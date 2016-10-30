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  • Пукки, Розина и еще 5 игроков, которых можно купить на зарплату Погребняка

Пукки, Розина и еще 5 игроков, которых можно купить на зарплату Погребняка

Алехандро Гримальдо («Бенфика»)

Позиция: левый защитник

Стоимость: €2 млн (примерно 140 млн рублей)

Поднапрячься с покупкой этого 21-летнего парня можно было еще год назад, когда он числился в дубле «Барселоны», а «Динамо» еще не начинало оглушительно валиться. «Бенфика» приобрела Гримальдо зимой, а с нынешнего сезона стала пробовать в основе. Результат – оглушительный, испанец взлетел аж на третье место по рейтингу Whoscored среди всех представителей чемпионата Португалии. Он шикарен в отборе и перехватах, кроме того, здорово полезен в атаке – два гола и две голевые передачи. Страшно представить, что бы он творил даже не в ФНЛ, а еще в РФПЛ в сезоне-2015/16. Даже больше Погребняка бы забил наверняка.

Стефан Митрович («Гент»)

Позиция: центральный защитник

Стоимость: €2 млн

Гримальдо, как южный европеец, мог бы и не прижиться, зато у серба Митровича проблем с адаптацией уж точно бы не возникло. У него тоже есть небольшой опыт выступлений за «Бенфику», а в прошлом сезоне он был арендован сенсационным бельгийским «Гентом», который сумел выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов из группы с «Зенитом», «Валенсией» и «Лионом». И Митрович принимал в этом успехе активное участие. Даже после столь успешного сезона «Фрайбург» продал сербского защитника бельгийцам всего за каких-то полтора миллиона евро.

Леандро Дамиао («Фламенго»)

Позиция: центральный нападающий

Стоимость: €2 млн

Форвард с непростым характером стремительно ворвался в бразильский чемпионат, наколотив за четыре года 87 голов за «Интернасьонал», да и затем в «Сантосе» с «Крузейро» забивал не меньше десятки. Зимняя аренда в «Бетис», правда, ничем хорошим не закончилась – три пустых матча, но без работы бразилец не остался и укатил во «Фламенго». Еще три года назад «Сантос» покупал его за 13 миллионов, сейчас вряд ли отдаст задорого, а уж аренда – вообще была бы идеальным вариантом.

Мергим Маврай («Кельн»)

Позиция: центральный защитник

Стоимость: €1,75 млн

Маврай (на фото – слева) – столп обороны сенсационной сборной Албании, которая квалифицировалась на чемпионат Европы и даже сумела выиграть там один из матчей. Роши и Балай из той же команды уже удачно влились в «Терек», оба забивают, особенно хорош Балай, а Роши недостает игрового времени из-за лимита на легионеров. Маврай – из той же категории трудяг, на которых можно положиться в любую минуту. 1,75 миллиона за игрока такого уровня – совсем не роскошь, а удача.

Марк Янко («Базель»)

Позиция: центральный нападающий

Стоимость: €1,75 млн

Янко – не звезда больших чемпионатов, да и в менее сильных у него получается не всегда: в Португалии вроде забивал, но надолго не остался, а в Турции с результативностью были серьезные проблемы. Зато перебрался в «Базель» и в прошлом сезоне наколотил два десятка голов, значит, свои хотя бы десять наверняка забил бы и у нас в РФПЛ. Обошелся он швейцарцам год назад вообще бесплатно, и свой контракт уже отработал сполна. В общем, австриец уж второй год покоряет Швейцарию, пока «Динамо» платит за один-единственный гол нападающему зарплату, эквивалентную стоимости Янко.

