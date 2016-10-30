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Судьи
Главный судья:
Роман Галимов (Улан-Удэ)
Материалы

Шинник - Динамо

30.10.2016, Воскресенье, 14:00 мск Ярославль, стадион Шинник Россия. ФНЛ, 19 тур Шинник - Динамо
Россия. Кубок (2014/2015)
1/16 финала
25 сентября, четверг 18:00 Шинник 2:0 Динамо
Россия. Премьер-лига 2008
22 тур
20 сентября, суббота 19:00 Динамо 2:0 Шинник
8 тур
2 мая, пятница 17:30 Шинник 2:0 Динамо
Россия. Премьер-лига 2006
16 тур
19 августа, суббота 00:00 Шинник 1:2 Динамо
1 тур
18 марта, суббота 00:00 Динамо 1:1 Шинник
Россия. Премьер-лига 2005
18 тур
31 июля, воскресенье 18:00 Шинник 2:1 Динамо
3 тур
2 апреля, суббота 16:00 Динамо 1:0 Шинник
Россия. Премьер-лига 2004
25 тур
3 октября, воскресенье 00:00 Динамо 1:0 Шинник
6 тур
11 апреля, воскресенье 00:00 Шинник 1:0 Динамо
Россия. Премьер-лига 2003
26 тур
28 сентября, воскресенье 00:00 Динамо 1:2 Шинник
5 тур
19 апреля, суббота 00:00 Шинник 0:0 Динамо
Россия. Премьер-лига 2002
28 тур
2 ноября, суббота 00:00 Динамо 0:1 Шинник
5 тур
30 марта, суббота 00:00 Шинник 2:1 Динамо
Чемпионат России 1999
26 тур
2 октября, суббота 00:00 Динамо 3:1 Шинник
12 тур
23 июня, среда 00:00 Шинник 3:1 Динамо
Чемпионат России 1998
22 тур
22 августа, суббота 00:00 Шинник 0:2 Динамо
7 тур
9 мая, суббота 00:00 Динамо 1:1 Шинник
Чемпионат России 1997
30 тур
4 октября, суббота 00:00 Динамо 3:0 Шинник
13 тур
14 июня, суббота 00:00 Шинник 0:0 Динамо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо М 38 26 9 3 64:25 +39 87
2. Тосно 38 21 12 5 63:30 +33 75
3. Енисей 38 19 6 13 54:42 +12 63
4. СКА-Хабаровск 38 15 14 9 45:33 +12 59
5. Тамбов 38 15 12 11 42:34 +8 57
6. Спартак-2 38 15 11 12 56:43 +13 56
7. Кубань (ЛФЛ) 38 14 13 11 44:37 +7 55
8. Шинник 38 15 9 14 41:39 +2 54
9. Тюмень 38 14 11 13 48:43 +5 53
10. Факел 38 14 11 13 38:40 -2 53
11. Химки 38 11 16 11 40:47 -7 49
12. Волгарь 38 12 9 17 39:49 -10 45
13. Зенит-2 38 9 16 13 44:51 -7 43
14. Балтика 38 9 15 14 25:35 -10 42
15. Сибирь 38 9 15 14 31:46 -15 42
16. Луч 38 9 15 14 27:41 -14 42
17. Мордовия 38 11 7 20 39:50 -11 40
18. Сокол 38 8 15 15 34:53 -19 39
19. Спартак Нч 38 7 17 14 26:37 -11 38
20. Нефтехимик 38 6 9 23 28:53 -25 27
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    Рейтинг: +21

    Димон030986 30 октября 2016, 18:43

    Панченко единственная надежда Российского футбола в отличии от Какорина и всех прочих

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