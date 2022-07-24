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    Владислав Радимов - статистика

    Тренер
    Имя Владислав
    Фамилия Радимов
    Гражданство Россия
    Дата рождения 26 ноября 1975
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Зенит-2 13 5 5 3
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    27.07.2022 Зоркий 0 : 1 Зенит-2
    24.07.2022 Зенит-2 2 : 4 Енисей-М
    31.07.2022 Зенит-2 4 : 2 Родина-М
    05.08.2022 Зенит-2 1 : 1 Динамо СПб
    10.08.2022 Зенит-2 2 : 1 Ядро
    14.08.2022 Зенит-2 3 : 1 Луки-Энергия
    22.08.2022 Электрон 3 : 1 Зенит-2
    27.08.2022 Зенит-2 1 : 1 Звезда
    04.09.2022 Балтика-БФУ 2 : 0 Зенит-2
    18.09.2022 Ленинградец 2 : 1 Зенит-2
    22.09.2022 Енисей-М 3 : 0 Зенит-2
    26.09.2022 Родина-М 0 : 1 Зенит-2
    02.10.2022 Динамо СПб 1 : 1 Зенит-2
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