Феерия Панченко в Ярославле и всенародное спасение «Сокола». Чем запомнится 19-й тур ФНЛ

«Почему я не убрал Кацаева? Не могу объяснить». Лучшая интуиция ФНЛ – в действии!

Александр Григорян продолжает поражать любителей ФНЛ. Наставник «СКА-Хабаровска» как никто умеет влиять на игру посредством замен: на его счету 13 результативных рокировок! Это помогло провалившим старт хабаровчанам подняться в пятерку сильнейших. Но чтобы удержаться наверху, «СКА» требовалось пройти испытание «Тосно». Возможно, сильнейшим клубом октября.

Долгое время игра шла под диктовку хабаровчан. Руслан Корян из тура в тур продолжает копировать Бэйла, блестяще исполняя удары со штрафных с 30-40 метров; наконец-то по-настоящему агрессивно начал действовать Максим Казанков. А Эдуард Булия и воспитанник «Ливерпуля» Хуан Лескано стали эффективными джокерами. В матче с «Тосно» не пошла игра разве что у Кобялко и Кацаева. Первый был заменен еще в перерыве. Адлан же на поле остался.

«Я неоднократно порывался заменить Кацаева. По своим меркам он сегодня провел плохой матч, допускал большое количество брака. По логике я должен был убрать его, а не Казанкова. Но почему-то я сделал наоборот. Почему? Не могу объяснить» – заявил Александр Григорян.

Обладатель лучшей интуиции ФНЛ вновь угадал! В добавленное время чудеса несогласованности в своей штрафной проявили игроки «Тосно» Гарбуз и Киреенко. Мяч отскочил к ноге Кацаева, который вогнал снаряд в «девятку». 1:0, «СКА-Хабаровск» одерживает важнейшую победу в гонке за «стыки»!

Удача и «Панча». Секреты успеха «Динамо» в Ярославле

«Мы боимся, что «Динамо» закроют. Отсюда и последние результаты. В команде нервная обстановка, Калитвинцеву мешают» – твиттер журналиста Александра Боярского буквально кричал о проблемах бело-голубых. В последних четырех матчах не было одержано ни одной победы. А качество игры как нельзя лучше подходило для борьбы с бессонницей.

Главный бич «Динамо» – стандартные положения. После гола защитника «Сокола» Игоря Климова, Калитвинцев уделил на следующей тренировке 5 (!) часов на отработку стандартов. Как итог – три (!!!) пропущенных гола от «Тосно» в кубковом матче. Матч с «Шинником» не предвещал ничего хорошего – ярославцы очень бойко прошли первый круг и в последнем туре лихо расправились с «Енисеем».

«Первый тайм прошел на высоких скоростях, которые мы не потянули» – слова Александра Побегалова красноречиво описывают ситуацию на поле. Неожиданно плохо в этом матче сыграл центральный защитник «Шинника» Дмитрий Чистяков. Доселе надежный игрок, в этом матче заработал «горчичник» и привез два гола. Благодаря точным ударам Темникова и Панченко динамовцы ушли в раздевалку в приподнятом настроении – 0:2!

Динамовцы держали ситуацию под контролем. До тех пор, пока кочковатый газон не покинул Александр Бюттнер. Уже в следующей атаке Сиротов выверенным ударом головой сократил отставание в счете. Прошло 120 секунд, и на помощь «Шиннику» пришел долгожданный стандарт – 2:2! «Ярославцы во втором тайме нас просто смяли! У них было преимущество, и они могли нас дожать» – заявил Юрий Калитвинцев. Но в этот день на стороне «Динамо» были удача и Панченко. Ударом со штрафного Кирилл оформил дубль и принес бело-голубым долгожданную победу.

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«Сокол» будет жить!». Как в Саратове спасают любимую команду

«Саратовский футбол в опасности! Приходите на футбол, только от нас зависит дальнейшая судьба команды» – болельщики «Сокола» перед игрой вовсю били тревогу. Слухи о готовности властей закрыть клуб в случае поражения от «Балтики» размножались по интернету. Наиболее активные болельщики брали выходной и расклеивали афиши по всему городу. Активную гражданскую позицию проявил и главный фанат «Сокола» Сергей Шамиев. Он хотел подарить шарф «Сокола» депутату «Единой России» Егору Григорьеву и побеседовать с ним о критическом положении команды. Но как только зашел разговор на острые темы, Шамиева грубо оттолкнул и обматерил один из партфункционеров «ЕР».

Отчаянные призывы саратовских болельщиков услышаны не были. На матч жизни и смерти пришли 920 человек, которые стали свидетелями быстрого гола. Не выдержали нервы у Дениса Вамбольта: голкипер «Балтики» с большим опозданием вышел из ворот, и вышедший один на один Дудолев открыл счет! «Забитый гол не повлиял на настрой игроков. Это был крайне важный матч, футболисты нервничали и много ошибались» – подытожил Вадим Хафизов. Его команда провела далеко не лучший матч в сезоне, но судьбоносную победу одержала – 1:0!

