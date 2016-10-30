Пукки, Розина и еще 5 игроков, которых можно купить на зарплату Погребняка

Алехандро Гримальдо («Бенфика»)

Позиция: левый защитник

Стоимость: €2 млн (примерно 140 млн рублей)

Поднапрячься с покупкой этого 21-летнего парня можно было еще год назад, когда он числился в дубле «Барселоны», а «Динамо» еще не начинало оглушительно валиться. «Бенфика» приобрела Гримальдо зимой, а с нынешнего сезона стала пробовать в основе. Результат – оглушительный, испанец взлетел аж на третье место по рейтингу Whoscored среди всех представителей чемпионата Португалии. Он шикарен в отборе и перехватах, кроме того, здорово полезен в атаке – два гола и две голевые передачи. Страшно представить, что бы он творил даже не в ФНЛ, а еще в РФПЛ в сезоне-2015/16. Даже больше Погребняка бы забил наверняка.

Стефан Митрович («Гент»)

Позиция: центральный защитник

Стоимость: €2 млн

Гримальдо, как южный европеец, мог бы и не прижиться, зато у серба Митровича проблем с адаптацией уж точно бы не возникло. У него тоже есть небольшой опыт выступлений за «Бенфику», а в прошлом сезоне он был арендован сенсационным бельгийским «Гентом», который сумел выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов из группы с «Зенитом», «Валенсией» и «Лионом». И Митрович принимал в этом успехе активное участие. Даже после столь успешного сезона «Фрайбург» продал сербского защитника бельгийцам всего за каких-то полтора миллиона евро.

Леандро Дамиао («Фламенго»)

Позиция: центральный нападающий

Стоимость: €2 млн

Форвард с непростым характером стремительно ворвался в бразильский чемпионат, наколотив за четыре года 87 голов за «Интернасьонал», да и затем в «Сантосе» с «Крузейро» забивал не меньше десятки. Зимняя аренда в «Бетис», правда, ничем хорошим не закончилась – три пустых матча, но без работы бразилец не остался и укатил во «Фламенго». Еще три года назад «Сантос» покупал его за 13 миллионов, сейчас вряд ли отдаст задорого, а уж аренда – вообще была бы идеальным вариантом.

Мергим Маврай («Кельн»)

Позиция: центральный защитник

Стоимость: €1,75 млн

Маврай (на фото – слева) – столп обороны сенсационной сборной Албании, которая квалифицировалась на чемпионат Европы и даже сумела выиграть там один из матчей. Роши и Балай из той же команды уже удачно влились в «Терек», оба забивают, особенно хорош Балай, а Роши недостает игрового времени из-за лимита на легионеров. Маврай – из той же категории трудяг, на которых можно положиться в любую минуту. 1,75 миллиона за игрока такого уровня – совсем не роскошь, а удача.

Марк Янко («Базель»)

Позиция: центральный нападающий

Стоимость: €1,75 млн

Янко – не звезда больших чемпионатов, да и в менее сильных у него получается не всегда: в Португалии вроде забивал, но надолго не остался, а в Турции с результативностью были серьезные проблемы. Зато перебрался в «Базель» и в прошлом сезоне наколотил два десятка голов, значит, свои хотя бы десять наверняка забил бы и у нас в РФПЛ. Обошелся он швейцарцам год назад вообще бесплатно, и свой контракт уже отработал сполна. В общем, австриец уж второй год покоряет Швейцарию, пока «Динамо» платит за один-единственный гол нападающему зарплату, эквивалентную стоимости Янко.

Теему Пукки («Брондбю»)

Позиция: центральный нападающий

Стоимость: €1,75 млн

Финн, поигравший за «Шальке» и «Селтик», напомнил о себе в матче квалификационного раунда Лиги Европы, забив три гола в ворота «Герты», что помогло его клубу выйти в следующую стадию. Там, правда, пришлось вылететь от «Панатинаикоса», но на результативности Пукки за «Брондбю» это не отразилось. Кстати, не так давно он забил за сборную в ворота Исландии. Сколько датский клуб заплатил год назад за этого парня – неизвестно, но уж вряд ли больше двух миллионов, тем более что контракт с «Селтиком» был близок к истечению. В общем, еще один кандидат для «Динамо», который не стал бы получать деньги просто так.

Алессандро Розина («Салернитана»)

Позиция: атакующий полузащитник

Стоимость: €1,7 млн

Бывшие зенитовцы в «Динамо» – совсем не редкость, а итальянец с российской действительностью давно знаком. И играет он сейчас на закате карьеры совсем не в Серии А, а дивизионом ниже, еще и неподалеку от зоны вылета. Кстати, своему клубу Розина достался бесплатно, а уж его взрывная скорость для нашего пешеходного чемпионата очень бы даже не помешала. Не говоря уже об эффективности, которая в любом случае была бы куда выше.