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  • «Зенит» разгромил «Анжи». Моуринью снова поскандалил с судьями. Дайджест событий дня

«Зенит» разгромил «Анжи». Моуринью снова поскандалил с судьями. Дайджест событий дня

<p><em>Капелло активно зовут в МЛС. К Миранчуку проявляют интерес французские и испанские клубы. «Анжи» наконец-то обзавелся новым главным тренером. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>«Спартак» вернет Дзюбе 7 миллионов</strong></span></p> <p>Сумма, которую <a href="https:///teams/spa" target="_blank">"Спартак"</a> должен будет вернуть своему бывшему футболисту, а ныне форварду "Зенита" <a href="https:///player/207" target="_blank"><strong>Артему Дзюбе</strong></a>, составит семь миллионов рублей — ровно столько составляла зарплата футболиста за февраль 2015 года в стане красно-белых. Напомним, что тогда указанная сумма была взыскана с футболиста в виде штрафа за интервью официальному сайту "Зенита".</p> <p>"Суммарные поощрительные выплаты за февраль, согласно тогдашнему курсу, составляют около семи миллионов рублей, и именно эту сумму заявила сторона Дзюбы на заседании Палаты по разрешению споров. Позже комитет по статусу и переходам футболистов обязал "Спартак" выплатить игроку причитающиеся ему деньги", - сообщил источник в РФС.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Капелло может возглавить клуб МЛС</strong></span></p> <p>Бывший главный тренер сборной России <a href="https:///coaches/379" target="_blank"><strong>Фабио Капелло</strong></a> в поисках нового места работы рассматривает варианты трудоустройства в США. 69-летний итальянец ведет переговоры с несколькими командами МЛС, чтобы занять пост главного тренера в 2016 году.</p> <p>Предполагается, что заинтересованными в услугах специалиста могут быть "Нью-Йорк Сити", "Монреаль Импакт", "Чикаго Файр" и "Сиэтл".</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Алексей Миранчук заинтересовал скаутов французских и испанских клубов</strong></span></p> <p>Полузащитник <a href="https:///teams/lom" target="_blank">"Локомотива"</a> <a href="https:///player/25947" target="_blank"><strong>Алексей Миранчук</strong></a> заинтересовал скаутов европейских клубов. На игре "железнодорожников" против "Спартака" присутствовали представители французских и испанских клубов.</p> <p>Интерес к игроку в Европе возник после того, как международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал рейтинг самых перспективных футболистов Восточной Европы в возрасте до 23 лет, в который попал и Миранчук.</p> <p>Встреча против "Спартака" была не первой, на которую приезжают иностранные скауты. Они также наблюдали за игрой хавбека  на матче группового раунда Лиги Европы "Локомотив" – "Скендербеу", в котором Миранчук вышел на поле во втором тайме.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Мутко: «Слуцкому нет смысла уходить из ЦСКА»</strong></span></p> <p>Глава РФС <a href="https:///persons/3" target="_blank"><strong>Виталий Мутко</strong></a> считает, что главному тренеру сборной России <a href="https:///coaches/46" target="_blank"><strong>Леониду Слуцкому</strong></a> сейчас нет смысла уходить из ЦСКА.</p> <p>"Ясность в ближайшие дни наступит, мы эту работу ведем. Абсолютно удовлетворены работой главного тренера и его штаба, обстановкой сейчас и тем темпом, который взяла сборная. Сейчас от добра добра искать никто не собирается, мы хотели бы, чтобы Леонид Викторович работал весь цикл, включая чемпионат Европы. Такие договоренности с ним есть. Сейчас никакого смысла в освобожденном тренере нет, мы не можем ведущий клуб страны в данном случае оголять. Мы решения все найдем, и это будет работать", - заявил Мутко.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1445716396_20151024_gaf_u56_858.jpg" style="height: 493px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Моуринью был удален за попытку проникнуть в судейскую комнату</strong></span></p> <p>Главный тренер <a href="https:///teams/che" target="_blank">"Челси"</a> <a href="https:///coaches/110" target="_blank"><strong>Жозе Моуринью</strong></a> в перерыве матча десятого тура АПЛ против "Вест Хэма" пытался проникнуть в комнату для судей, за что был наказан красной карточкой.