Теему Пукки («Брондбю»)

Позиция: центральный нападающий

Стоимость: €1,75 млн

Финн, поигравший за «Шальке» и «Селтик», напомнил о себе в матче квалификационного раунда Лиги Европы, забив три гола в ворота «Герты», что помогло его клубу выйти в следующую стадию. Там, правда, пришлось вылететь от «Панатинаикоса», но на результативности Пукки за «Брондбю» это не отразилось. Кстати, не так давно он забил за сборную в ворота Исландии. Сколько датский клуб заплатил год назад за этого парня – неизвестно, но уж вряд ли больше двух миллионов, тем более что контракт с «Селтиком» был близок к истечению. В общем, еще один кандидат для «Динамо», который не стал бы получать деньги просто так.

Алессандро Розина («Салернитана»)

Позиция: атакующий полузащитник

Стоимость: €1,7 млн

Бывшие зенитовцы в «Динамо» – совсем не редкость, а итальянец с российской действительностью давно знаком. И играет он сейчас на закате карьеры совсем не в Серии А, а дивизионом ниже, еще и неподалеку от зоны вылета. Кстати, своему клубу Розина достался бесплатно, а уж его взрывная скорость для нашего пешеходного чемпионата очень бы даже не помешала. Не говоря уже об эффективности, которая в любом случае была бы куда выше.

Россия. ФНЛ Россия Динамо Бенфика Салернитана Кельн Фламенго Базель Гент Брондбю Погребняк Павел Маврай Мергим Розина Алессандро Пукки Теему Янко Марк Дамиао Леандро Гримальдо Алехандро Митрович Стефан
Комментарии (10)
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LesnoyOrex
1477839960
Маврая в ЦСКА купить было бы неплохо. Но с Кельном могут быть проблемы
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vasiok74
1477846579
вроде всё красиво в статье,а на самом деле кто там знает как бы было.
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denisrebrikov
1477848703
Зачем далеко ходить, если выкупить Панченко тоже стоит 2млн евро прописано в контракте сумма отступных. Так что тут думать не надо долго и много.
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mihail200606
1477849277
российская действительность ..все знают кто чего стоит, но продолжают тратить на это г...но бешеные деньги.. и все это, в том числе, и изза лимита...
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egrrr
1477892362
Если бы, да кабы, да во рту расли грибы
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egrrr
1477893063
Про Гримальдо бред....Португалия и живет тем, что покупает молодых дешево а продает за дорого...
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alexis02lion
1477924970
По сути нормальные кандидаты. По сравнению с ними Погреб неадекватно стоит. По существу. Гримальдо бы не поехал. Митрович хочет играть в Европе, так что даже Гент для него отправной пункт для старта выше. Леандро они у нас такие приживаются, так что можно было бы и сейчас зимой в РФПЛ в команды за пределами первой 8-ки, тот же Локо к примеру или Оренбург если денег хватит. Маврай из Кёльна не поедет. Этот клуб одна из сенсаций и тут еврокубки светят в этом сезоне. Как бы он ещё Балая с Роши в Германию не утащил бы. Янко крут, Думбия был уже из Швейцарии, так что можно было бы., но Базель своих не отдаёт. Был ещё Цилер или Циглер, но он в Локо не смог. Пукки надо. Под гарантии выхода в РФПЛ он может приехать. И Розина уж точно динамо не помешает, ему не лом в ФНЛ, серия B в команде идущей на дно явно менее интересно чем лидер ФНЛ Динамо. Так что Погреба скидываем - жаль в Томь не удалось сплавить, а Розину и Пукки берём. Всё-таки игроков сборной Финляндии у нас мало. Кроме Ерёменко то и никого не было. Ояла может ещё.
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FanatSerj
1477930492
А смысл этого? тут тогда можно в зарплатах Кокорина и Дзюбы мерить все начать, да волосы на жопе рвать, лимит батенька лимит, а в ФНЛ он еще жестче. Хотя Погреб это конечно отдельный экземпляр, нафига его подписывали с самого начала один Кобелев знает, но он то эту ошибку из страдал сполна.
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D'achkov
1477945347
Гримальдо топ
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D'achkov
1477947882
А Дамиао все равно не заиграл бы
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