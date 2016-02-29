Тотти помирился со Спаллетти. «Интер» приготовил 100 миллионов для Симеоне. Дайджест событий дня

Хохлова уволили из «Кубани» по нефутбольной причине

Бывший главный тренер «Кубани» Дмитрий Хохлов был уволен из краснодарского клуба не по футбольному принципу, считает Владислав Радимов, возглавляющий на данный момент «Зенит-2». «Увольнение Дмитрия к футболу отношения не имело. Брал его на работу один руководитель, а потом пришел другой. С ним они общего языка не нашли. Нельзя идти в клуб с таким управленческим хаосом, какой был тогда в «Кубани», – таково мнение Радимова. Остается добавить, что Хохлов проработал в «Кубани» всего восемь туров, по итогам которых команда занимала последнее место в чемпионате и не выиграла ни одного матча.

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Пике решил отрубить себе руку, если Неймар перейдет в «Реал»

Страшные методы шантажа на уме у защитника «Барселоны» Жерара Пике. «Держу пари, что Неймар не перейдет в «Реал». В противном случае отрублю себе руку. Он очень любит Барселону, любит клуб. Я думаю, он останется здесь на долгие годы», – сказал каталонский весельчак. Жесток ли будет Неймар по отношению к своему партнеру – еще только предстоит узнать, хотя переход бразильца из «Барсы» в «Реал» все равно кажется фантастикой. Что касается обещания Пике, то в российском футболе уже был похожий пример, однако Евгений Серафимович до сих пор жив-здоров. Он, кстати, тоже хороший защитник, хоть и бывший.

Спаллетти и Тотти уже помирились

Конфликт между легендарным форвардом «Ромы» Франческо Тотти и ее главным тренером Лучано Спаллетти уже исчерпан, о чем и сообщил экс-рулевой «Зенита» в интервью одной из радиостанций: «Между нами возникло недопонимание. Сейчас это уже в прошлом, у нас все в порядке. Ему предстоит пообщаться с президентом клуба и определиться со своими дальнейшими планами. Мне же хочется, чтобы у меня было больше таких игроков, как он». Кстати, следующий матч у «Ромы» – один из ключевых: уже в эту пятницу римляне примут конкурента по борьбе за зону ЛЧ – «Фиорентину».

«Интер» готов заплатить Симеоне 100 миллионов за пять лет

Если в начале сезона «Интер» даже возглавлял таблицу серии А, то сейчас отчаянно сражается с «Миланом» лишь за место в еврокубках. Похоже, что «нерадзурри» ждут спасения в лице главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне, именно с ним клуб готов подписать пятилетний контракт с годовым окладом в 20 миллионов евро. Кстати, с Симеоне-футболистом «Интер» выигрывал Кубок УЕФА весной 1998-го (победив в полуфинале московский «Спартак»), а годом позже доходил до четвертьфинала Лиги чемпионов.

Испанское «Эль-класико» состоится 2 апреля

Сегодня Федерация футбола Испании сообщила дату и время проведения суперматча 31-го тура, в котором «Барселона» примет мадридский «Реал». Игра состоится в субботу 2 апреля и начнется в 21:30 по московскому времени. «Барселона» сейчас лидирует в чемпионате Испании и опережает «Реал» сразу на 12 очков. В матче первого круга «сливочные» были разгромлены каталонцами в Мадриде со счетом 0:4.

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Форвард «Милана» Ньянг пострадал в ДТП

Пару дней назад нападающий «россонери» М'Байе Ньянг повел себя немного странно на футбольном поле, а позапрошлой ночью угодил в ДТП. Тест на наличие алкоголя в крови дал отрицательный результат, но весну футболист «Милана» встретит с травмами плеча и голеностопа, из-за чего пропустит примерно два месяца. Причину аварии Ньянг уже назвал.

«МЮ» собирается платить Рэшфорду в 10 раз больше, чем сейчас

Какой же дайджест новостей без манкунианцев? После изумительного дебюта юного форварда «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда руководство клуба приняло решение продлить с ним контракт, согласно которому зарплата футболиста вырастет с полутора до 15 тысяч фунтов в неделю. Такую щедрость Рэшфорд заслужил двумя феерическими матчами – в Лиге Европы против «Мидтьюлланда» (5:1) и в АПЛ против «Арсенала» (3:2). В каждом из них 18-летнему нападающему удалось забить по два гола.

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«Зенит» могут наказать из-за оскорбления фанатами Жиркова

«Зенит» может снова пострадать из-за собственных болельщиков, которые позволили себе оскорбительные выкрики в адрес полузащитника Юрия Жиркова на матче 1/4 финала Кубка России против «Кубани». «Кричали до матча. Мы просмотрели видеозапись и приняли решение открыть дисциплинарное дело в отношении «Зенита», – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц. Впрочем, максимум, что может грозить санкт-петербургскому клубу – это штраф или закрытие некоторых секторов стадиона.

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