</p> <p>Желание Моуринью побеседовать с судьями было вызвано, вероятно, тем, что в концовке первого тайма был удален с поля полузащитник "Челси" Неманья Матич.</p> <p>Напомним, что недавно Моуринью был наказан условной дисквалификацией за критику судей.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Радимов пройдет стажировку в Испании</strong></span></p> <p>Главный тренер петербургского <a href="https:///teams/zn2" target="_blank">"Зенита-2"</a> <a href="https:///coaches/1908" target="_blank"><strong>Владислав Радимов</strong></a> ближайшее время проведет в Испании.</p> <p>Специалист пройдет стажировку в тренерском штабе "Райо Вальекано", в также посетит матч команды с "Эспаньолом".</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Агаларов - новый главный тренер «Анжи»</strong></span></p> <p><a href="https:///coaches/1435" target="_blank"><strong>Руслан Агаларов</strong></a> утвержден в качестве главного тренера махачкалинского "Анжи". Ранее специалист четыре года возглавлял молодежную команду "орлов". После увольнения из клуба Юрия Семина Агаларов выступал в качестве исполняющего обязанности главного тренера и провел с командой две встречи - с "Кубанью" (1:1) и "Краснодаром" (2:2).</p> <p>Таким образом, получается, что на матч с "Зенитом" Агаларов вывел команду уже без приставки "и.о".</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>РФПЛ. «Зенит» уничтожил «Анжи»</strong></span></p> <p>В матче 13-го тура чемпионата России петербургский <a href="https:///teams/zen" target="_blank">"Зенит"</a> уверенно разобрался с махачкалинским <a href="https:///teams/anj" target="_blank">"Анжи"</a> - 5:1. Дубль за авторством Артема Дзюбы, который забил в составе сине-бело-голубых уже в шестой игре подряд. Еще три мяча на счету Витселя, Шатова и Халка. Махачкалинцы же сумели ответить всего одним голом, который провел Максимов.</p> <p>Екатеринбургский «Урал» без особых проблем взял три очка в противостоянии с «Амкаром» (<a href="https:///online/81014" target="_blank"><strong>3:1</strong></a>), а саранская «Мордовия» разошлась миром с краснодарской «Кубанью» (<a href="https:///online/81012" target="_blank"><strong>1:1</strong></a>).</p> <p><strong>Чемпионат России. РФПЛ. 13-й тур</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/81010" target="_blank">Зенит (Санкт-Петербург) – Анжи (Махачкала) – 5:1 (1:0)</a>  <a href="https:///online/81010" target="_blank">Текстовый онлайн матча</a></strong></p> <p><strong>Голы:</strong> 1:0 – Дзюба, 7; 1:1 – Максимов, 48; 2:1 – Витсель, 55; 3:1 – Дзюба, 67; 4:1 – Шатов, 73: 5:1 – Халк, 85.</p> <p><strong>Зенит:</strong> Кержаков, Кришито, Ломбертс, Гарай, Анюков (Евсеев, 86), Витсель, Юсупов, Данни, Шатов (Рязанцев, 78), Халк, Дзюба (Долгов, 87).</p> <p><strong>Анжи:</strong> Песьяков, Агаларов, Тагирбеков, Лазич, Ещенко (Абдулавов, 77), Жиров, Аруна (Мутари, 84), Мкртчян (Гасанов, 71), Максимов, Хадарцев, Боли.</p> <p><a href="https:///articles/446182" target="_blank"><strong>Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 13-й тур РФПЛ</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>АПЛ. «Арсенал» разобрался с «Эвертоном» за две минуты</strong></span></p> <p>На двоих <a href="https:///teams/ars" target="_blank">"Арсенал"</a> и <a href="https:///teams/eve" target="_blank">"Эвертон"</a> создали груду голевых моментов, однако победу в конечном итоге досталась подопечным Арсена Венгера. Праздновать итоговый успех "канонирам" позволили голы Жиру и Косиельни, которые уместились в рамки двух минут.</p> <p><strong>Чемпионат Англии. АПЛ. 10-й тур</strong></p> <p><a href="https:///online/80214" target="_blank"><strong>Арсенал – Эвертон – 2:1 (2:1)</strong></a></p> <p><strong>Голы:</strong> 1:0 – Жиру, 36; 2:0 – Косиельни, 38; 2:1 – Баркли, 44.</p> <p><a href="https:///articles/446260" target="_blank"><strong>«Манчестер Сити» - «Манчестер Юнайтед», «Динамо» - «Спартак», «Сельта» - «Реал» и другие суперматчи выходных</strong></a></p>

Россия. Премьер-лига Англия Арсенал Зенит Челси Локомотив Дзюба Артем Миранчук Алексей Венгер Арсен Моуринью Жозе Капелло Фабио Агаларов Руслан Радимов Владислав
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"Зенит" нашёл себе мальчиков для битья. Соболезнования неграм.
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