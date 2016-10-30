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    • Пукки, Розина и еще 5 игроков, которых можно купить на зарплату Погребняка

    Пукки, Розина и еще 5 игроков, которых можно купить на зарплату Погребняка


    4
    Голосов: 3
    30.10.2016 17:00
    Илья Казаков сообщил, что форвард «Динамо» Павел Погребняк получает 140 миллионов рублей в год. «Бомбардир» прикидывает, в каких футболистов можно было вложиться гораздо выгоднее.

    Алехандро Гримальдо («Бенфика»)

    Позиция: левый защитник

    Стоимость: €2 млн (примерно 140 млн рублей)

    Поднапрячься с покупкой этого 21-летнего парня можно было еще год назад, когда он числился в дубле «Барселоны», а «Динамо» еще не начинало оглушительно валиться. «Бенфика» приобрела Гримальдо зимой, а с нынешнего сезона стала пробовать в основе. Результат – оглушительный, испанец взлетел аж на третье место по рейтингу Whoscored среди всех представителей чемпионата Португалии. Он шикарен в отборе и перехватах, кроме того, здорово полезен в атаке – два гола и две голевые передачи. Страшно представить, что бы он творил даже не в ФНЛ, а еще в РФПЛ в сезоне-2015/16. Даже больше Погребняка бы забил наверняка.

    Стефан Митрович («Гент»)

    Позиция: центральный защитник

    Стоимость: €2 млн

    Гримальдо, как южный европеец, мог бы и не прижиться, зато у серба Митровича проблем с адаптацией уж точно бы не возникло. У него тоже есть небольшой опыт выступлений за «Бенфику», а в прошлом сезоне он был арендован сенсационным бельгийским «Гентом», который сумел выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов из группы с «Зенитом», «Валенсией» и «Лионом». И Митрович принимал в этом успехе активное участие. Даже после столь успешного сезона «Фрайбург» продал сербского защитника бельгийцам всего за каких-то полтора миллиона евро.

    Леандро Дамиао («Фламенго»)

    Позиция: центральный нападающий

    Стоимость: €2 млн

    Форвард с непростым характером стремительно ворвался в бразильский чемпионат, наколотив за четыре года 87 голов за «Интернасьонал», да и затем в «Сантосе» с «Крузейро» забивал не меньше десятки. Зимняя аренда в «Бетис», правда, ничем хорошим не закончилась – три пустых матча, но без работы бразилец не остался и укатил во «Фламенго». Еще три года назад «Сантос» покупал его за 13 миллионов, сейчас вряд ли отдаст задорого, а уж аренда – вообще была бы идеальным вариантом.

    Мергим Маврай («Кельн»)

    Позиция: центральный защитник

    Стоимость: €1,75 млн

    Маврай (на фото – слева) – столп обороны сенсационной сборной Албании, которая квалифицировалась на чемпионат Европы и даже сумела выиграть там один из матчей. Роши и Балай из той же команды уже удачно влились в «Терек», оба забивают, особенно хорош Балай, а Роши недостает игрового времени из-за лимита на легионеров. Маврай – из той же категории трудяг, на которых можно положиться в любую минуту. 1,75 миллиона за игрока такого уровня – совсем не роскошь, а удача.

    Марк Янко («Базель»)

    Позиция: центральный нападающий

    Стоимость: €1,75 млн

    Янко – не звезда больших чемпионатов, да и в менее сильных у него получается не всегда: в Португалии вроде забивал, но надолго не остался, а в Турции с результативностью были серьезные проблемы. Зато перебрался в «Базель» и в прошлом сезоне наколотил два десятка голов, значит, свои хотя бы десять наверняка забил бы и у нас в РФПЛ. Обошелся он швейцарцам год назад вообще бесплатно, и свой контракт уже отработал сполна. В общем, австриец уж второй год покоряет Швейцарию, пока «Динамо» платит за один-единственный гол нападающему зарплату, эквивалентную стоимости Янко.

