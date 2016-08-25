В «Тосно» не хотели платить «Зениту» и «отмыли» игроков через Литву. Еще одна история, делающая наш футбол особенным

– Мы заинтересованы в Богаеве и Киреенко, но не готовы платить компенсацию «Зениту». Руководство клуба просит очень серьезные деньги, сейчас для нас это нереально, – говорил генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко 6 июля.

За день до этого на официальном сайте питерцев появилась информация, что защитник Дмитрий Богаев, нападающие Павел Киреенко и Рамиль Шейдаев покинули клуб по истечению срока контрактов. По неофициальной информации, футболистам предложили новые соглашения, однако условия для них оказались неприемлемыми.



Шейдаева быстро пристроили в Турцию, и сейчас он выбивает себе место в стартовом составе «Трабзонспора», в Богаеве и Киреенко такой активной заинтересованности не было. «Тосно», выступающий в ФНЛ, один из немногих претендентов, желавший видеть этих футболистов. Но все упиралось в компенсацию, которую, видимо, очень сильно ждал гендиректор сине-бело-голубых Максим Митрофанов.





Агент игроков Иракли Гегечкори, имеющий обширные связи в ближнем зарубежье, пристроил их в команду второго дивизиона чемпионата Литвы – «Паланга». Зарубежные клубы не входят в юрисдикцию РФС, поэтому не обязаны платить никаких компенсаций. В итоге лишь несколько дней Богаев и Киреенко являлись игроками «Паланги», уже через несколько дней после подписания было объявлено о годичной аренде в «Тосно». Вчера оба этих игрока приняли участие в матче 1/32 финала Кубка России с «Долгопрудным», а в ближайшее воскресенье, скорее всего, выйдут на поле в игре с лидирующим в ФНЛ «Динамо».

Как «Динамо» готовится к возвращению в РФПЛ





Так «Зенит» остался без компенсации, а «Тосно» получило игроков бесплатно.