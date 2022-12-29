Введите ваш ник на сайте
Зарегистрироваться
×
Спасибо! Опечатка отправлена редактору.
×
Выделите текст ошибки
×
Длина сообщения превышает допустимый размер
×
×
Вы можете редактировать свой комментарий только в течении 5 минут
×
Матчи
Букмекеры
Тексты
Новости
Статьи
Конкурс прогнозов
Вход
Россия
РПЛ
Первая лига
Кубок России
Вторая лига. Группа 1
Вторая лига. Группа 2
Вторая лига. Группа 3
Вторая лига. Группа 4
МФЛ
Сборная России
Лига чемпионов
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига Европы
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига конференций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Англия
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок лиги
Кубок Англии
Италия
Серия А
Кубок Италии
Испания
Примера
Кубок Испании
Германия
Бундеслига
Кубок Германии
Франция
Лига 1
Кубок Франции
Евро-2024
Основное
Календарь
Результаты
Таблицы
Статистика
Сборные
Лига наций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Другие
Австрия
Белоруссия
Бельгия
Бразилия
Нидерланды
Греция
Дания
Казахстан
Норвегия
Португалия
США
Турция
Украина
Чехия
Швейцария
Шотландия
Главная
Владислав Радимов
Главные новости
Текст
Почему Хвича так крут в «Наполи» и можно ли его уже сравнивать с Марадоной? Нам рассказал об этом журналист из Италии
3
20:49
Тен Хаг хочет переманить в «Манчестер Юнайтед» самого дорогого игрока Англии
20:43
«Реал» – «Челси»: стартовые составы на 1/4 финала Лиги чемпионов
20:19
Сазонов ответил, почему предпочел Грузию России
4
19:47
Игроки «Баварии» подрались после разгрома от «Манчестер Сити»
5
Моя команда
Клуб
Сборная
Выберите турнир
Россия. Премьер-лига
Англия. Премьер-лига
Испания. Примера
Италия. Серия А
Германия. Бундеслига
Франция. Лига 1
Россия. Первая лига
Англия. Чемпионшип
Украина. Премьер-Лига
Выберите команду
Ахмат
Динамо
Зенит
Краснодар
Крылья Советов
Локомотив
Оренбург
Пари НН
Ростов
Сочи
Спартак
Торпедо
Урал
Факел
Химки
ЦСКА
Выберите сборную
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Англия
Андорра
Аргентина
Армения
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Боливия
Босния и Герцеговина
Бразилия
Буркина-Фасо
Венгрия
Венесуэла
Габон
Гамбия
Гана
Гвинея
Гвинея-Бисау
Германия
Гибралтар
Греция
Грузия
Дания
Доминика
Египет
Зимбабве
Израиль
Иран
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Кабо-Верде
Казахстан
Камерун
Канада
Катар
Кипр
Колумбия
Коморские Острова
Коста-Рика
Кот-д'Ивуар
Латвия
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Мавритания
Малави
Малайзия
Мали
Мальта
Марокко
Мексика
Молдавия
Мьянма
Нигерия
Нидерланды
Норвегия
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Россия
Румыния
Сан-Марино
Саудовская Аравия
Северная Ирландия
Северная Македония
Сенегал
Сербия
Словакия
Словения
Судан
США
Сьерра-Леоне
Тунис
Турция
Уганда
Украина
Уругвай
Уэльс
Фарерские острова
Финляндия
Франция
Хорватия
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шотландия
Эквадор
Экваториальная Гвинея
Эстония
Эфиопия
Южная Корея
Ямайка
Япония
Все новости
21:25
Где смотреть матч «Милан» – «Наполи»: 1/4 финала Лиги чемпионов
Больше новостей, фото и видео в нашем телеграм-канале. Присоединяйтесь!
21:20
Оффтоп
КХЛ. ЦСКА выиграл серию со СКА и встретится с «Ак Барсом» в финале
21:08
Овчинников назвал состав «Ростова» «товарно-пассажирским»: команда идет в РПЛ 2-й
1
21:00
Реклама
«Реал» против «Челси»! Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на топ-матч Лиги чемпионов
20:58
Анчелотти рассказал, с кем хочет сыграть в финале Лиги чемпионов
20:29
Оффтоп
Экс-хоккеист «Адмирала»: «Русские – законченные алкоголики, пьют до чертиков»
5
20:24
Ледяхов объяснил спад «Спартака»
1
20:11
Дуду объяснил фразу «Гинер все купил» завистью соперников ЦСКА
19:56
Рианчо дал совет Карпину, что нужно сделать для выигрыша трофеев
1
19:55
Прогнозы и коэффициенты на матч «Реал» – «Челси»
19:54
Где смотреть матч «Реал» – «Челси»: 1/4 финала Лиги чемпионов
19:40
Сперцян прокомментировал интерес из Европы
19:09
В РФС рассказали, сколько туров пропустит судья Иванов
5
19:05
Стали известны претенденты на проведение Евро-2028 и Евро-2032
1
18:59
Оффтоп
МИД России запретил въезд в страну двум канадским фигуристкам
1
18:50
Владелец «Челси»: «Сегодня мы победим «Реал» со счетом 3:0»
4
18:39
Фанаты «ПСЖ» призвали уволить Гальтье из-за расистских высказываний: официальное заявление
1
18:28
Немецкий защитник из Серии А перейдет в клуб из России: агент подтвердил
1
18:20
«Базель» предложил 2 миллиона за 20-летнего россиянина
1
18:13
Иванов не будет судить в 23 туре РПЛ: он допустил 2 ошибки в пользу «Спартака» в игре с «Динамо»
5
18:04
Канчельскис призвал Малкома и Клаудиньо уезжать из России
8
17:52
В «Ессентуках» заявили о роспуске команды после поражения 0:15
17:44
Дуду назвал ЦСКА самым популярным клубом России: «У «Спартака» есть Кубок УЕФА?»
