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    25 «симуляций» Ван Гаала в разных ракурсах


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    Голосов: 0
    29.02.2016 13:30
    Стать героем интернета для футболиста или тренера чрезвычайно просто. Рухнув на газон во время споров с арбитром, Луи ван Гаал вдохновил на творчество многих. «Бомбардир» отобрал 25 самых интересных картинок о его падении. Жалко, что «Оскар» уже прошел.

    Вот из-за чего весь шум. "МЮ" вел 3:2 в матче с "Арсеналом", а Луи ван Гаал ругался с резервным судьей – ничего удивительного тут нет. Но внезапно голландцу взбрело в голову на собственном примере показать, как симулируют "канониры". Сделано это было за несколько часов до раздачи Оскаров. Номинанты, кстати, были определены полтора месяца назад, так что сегодняшний триумфатор Леонардо Ди Каприо пусть вышлет коробку конфет составителям календаря АПЛ.

    Ведь мы-то знаем, кто стал бы его главным конкурентом:

    Потрясающе. А уж как обрадовался весь Интернет. Количество кликов по иконке с фотошопом перевалило за тысячи. Кто-то попробовал и бросил, кто-то неплохо задумал, но не исполнил, а кому-то все же удалось сделать интересно. Какая из картинок лучше – решайте сами.

    Есть версия, что дело не в симуляции, и на тренера напали!

    Жозе, выходи, мы тебя узнали!

    20 лет назад ван Гаал уже развлекался схожим способом, но произошло это в финале Лиги чемпионов-1994/95, когда его замечательный "Аякс" дожал "Милан". Тренеру не понравилось, как соперник замахнулся на его игрока. Оскара, впрочем, тоже не досталось, в 96-м выиграл Николас Кейдж. Но менее эффектным прыжок ван Гаала от этого не стал:

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: DailyMail, twitter.com/GeniusFootball, twitter.com/FootyHumour, twitter.com/Coral, twitter.com/Gilology, twitter.com/TrollFootball
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +10

      iiiiiws 29 февраля 2016, 21:50

      а что на руках в манчестерских фанов почему нет ? лига чемпионов - вполне реально да и за 3 место зацепиться тоже выполнимо.

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 29 февраля 2016, 21:49

      Как говорится, талантливый человек - талантлив во всём. Может и не совсем про Луи, но он хоть сыграл искренно, а другие тут вообще примазались, ага.

      0
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 29 февраля 2016, 21:03

      Повеселил ван Гаал, молодец

      1
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      Рейтинг: +25

      медведь 102 29 февраля 2016, 16:39

      1

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +244

      Рулон Обоев 29 февраля 2016, 16:09

      ахахха, абассака))

      0
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      Рейтинг: +63

      Nark0z 29 февраля 2016, 15:32

      Гаал красавчик

      0
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 29 февраля 2016, 15:04

      От это неплохо! Еще одна хорошая статья, спасибо!

      -1
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      Рейтинг: +21

      YurkeSpartak 29 февраля 2016, 14:09

      Все правильно делаете!!!! Спасибо!!! Больше позитива!!! Не надо зацикливаться только на новостях - сайт должен быть разнообразен!!!

      7
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      Рейтинг: +10

      BarcaForca 29 февраля 2016, 14:03

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Неужели больше нет адекватных новостей !! Некоторые "фото-комиксы" так их назову просто неприемлемы. Надеюсь администрация вскоре удалит эту статью. Нет в этой статье никакой адекватной информации. Лучше бы реальную нарезку симуляций игроков обеих команд сделали по итогу матча, нежели данные фото, которые несут (некоторые) оскорбительный характер как для болельщиков так и самих персонажей фото. !!!

      -13
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