    Теему Пукки («Брондбю»)

    Позиция: центральный нападающий

    Стоимость: €1,75 млн

    Финн, поигравший за «Шальке» и «Селтик», напомнил о себе в матче квалификационного раунда Лиги Европы, забив три гола в ворота «Герты», что помогло его клубу выйти в следующую стадию. Там, правда, пришлось вылететь от «Панатинаикоса», но на результативности Пукки за «Брондбю» это не отразилось. Кстати, не так давно он забил за сборную в ворота Исландии. Сколько датский клуб заплатил год назад за этого парня – неизвестно, но уж вряд ли больше двух миллионов, тем более что контракт с «Селтиком» был близок к истечению. В общем, еще один кандидат для «Динамо», который не стал бы получать деньги просто так.

    Алессандро Розина («Салернитана»)

    Позиция: атакующий полузащитник

    Стоимость: €1,7 млн

    Бывшие зенитовцы в «Динамо» – совсем не редкость, а итальянец с российской действительностью давно знаком. И играет он сейчас на закате карьеры совсем не в Серии А, а дивизионом ниже, еще и неподалеку от зоны вылета. Кстати, своему клубу Розина достался бесплатно, а уж его взрывная скорость для нашего пешеходного чемпионата очень бы даже не помешала. Не говоря уже об эффективности, которая в любом случае была бы куда выше.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Marca, flahoje.com, YouTube, Globallookpress, b.dk, salernotoday.it
    Рейтинг: 4 Голосов: 3
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    Комментарии (10)
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    LesnoyOrex
    1477839960
    Маврая в ЦСКА купить было бы неплохо. Но с Кельном могут быть проблемы
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    vasiok74
    1477846579
    вроде всё красиво в статье,а на самом деле кто там знает как бы было.
    Ответить
    denisrebrikov
    1477848703
    Зачем далеко ходить, если выкупить Панченко тоже стоит 2млн евро прописано в контракте сумма отступных. Так что тут думать не надо долго и много.
    Ответить
    mihail200606
    1477849277
    российская действительность ..все знают кто чего стоит, но продолжают тратить на это г...но бешеные деньги.. и все это, в том числе, и изза лимита...
    Ответить
    egrrr
    1477892362
    Если бы, да кабы, да во рту расли грибы
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    egrrr
    1477893063
    Про Гримальдо бред....Португалия и живет тем, что покупает молодых дешево а продает за дорого...
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    alexis02lion
    1477924970
    По сути нормальные кандидаты. По сравнению с ними Погреб неадекватно стоит. По существу. Гримальдо бы не поехал. Митрович хочет играть в Европе, так что даже Гент для него отправной пункт для старта выше. Леандро они у нас такие приживаются, так что можно было бы и сейчас зимой в РФПЛ в команды за пределами первой 8-ки, тот же Локо к примеру или Оренбург если денег хватит. Маврай из Кёльна не поедет. Этот клуб одна из сенсаций и тут еврокубки светят в этом сезоне. Как бы он ещё Балая с Роши в Германию не утащил бы. Янко крут, Думбия был уже из Швейцарии, так что можно было бы., но Базель своих не отдаёт. Был ещё Цилер или Циглер, но он в Локо не смог. Пукки надо. Под гарантии выхода в РФПЛ он может приехать. И Розина уж точно динамо не помешает, ему не лом в ФНЛ, серия B в команде идущей на дно явно менее интересно чем лидер ФНЛ Динамо. Так что Погреба скидываем - жаль в Томь не удалось сплавить, а Розину и Пукки берём. Всё-таки игроков сборной Финляндии у нас мало. Кроме Ерёменко то и никого не было. Ояла может ещё.
    Ответить
    FanatSerj
    1477930492
    А смысл этого? тут тогда можно в зарплатах Кокорина и Дзюбы мерить все начать, да волосы на жопе рвать, лимит батенька лимит, а в ФНЛ он еще жестче. Хотя Погреб это конечно отдельный экземпляр, нафига его подписывали с самого начала один Кобелев знает, но он то эту ошибку из страдал сполна.
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    D'achkov
    1477945347
    Гримальдо топ
    Ответить
    D'achkov
    1477947882
    А Дамиао все равно не заиграл бы
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