5
17:36
Две сборные отказались участвовать в чемпионате CAFA, в котором сыграет Россия
5
17:19
Кассано прошелся по Моуринью: «Всем будет *** на него, когда он закончит карьеру»
3
17:03
Тихонов: «Семаку повезло, что Дзюба не пожал руку. Он этой рукой на всю страну мастурбировал»
9
17:00
Реклама
Кто победит в матче «Милан» – «Наполи»? Забьет ли Хвича? Делайте ставки, получив 2000 рублей бесплатно
16:58
Объявлены судьи на решающие матчи Fonbet Кубка России
Все новости
3
теста для вас
1
Какой вы футболист?
2
Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
3
Уехал футболист из РПЛ или нет?
Владислав Радимов - новости
Тренер
Имя
Владислав
Фамилия
Радимов
Гражданство
Россия
Дата рождения
26 ноября 1975
Статистика
Новости
Статьи
Посты
14:50
Радимов считает, что судьи стали помогать «Спартаку» после закрытой встречи с клубом
12
10 апреля
16:24
Радимов предположил, почему Дзюба не пожал руку Семаку
7
9 апреля
09:13
Радимов считает беспределом пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Динамо»
25
5 апреля
18:35
«Так деградировать за год – это невозможно!»: Радимов разочарован игроком «Динамо»
2
08:52
Радимов дал совет «Динамо», кем заменить Йокановича
5
08:47
Видео
Быстров и Радимов поспорили на отжимания, кто пройдет в ЛЧ дальше – «Наполи» или «Милан»
2
3 апреля
07:40
Радимов связал результаты «Спартака» с критикой судей
13
1 апреля
20:11
Радимов считает, что судья мешал «Спартаку» в матче с «Ахматом»
15
31 марта
12:35
Радимов описал Карпина двумя емкими характеристиками
10
29 марта
16:58
В «Зените» назвали странной встречу «Спартака» с судьями
14
20 марта
09:59
Радимов одним словом охарактеризовал последние результаты «Зенита»
19 марта
22:37
Радимов назвал катастрофой поражение «Зенита» от ЦСКА
13 марта
19:50
«Лучше сыграть со сборной Медиалиги»: Радимов доволен не всеми соперниками России по новому турниру
5
18:55
Радимов назвал три главных разочарования 19-го тура РПЛ
4
7 марта
16:44
Радимов рассказал, что его разочаровало в 18-м туре РПЛ
13:56
«Подпитался хейтом и конвертировал его в голы». Радимов – о Дзюбе
1
20 февраля
08:58
Радимов: «Спартак» стал лучше, чем был летом, но есть одна проблема»
11
19 февраля
00:14
Радимов объяснил, за что ударил Тотти в 1994 году
3
18 февраля
22:42
«Лупили друг друга по рукам». Радимов рассказал, как Быстров и Петржела играли в казино
21:21
Радимов сравнил нынешнюю футбольную молодежь и свое поколение
1
14:53
Радимов рассказал, как футболист просил его помочь с выбором из двух девушек
17 февраля
19:52
Радимов возмутился словами Заремы про «сальные волосы» Аленичева
22
11 февраля
11:26
Радимов: «Спартак» впечатляюще выглядит. Страшновато становится»
15
10:23
Радимов оценил переход Дзюбы в «Локомотив»
2 февраля
12:54
Радимов отреагировал на слова Кокорина о тюрьме
1
26 января
13:45
В «Зените» считают, что клуб оторвется от «Спартака» в РПЛ больше, чем на шесть очков
6
12:04
«Всех алкоголиков будем знать в лицо». Радимов призвал вместе с Fan ID вернуть пиво на стадионы
4
25 января
22:00
Радимов не исключил, что Бакаев может вернуться из «Зенита» в «Спартак»
16
29 декабря 2022
17:47
«Без вариантов». Радимов назвал лучшего тренера РПЛ в осенней части сезона
5
11:47
Радимов объяснил, почему поддерживает переход РФС в Азию
2
Предыдущая
1
2
3
4
5
Следующая
Моб. версия
Возрастное ограничение
18+
Читайте нас:
Архив
О нас
Пользовательское соглашение