Но и это еще не все! Вечером поступила еще одна приятная новость. «В финансовом плане появились первые серьезные подвижки. Мы пообщались с властями, и они пообещали нам, что все будет нормально. «Сокол» будет жить!» – заявил Хафизов.

Долгожданное «фас». «Кубань» понеслась в погоню за лидерами!

«Факел», «Шинник» и «Енисей» продолжают заочно выяснять, кто же из них больше достоин двух мест в стыковых матчах. «Кубань» весь первый круг смотрела на них, словно куда-то вдаль. Краснодарцы пытались догнать ушедших в отрыв и в конце августа даже сотворили небольшую победную серию. Но игровые, финансовые и тренерские проблемы связывали желто-зеленых, не давали им возможность разогнаться. И вот долгожданное «фас!», похоже, прозвучало. «Кубань» понеслась в погоню!

В матче с «Волгарем» краснодарцы создали большое количество моментов. На 32-й минуте расцветший при новом тренере Алексей Гай открыл счет, но гол по каким-то причинам был отменен арбитром. Вторую молодость обрел и Спартак Гогниев, которому суждено было стать героем матча. На 80-й минуте форвард «Кубани» замкнул подачу с правого фланга, забив свой третий гол в двух последних матчах. 1:0, краснодарцы сокращают отрыв от зоны «стыков» до 7 очков!

«Отличная игра! Если остальные матчи будут такими же, мы выйдем в РФПЛ напрямую» – игра новой «Кубани» покорила сердце болельщицы Анастасии. Журналисты предсказуемо задали тренеру вопрос о задачах команды. «Наша задача – быстро принять душ, поехать на базу, поужинать и выспаться» – оригинально ответил Евгений Калешин. Хороший сон его команде сейчас нужен как никогда. Впереди – утомительный 8-часовой перелет во Владивосток.

«Я официант, хочу тот стол обслужить, а вы сели за другой. Вы че, ...[обалдели]?! Там жрать будешь!». Тренерская установка из ФНЛ

Как выиграть один матч из девяти и излучать позитив. Секрет «Зенита-2»

Совсем плохи турнирные дела у «Зенита-2». После четырех туров команда Владислава Радимова делила первую строчку с «Динамо». Сейчас же – всего одна победа в последних девяти матчах. Матч с «Факелом» ничем не порадовал приехавших из Питера болельщиков. Воронежцы владели подавляющим преимуществом: два убойных момента запорол Михаил Бирюков. С особым настроем вышел Иван Соловьев: экс-питерец был трижды близок к голу! Судьбу же матча решил 11-метровый в начале второго тайма. Все тот же Бирюков подошел к «точке» и забил свой шестой гол в сезоне – 1:0!

Однако на пресс-конференции Владислав Радимов излучал позитив. Наставник «Зенита-2» смотрит на ситуацию более глобально. «Поражение в Воронеже для нас гораздо полезнее, чем ничья в Саранске. Там на футбол ходят полтора человека, а здесь мои ребята играли при 5000. «Зенит-2» в этом сезоне еще не играл под таким сумасшедшим давлением» – заявил Радимов.

Еще больше Владислав обрадовался новостям из Санкт-Петербурга. За основу «Зенита» в матче с «Томью» сыграл Евгений Чернов, да как! Защитник организовал единственный гол и сверхнадежно отыграл в обороне. На этом фоне заявления Мирчи Луческу о ненужности «Зенита-2» выглядят парадоксальными.

Результаты 19-го тура ФНЛ:

«СКА-Хабаровск» – «Тосно» – 1:0

«Тюмень» – «Енисей» – 2:3

«Сибирь» – «Луч-Энергия» – 0:0

«Тамбов» – «Нефтехимик» – 0:0

«Шинник» – «Динамо» – 2:3

«Мордовия» – «Спартак» Нч – 1:0

«Химки» – «Спартак-2» – 1:0

«Сокол» – «Балтика» – 1:0

«Факел» – «Зенит-2» – 1:0

«Кубань» – «Волгарь» – 1:0

Цифры:

1 победу в девяти последних матчах одержал «Зенит-2».

1 момент имел «Тамбов» в домашнем матче с «Нефтехимиком». Команда Андрея Талалаева неожиданно слабо провела 19 тур.

3 матча в первом круге «Мордовия» закончила с нулем в графе «пропущенные мячи».

6 матчей из десяти закончились со счетом 1:0

7 голов из десяти последних «Динамо» пропустило со стандартных положений.

15 голов в первом круге забил Кирилл Панченко. Лучшие бомбардиры прошлого сезона – Делькин, Мамтов и Житнев забили 16 за весь турнир!

18 очков в гостях набрало «Тосно». Это лучший результат первого круга ФНЛ!

28 голов пропустил голкипер «Нефтехимика» Александр Самохвалов. Это худший показатель среди всех вратарей ФНЛ.

56 дней подряд «Шинник» не может победить на своем поле! В последний раз это случилось в матче с «Мордовией» (1:0)