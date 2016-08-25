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    В «Тосно» не хотели платить «Зениту» и «отмыли» игроков через Литву. Еще одна история, делающая наш футбол особенным


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    Голосов: 4
    25.08.2016 17:09
    Два воспитанника сине-бело-голубых продолжат карьеру в другом российском клубе, при этом «Зенит» не получит за это ни копейки. «Бомбардир» рассказывает, как так получилось.

    – Мы заинтересованы в Богаеве и Киреенко, но не готовы платить компенсацию «Зениту». Руководство клуба просит очень серьезные деньги, сейчас для нас это нереально, – говорил генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко 6 июля.

    За день до этого на официальном сайте питерцев появилась информация, что защитник Дмитрий Богаев, нападающие Павел Киреенко и Рамиль Шейдаев покинули клуб по истечению срока контрактов. По неофициальной информации, футболистам предложили новые соглашения, однако условия для них оказались неприемлемыми.

    Шейдаева быстро пристроили в Турцию, и сейчас он выбивает себе место в стартовом составе «Трабзонспора», в Богаеве и Киреенко такой активной заинтересованности не было. «Тосно», выступающий в ФНЛ, один из немногих претендентов, желавший видеть этих футболистов. Но все упиралось в компенсацию, которую, видимо, очень сильно ждал гендиректор сине-бело-голубых Максим Митрофанов.


    Агент игроков Иракли Гегечкори, имеющий обширные связи в ближнем зарубежье, пристроил их в команду второго дивизиона чемпионата Литвы – «Паланга». Зарубежные клубы не входят в юрисдикцию РФС, поэтому не обязаны платить никаких компенсаций. В итоге лишь несколько дней Богаев и Киреенко являлись игроками «Паланги», уже через несколько дней после подписания было объявлено о годичной аренде в «Тосно». Вчера оба этих игрока приняли участие в матче 1/32 финала Кубка России с «Долгопрудным», а в ближайшее воскресенье, скорее всего, выйдут на поле в игре с лидирующим в ФНЛ «Динамо».

    Как «Динамо» готовится к возвращению в РФПЛ

    Так «Зенит» остался без компенсации, а «Тосно» получило игроков бесплатно.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Тосно», ФК «Зенит»
    Рейтинг: 2 Голосов: 4
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    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +716

      Fju-2 25 августа 2016, 18:34

      Не зря агент свой хлеб ест)

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +590

      mihail1980 25 августа 2016, 18:30

      все сделано по русски

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +244

      Grelas 25 августа 2016, 18:27

      Весь большой спорт - это неотмываемая грязь.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > Grelas 25 августа 2016, 23:30

      Это - бизнес, юноша.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +39

      susanin62 25 августа 2016, 17:56

      Очередная серая схема. А какая-то литовская Паланга ещё и наварилась на этом.

      1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 25 августа 2016, 17:44

      Ну так Ростов тоже в свое время с Григорьевым такую махинацию делал, только через клуб НЭВЗ, а там чем ниже лига куда игрок переходит, тем меньше компенсация. Конечно это хитрожопо спору нет, но как то не с руки тому же Тосно или Ростову платить Зениту и Спартаку, которым самим такое добро не нужно. Как сказка про Робингуда....

      3
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