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  • В «Тосно» не хотели платить «Зениту» и «отмыли» игроков через Литву. Еще одна история, делающая наш футбол особенным

В «Тосно» не хотели платить «Зениту» и «отмыли» игроков через Литву. Еще одна история, делающая наш футбол особенным

– Мы заинтересованы в Богаеве и Киреенко, но не готовы платить компенсацию «Зениту». Руководство клуба просит очень серьезные деньги, сейчас для нас это нереально, – говорил генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко 6 июля.

За день до этого на официальном сайте питерцев появилась информация, что защитник Дмитрий Богаев, нападающие Павел Киреенко и Рамиль Шейдаев покинули клуб по истечению срока контрактов. По неофициальной информации, футболистам предложили новые соглашения, однако условия для них оказались неприемлемыми.

Шейдаева быстро пристроили в Турцию, и сейчас он выбивает себе место в стартовом составе «Трабзонспора», в Богаеве и Киреенко такой активной заинтересованности не было. «Тосно», выступающий в ФНЛ, один из немногих претендентов, желавший видеть этих футболистов. Но все упиралось в компенсацию, которую, видимо, очень сильно ждал гендиректор сине-бело-голубых Максим Митрофанов.


Агент игроков Иракли Гегечкори, имеющий обширные связи в ближнем зарубежье, пристроил их в команду второго дивизиона чемпионата Литвы – «Паланга». Зарубежные клубы не входят в юрисдикцию РФС, поэтому не обязаны платить никаких компенсаций. В итоге лишь несколько дней Богаев и Киреенко являлись игроками «Паланги», уже через несколько дней после подписания было объявлено о годичной аренде в «Тосно». Вчера оба этих игрока приняли участие в матче 1/32 финала Кубка России с «Долгопрудным», а в ближайшее воскресенье, скорее всего, выйдут на поле в игре с лидирующим в ФНЛ «Динамо».

Как «Динамо» готовится к возвращению в РФПЛ

Так «Зенит» остался без компенсации, а «Тосно» получило игроков бесплатно.

Россия. ФНЛ Россия Зенит Зенит-2 Тосно Богаев Дмитрий Киреенко Павел Матюшенко Вячеслав Митрофанов Максим
Комментарии (9)
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FanatSerj
1472136279
Ну так Ростов тоже в свое время с Григорьевым такую махинацию делал, только через клуб НЭВЗ, а там чем ниже лига куда игрок переходит, тем меньше компенсация. Конечно это хитрожопо спору нет, но как то не с руки тому же Тосно или Ростову платить Зениту и Спартаку, которым самим такое добро не нужно. Как сказка про Робингуда....
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susanin62
1472136987
Очередная серая схема. А какая-то литовская Паланга ещё и наварилась на этом.
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Grelas
1472138849
Весь большой спорт - это неотмываемая грязь.
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mihail1980
1472139001
все сделано по русски
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Fju-2
1472139291
Не зря агент свой хлеб ест)
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