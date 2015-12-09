«Не дело, когда футболисты питаются «Дошираком». Чем запомнилась первая часть сезона в ФНЛ

Массовая драка, забастовка прямо на поле, футбол для лыжников, не идиот Карпин, а также уроки актерского мастерства. "Бомбардир" отобрал лучшее, что произошло в ФНЛ в первом отрезке сезона.

Футбол по-русски

Ох уж этот российский футбол... Нет, видеть картины заснеженных полей, на которых 22 игрока пытаются биться друг с другом, параллельно соревнуясь в конкурсе "Самый изящный кульбит" или "Мистер грязная майка", дело давно привычное. И все же: "Здравый смысл, где же ты?". С приближением холодов поля многих клубов ФНЛ вновь покрылись снежным ковром, хлопот у работников прибавилось с лихвой, комфортность условий на стадионах понизилась в разы, а множество вопросов, например, "зачем все это?", так и остались неразрешенными.

Взять во внимание хотя бы недавний матч "Газовика" и "Байкала", начало которого было смещено на час с лишним. Догадываетесь, в чем причина? Верно, все это время снегоуборочные машины разбирались с завалами снега, щедро усыпавшего газон стадиона в Оренбурге. Одновременно с этим нервно принималось решение, быть матчу или нет. Быть. Здесь и сейчас. Уже к перерыву ногам футболистов в срочном порядке требовались лыжи. "Байкал", выбравший на игру белую форму, слился с общей картинкой, а отдых команд после первого тайма продлился не 15 минут, а все 45 – поле вновь пришлось очищать от снежных завалов. Интересно, как еще у "Газовика" вскоре получилось забить два гола? Тем не менее футбол однозначно получился сомнительного качества.

Keep calm and don't start a fight

Умение сохранять чувство собственного достоинства необходимо даже после самых болезненных поражений, однако у игроков "Тосно" в матче 8-го тура против "Шинника" это не получилось совсем. Сразу после финального свистка на поле завязалась массовая драка, предводителями которой стали именно футболисты "лесников". Главарем мятежа стал Григорий Чиркин. Что до последствий, то они оказались суровыми, но справедливыми: четыре игрока получили сразу по шесть матчей дисквалификации. Со стороны хозяев это Евгений Ятченко, со стороны зачинщиков – Денис Лаптев, Гурам Тетрашвили и Григорий Чиркин.

Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?

Нет работе!

Многомесячная задержка по зарплате – повод отказываться от работы? Игроки "Волги", которую захлестнула волна безденежья, решили, что да. И даже написали заявление, в котором высказали претензии руководству клуба, отказавшись от выступлений, пока не будет погашена денежная задолженность. И как еще хватило нервов у футболистов "Волги" лететь на матч с "Томью", но они решились на это, хотя лидеры команды все же остались дома. Далее акция протеста распространилась на поле: встав подобно фишкам, нижегородцы предоставили сопернику возможность провести атаку. Однако хозяева быстро осознали замысел гостей и легко расстались с мячом. В конечном счете подопечные Андрея Талалаева уступили. Но минимально, сохранив достоинство даже в такой непростой ситуации.

Уроки актерского мастерства

Футболисты – прямо-таки актеры, обладающие способностью к перевоплощениям. В ФНЛ уж точно! Случаев кардинальной смены позиций в нынешнем сезоне становится все больше, а началось все с нападающего "Сибири" Максима Житнева. Матч 10-го тура между новосибирцами и КАМАЗом катился к финалу, "орлы" готовились праздновать победу, как вдруг – пенальти, удаление голкипера Николая Цыгана. А замены-то к тому времени уже кончились. Недолго думая, Житнев нацепил вратарские перчатки, занял место на ленточке и… отбил удар с "точки", сохранив для своей команды победный счет!

Другой случай – вратарь "СКА-Энергии" Юрий Дюпин, который неоднократно подключается к атакам хабаровчан. Думаете, на последних минутах? Нет, прямо по ходу матча. К сожалению, дивидендов команде это не приносит, разве что помогает оказывать психологическое давление на соперника. Зато в обратную сторону механизм один раз уже сработал – постарались игроки "Енисея". В развернувшейся контратаке Эльдар Низамутдинов в рейд до чужих владений решил не отправляться, а зарядил мячом прямо с середины поля – вынимай!

А вот вратарь "Зенита-2" Игорь Обухов, заменив полузащитника Сергея Иванова в матче 20-го тура с "Арсеналом", стал полноценным полевым игроком. В заявке петербуржцев на тот момент было всего два запасных, одним из которых был сам Обухов, а другой – Константин Зырянов, однако ветеран к тому времени еще не отошел от болезни.

Пятерка лучших высказываний

"В это время игроки уже должны находиться у бабушек с дедушками или в теплых странах, а тренеры – на стажировках. Мы же играем. Спасибо тем 700 болельщикам, которые дождались начала матча и отлично нас поддерживали", – главный тренер "Газовика" Роберт Евдокимов о погодных условиях в матче 22-го тура против "Байкала".

"Учитывая наши кадровые проблемы, задумывался о том, чтобы возобновить игровую карьеру. Увы, здоровье не позволяет", – главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов о тяжелой кадровой ситуации в клубе после матча с "Арсеналом".

"У меня четыре гола, у Павлюченко ноль. Но я в ФНЛ, а он в Премьер-лиге. Вот и думайте сами", – нападающий КАМАЗа Сергей Давыдов о собственных выступлениях и игре форварда "Кубани" Романа Павлюченко.

"Это не дело, когда футболисты питаются "Дошираком". Хотя они однозначно молодцы – бьются, номер не отбывают", – главный тренер КАМАЗа Владимир Клонцак о тяжелой финансовой ситуации в клубе.

"Планировать последнее место может только последний идиот. Не думайте, что я идиот. Естественно, последнее место мы не планировали", – главный тренер "Торпедо" Валерий Карпин о неудачных результатах своей команды.

Бонус: содержательная пресс-конференция главного тренера "Зенита-2" Владислава Радимова после матча 18-го тура с "Факелом" (2:4).

– Команда впервые пропустила четыре мяча. Каковы причины?

– Не знаю.

– Это какие-то проблемы в игре обороны?

– Не знаю.

– С чем связана ранняя замена Павла Долгова?

– Я так решил.

– С какими решениями арбитра вы не согласны сегодня?

– Не вспомню сейчас.

– Вы были в Испании на стажировке. Поделитесь впечатлениями.

– Не до этого сейчас.

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