрунзенском районе. Так футболист стал самым молодым депутатом в истории ЗакСа. Сразу после избрания победитель пообщался с корреспондентом «Фонтанки» Ксенией Клочковой, и стало понятно, что в политике у него большое будущее.
– Виктор, добрый день. Подскажите, когда вы решили баллотироваться в ЗакС?
– Я сейчас не готов отвечать на вопросы.
– Но поздравить с победой вас же можно уже?
– Можно, поздравьте.
– Кстати, вы были когда-нибудь в Мариинском дворце?
– Конечно, часто бывал. У меня там мать работает.
– Она помогала вам на выборах?
– Если только морально.
– Как много встреч с избирателями вы провели во время кампании?
– Я не буду отвечать на этот вопрос.
– Ни одной?
– Я не сказал этого, я просто ушел от ответа.
– Вы хорошо знакомы с законодательной работой, с законом о бюджете? Чем вы собираетесь заниматься в ЗакСе?
– Я – ничем. Не готов отвечать на вопросы.
– Вы же шли на выборы с определенной программой и целями?
– Наверное. Я не могу ответить, если хотите, придумайте что-нибудь сами.
– Не хотелось бы, спрашиваю, чтобы выяснить ваши взгляды и позицию.
– Когда приступлю к работе, тогда пожалуйста.
– Правильно я понимаю, что вы будете работать в комиссии ЗакСа по спорту, потому что это одно из наиболее близких вам направлений?
– Может быть.
– До этого вы, когда приходили в Мариинский дворец к маме, вы чем занимались?
– Помогал, но можно сказать, что изучал просторы дворца.
– В чем выражалась эта помощь?
– Зачем вам это знать? Я не отвечу – я скромный депутат.
– А еще самый молодой... Вам льстит такой карьерный успех?
– Мне нет, а вот остальным, по ходу да.
– Считаете, что сможете на равных общаться с более возрастными депутатами?
– Я – человек общительный, язык есть. Со всеми могу найти общий язык.
– Где вы были в ночь выборов?
– И там, и там. А где – секрет.
– На участках, видимо, или в избиркоме?
– Да, там был. Больше ничего вам не скажу.
– Можно тогда последний вопрос: выборы прошли честно?
– Конечно.
– А как же сообщения наблюдателей о нарушениях?
– Мне никто ничего не сообщал.
Как отмечает «Фонтанка», у Сысоева есть татуировка Grazie i genitori per avermi dato la vita, что можно перевести как «Спасибо родителям за подаренную мне жизнь».
[poll id=1121]